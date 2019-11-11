DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

KAÇAK ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DİKKAT... ODA BAŞKANINDAN 'L' UYARISI

Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in kaçak bir servis aracının içerisinde unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, "Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar" dedi.

Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak "L" plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul'da bu yıl yaklaşık 20 bin " L " plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı . Servis araçların Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Bugün İstanbul'da " L " plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının kaçak servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiği hakkında konuştu.

"TESTİ KIRILMADAN TEDBİRİ ALALIM "

Ailelerin kaçak servisleri anlamasının artık çok kolay olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: " Şu anda denetim okullar açıldığı için sıkça yapılıyor ama özellikle kenar semtlerde taşıt kartsız, yetki belgesiz servisler var. Bu konuda emniyetle, belediyeyle birlikte en kısa sürede denetimlerimiz başlayacak. Velilerimizi uyarmak istiyoruz. Taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödemede yapmasınlar. Bunlar yarın öbür gün başka bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Onun için testi kırılmadan tedbiri alalım. L serisini sadece İstanbul da Okul ve personel servislerine verdiler. Mutlaka zaten arabaların arkasında okul taşıyorsa, okul taşıtı yazmalı, dur levhası olmalı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul taşıyorsa araçlarında rehber personel olmalı. Bu konuda işaretlerimiz çok aşikar yani onun için bilmiyordum demek çok şey değil, sadece biraz ucuz olduğu için ve ya çocuk eve 10 dakika erken gidecek diye korsan servisleri tercih edenler yarın, öbür gün olabilecek sıkıntılara da katlanmak zorunda kalacaklar '

" ÇOCUKLAR BİZİM EN KIYMETLİMİZ "

Kaçak servislerin hiçbir resmiyetinin olmadığını belirten Öztürk, " Parayı toplar gider, Allah korusun çocukların başına bir hal geldiği zaman bunun hesabını vermez, arandığı zaman bulamazsınız. Bu arabaların kimlerin adına kayıtlı olduklarını da çok fazla bilmiyoruz. Birçok taşıt kartsız, yetki belgesiz, işte belediyenin belirlediği sisteme dahil olmayan araç tamamen denetimsiz ve incelenmesi yapılmamış kişiler. biz bu sene alkol bağımlılık testinden tutunda sağlık raporuna, sabıka kaydına, ehliyet GBT'sine kadar, bir çok belgemizi belediyeye veriyoruz ondan sonra çalışma izni alıyoruz. Bu adamların böyle bir izin alma şansları zaten yok. Onun için tekrar tekrar velilere uyarmak lazım. Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz, onları taşıyanlara, teslim ettiğimiz kişilere çok dikkat edelim ki yarın öbür gün aksilikler yaşamayalım " dedi.

İNTERNET SİTESİNDEN ARAÇ VE ŞÖFÖR SORGULANABİLİR

Ailelerin rahatlıkla servis aracını ve servis şoförünü sorgulayabileceğini de ileten Öztürk, " Bu arabaları sorgulayacağımız en önemli sistem büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün internet sitesi www.tuhim.gov.tr'ye girerek araçların plakasını yazarak taşımacılığa yetkili mi değil mi hepsini net bir şekilde görebilirler. Bir gün çocuklarını getirip götürme zahmetine daha katlansınlar, okulda çalışan arabanın plakasını aldıktan sonra aracı da sorgulasınlar. Alabiliyorsa şoförü de sorgulasınlar. Şoförlerin her türlü bilgisi TUHİM sisteminde var. Çocuklarımız çok kıymetli, öyle her önüne gelene çocuk teslim edilmez. Bizim aradığımız bu işi gerçekten meslek olarak yapan, çocuğu tanıyan, çocuğu davranışı bilen kişilere teslim edilmesi. Yarın öbür gün birçok olumsuzluk yaşıyoruz sene içerisinde. Kimi uyuşturucu kullanmış, kimi alkol bağımlısı, kimi başka türlü sabıkaları var. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için çocuklarını teslim ettikleri kişileri mutlaka