DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

(Havadan görüntülerle)

1- İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havadan söndürme çalışmaları

-İtfaiye erlerinin çalışmaları

-Dükkandaki eşyaların kurtarılma çalışmaları

-Genel ve detaylar

15.06.2019 - 07.56 Haber Kodu : 190615010

15.06.2019 - 08.03 Haber Kodu : 190615011

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2- PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Pendik'te kolonlarda oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde 10 dairenin bulunduğu 5 katlı bir binanın kolonlarında 15 gün önce çatlaklar oluştu. Çatlakların son günlerde artması nedeniyle daire sakinleri durumu belediye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yıkılma tehlikesi bulunan binanın bulunduğu alana gelen ekipler, binada bulunanları tahliye ederek inceleme yaptı. Olay yerine gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de incelemelere katılarak yetkililerden bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina dün akşam 18.00 sıralarında mühürlendi. Zabıta ekipleri, binanın çevresine önlem amaçlı güvenlik şeridi çekti. Binadan tahliye edilen 46 kişinin büyük çoğunluğu belediye ekipleri tarafından otele yerleştirilirken bazıları ise akrabalarının yanında gitti.



"BİZ MAĞDUR BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 16 senedir mühürlenen binada oturduğunu belirten Erkan Dilek, "Yaklaşık 15 gün önce kolonlarda çatlaklar oluştu. En son şiddetli yağmur yağdığında sel bastı buraları. Ondan sonra kolon patlaklıkları daha çok olmaya başladı. Duvarlarda çatlamalar oluştu. Daha sonra yetkilileri aradık. Zabıta ekipleri geldi. Binada 46 kişi yaşıyor 10 daire var. Yaklaşık 32 senelik bir bina bu. Binada yaşayanlar, aileleri yakında olanlar ailelerinin yanına gitti, geriye kalanlar da belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Yarın yetkililer binadan parça alarak inceleme yapacaklarmış. Zabıta ve belediye başkanı geldi incelemelerde bulundu sonra da mühür vuruldu. Binaya giriş çıkış yasak. Özel eşyalarımızı aldık ama diğer eşyalar içeride kaldı. Biz mağdur bir şekilde bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binadan detaylar

-Bina sakinlerinden detay

-Binanın çevresine çekilen güvenlik şeridi

-Zabıta ekipleri beklemesi

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

14.06.2019 -22.21 Haber Kodu : 190614257

14.06.2019 - 22.45 Haber Kodu : 190614259

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3- BAKAN SOYLU'DAN DHKP/C OPERASYONU AÇIKLAMASI

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, "31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da bir terör olayı duydunuz mu? Nelerle mücadele ediyoruz? Bakın bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C…Bu bir istikrarın ve milletimizin bize vermiş olduğu güvenin bir sonucudur." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Soylu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

14.06.2019 - 19.58 Haber Kodu : 190614242

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4- DEVLET BAHÇELİ İSTANBUL'DA

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN-Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldi.

İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bahçeli'yi burada İstanbul milletvekilleri ve il yöneticileri karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul il binasında partililerle yapacağı toplantının ardından özel bir TV kanalında programa konuk olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçeli'nin il binasına gelişi

-Bahçeli'nin partililer tarafından karşılanması

-Bahçeli'nin gelişi

-Aracından inerek partililerle tokalaşması

-Aracına binerek ayrılması

Detaylar

14.06.2019 - 19.17 Haber Kodu : 190614236

14.06.2019 -19.30 Haber Kodu : 190614238

14.06.2019 - 20.57 Haber Kodu : 190614249

14.06.2019 - 21.30 Haber Kodu : 190614255

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5- AKİT TV HABER MÜDÜRÜ MURAT ALAN SALDIRIYA UĞRADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da, Cuma namazına giderken çocuğunun önünde darp edilen Murat Alan, saldırganların kendisine, "Senin de siyasi iradenin de hakkından geleceğiz" dediklerini belirtti.

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan evinin yakınında bulunan camiye Cuma namazına giderken kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen olayda saldırganların bıçak ve beyzbol sopası kullandıkları ve Alan'ın evinin önünde keşif yaptıkları öğrenildi. Saldırının ardından Murat Alan, Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Alanın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

"SENİN DE SİYASİ İRADENİN DE HAKKINDAN GELECEĞİZ"

Yaşadıklarını DHA mikrofonuna anlatan Murat Alan, "Bu sabah, öğle vaktinde yaya olarak çocuğumla birlikte Cuma'ya giderken evimin hemen üstünde saldırıya uğradım. Daha önce keşif yapılmış, çalışılmış, planlanmış, gözlem yapılmış. İki gündür İstanbul'da keşif çalışması yapan bir araç ve içerisinden 4 kişi indi. Birinin elinde bıçak vardı. Diğerinin elinde beyzbol sopası vardı. Saldırıya uğradım. Bıçaklıyı durdurdum. Beyzbol sopasıyla kafama öldürmeye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırı esnasında söyledikleri çok dikkatimi çekti. 'Senin de, senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz. Göreceksiniz, bunun bedelini ödeyeceksiniz' gibisinden sözlerle saldırdılar. Ben kurtulmaya çalıştım ancak onlar peşimden gelmeye devam ettiler. Onları çocuğumdan uzaklaştırmaya çalıştım. Çocuğum bağırıp, ağlıyordu. Ben onları çocuğumdan farklı bir noktaya sürükledim. Vatandaşlar devreye girdi. Bağrışma olunca panikleyip kaçtılar" dedi.

Sosyal medyadan ve telefonla tehditler aldığını belirten Alan, "İçişleri bakanımızla telefonda konuştum. Konunu takipçisi olduğunu, sonuna kadar gideceklerini söyledi. Valimiz de geçmiş olsun dileklerini iletti. Fahrettin Altun'un sosyal medyada bir açıklamasını gördüm. Meslektaşlarım yine yanımdalar" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Murat Alan röp

-Murat Alan'dan detaylar

-Alan'ın saldırının hemen ardındaki fotoğrafı

-Şüphelilerin araç içindeki görüntüleri(Fotoğraf)

-Hastaneden detaylar

14.06.2019 - 20.55 Haber Kodu : 190614248

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6- HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta aşırı hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı. Kazada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Dere'nin kullandığı 34 RH 5067 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AAJ 561 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanı etkisiyle kaldırıma çarpan otomobil ardından takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi yaralanırken, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BENİM HATAM VAR"

Hafif ticari aracıyla 59 AAJ 561 plakalı otomobile arkadan çarpan Ömer Dere, ise kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 500 metre sonra durabildi. Kaza anını anlatan Dere, kontrolü kaybettiğini söyleyerek, "Ağabey, benim eşim ile arkadaşım taksiyle eve gitti. Araba orada pert. Orada bir sıkışma geldi, kontrolü sağlayamadım, çarptım arkadan. İnsanlara vurduk. Direkt bıraktım, koşarak geldim. İyiyiz, eşim ve arkadaşımı taksiyle eve gönderdim. Bir sıkıntı yok. Benim hatam var" dedi.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın hemen önünde meydana geldiğini söyleyen bir görgü tanığı da, Ömer Dere'nin kullandığı otomobilin aşırı hızlı olduğunu iddia ederek, "Yaklaşık 20 dakika önce, viraja sert girdi Doblo'yu kullanan. Muhtemelen, o hızla birlikte kırmızı araca vurunca, kırmızı aracı bu tarafa attı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlar

-Ambulanstaki yaralılar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Kaza yapan sürücü ile röportaj

-Aracın çekici ile kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

15.06.2019 -04.18 Haber Kodu : 190615008

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7-GÜMÜŞSUYU'NDA SU BORUSU PATLADI CADDE GÖLE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, İnönü Caddesi göle döndü. Caddede trafik yoğunluğu oluştu. Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde dün 19.00 sıralarında İSKİ'ye ait hatta arıza çalışması yapan ekipler hatta tekrar su verince boru patladı. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Cadde boyunca sular akarken, su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesi ile su kesildi. Patlayan boru tamir edildi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Patlayan borudan fışkıran su

-Cadde boyunca akan su

-Caddede bekleyen araçlar

-Detaylar

14.06.2019 - 18.26 Haber Kodu : 190614225

14.06.2019 - 18.27 Haber Kodu : 190614226

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8-OTOMOBİLİN ŞAFTINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - FATİH'te bir otomobilin şaft bölümüne girip mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Süleymaniye Mahallesi, Şahende Sokak'ta bir yavru kedi, park halindeki otomobilin şaft kısmına girip burada mahsur kaldı. Otomobilden gelen kedi sesini fark eden esnaf, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekibi, oldukça dar bir yerde sıkışan kediyi çıkarmak için uzun bir uğraş verdi. İtfaiye erleri, kedinin bulunduğu bölüme temiz hava püskürttü. Böylece yavru kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ürkmüş olduğu görülen yavru kediye, itfaiye ve esnaf birlikte su içirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kediyi sıkıştığı yerden çıkarma çalışmaları

Kedinin temiz hava tüpü yardımıyla çıkarılması

İtfaiye ve esnafın kediye su içirmesi

Detaylar

15.06.2019 -02.22 Haber Kodu : 190615006

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9- İMAMOĞLU: 24 HAZİRAN'DAN SONRA İLK YURT DIŞI GEZİMİ BALKANLAR'A YAPACAĞIM

Haber - Kamera: Berna YILMAZ - Onur MERİÇ/ İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu.

Dernek binası önünde karşılanan İmamoğlu, "En güzel kürsü insanın yüreğidir. Bu şehrin geleceği çocukları. Onun için ben çocukların yüreğiyle size hitap etmiş olayım. Milletçe üzüldüğümüz, acısını paylaştığımız, büyük acılar yaşayan bizim geçmişimden gelen büyük ağlarımızın doğduğu topraklar, elbette ki milletimizin aynı zamansa çok kıymetli bir parçası. Ülkemizde ve şehrimizde yaşayan Bosna Sancaklı dostlarımız hemşehrilerimiz, şunu söylüyorum: Bilmenizi isterim ki, bir toplumun vicdanı, o toplumun yaşadığı üzüntülerle, hüzünlerle, sevinçlerle oluşur. Kader birliğiyle oluşur. Bazen, 'Biz acıyı buradan hissettik' desek de aslında tamamını hissetmek tamamen mümkün değil. Sizler bizim milletimizin vicdanının olgunlaşmasında önemli bireylersiniz. Allah, hiç kimseye, tabii ki milletimize böyle acılar göstermesin. Böyle acılar insanlığın hak etmediği olaylardır" diye konuştu.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Kültürü yaşatmak, aynı zamanda orada ne olup bitiyoru buradan takip etmek. İBB olarak, 24 Haziran itibariyle Allah'ın izniyle seçilmiş belediye başkanı olarak yine görevimize döneceğiz. İnşallah en üst seviyede iş birliklerimizi doya doya yaşayıp, yaşatacağız. Bir başka şey. Ben, belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım dedim, yaptım. Sadece Bosna'yı Sancak'ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar'ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi oraya yapacağım."

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun karşılanması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

14.06.2019 -19.06 Haber Kodu : 190614233

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11- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞU TÖRENLE KUTLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Balmumcu Jandarma Sosyal Tesislerinde, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180. Yıl dönümü nedeniyle yemekli program düzenlendi. Programa, 1. Ordu komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki envanterlerin sergilendiği kısmı inceledikten sonra törenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Teşkilatının tarihçesini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu yaptığı açılış konuşmasında, "18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya siyaset sahnesinin değişmeye başlamasıyla birlikte ülke içerisinde görev yapmaya başlayan jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana, milletimizin huzuru, ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli vazifeler icra etmiştir" dedi.

JANDARMAMIZ BULUNDUĞU YERİN TEMİNATI OLARAK ÇALIŞIYOR

Ali Yerlikaya da, " Suriye'nin kuzeyinde, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da oluşturulan o terör koridorunda, biliyorsunuz iki harekat yapıldı. Fırat Kalkanı harekatında ben Gaziantep valisiydim. O harekat başarı ile neticelendikten sonra Gaziantep Valiliği olarak hükümetimiz bize, orada hayatın normalleşmesi, insanların yaşamlarının ihyasıyla ilgili görev verdi. Orada asayiş hizmetlerini biz jandarmamızla temin ettik. Dilini dahi bilmediğimiz insanların çok kısa zaman içerisinde güvenini kazandık. Onların içerisinden seçilen ve eğitilen, jandarmamız ve emniyetimizle beraber eğitilen o yörenin evlatlarını, iç güvenlik hizmetlerinde çalıştırırken, jandarmamız ve emniyetimiz onlara rehberlik ve danışmanlık yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor. Hatta 1 taburumuz birkaç gün evvel El Bab'dan geldi. 6 ay orada yüzünün akıyla görev yaptı ve tekrar başarıyla buraya geldi. İster terörle mücadele olsun, ister trafik, ister uyuşturucu ile mücadele olsun, hırsızlığın her türlüsü, asayişle ilgili hizmetlerin tamamında jandarmamız bulunduğu yerin teminatı olarak çalışıyor" İfadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından Emekli Tümgeneral Osman Çitim'e, Jandarma Teşkilatına verdiği uzun emeklerden dolayı plaket takdim etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü kapsamında "Jandarma" konulu düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında derece girenlere ödülünü Yerlikaya verdi. Şiir dalında, Silivri İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Münevver Bolat birinci, Şile 75'inci Yıl Ortaokulu'ndan Sena Nur Soysal ikinci, Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu'ndan Nil Filiz Kavcı üçüncü oldu. Kompozisyon dalında, Sarıyer Ayazağa Anadolu Lisesi'nden Sebiha Nur Önal birinci, Pendik Özel Pendik Biltek Anadolu Lisesi'nden Aleyna Keskin ikinci, Silivri Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yunus Emre Çelik üçüncü oldu. Resim kategorisinde ise birinci, Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İpek Karataş olurken, Sarıyer Özel Mürüvvet Evyap İlkokulu'ndan Nil Yüzseven ikinci, Silivri Kavaklı Ortaokulu'ndan Kumsal Söken üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödül takdiminin ardından mehteran takımının gösterisi ile program devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın Jandarma envanterini gezmesi

-Alandan detaylar

-Ordu komutanın konuşması

-Valinin konuşması

-Ödül taktimi

-Mehteran gösterisi

14.06.2019 - 23.29 Haber Kodu : 190614264

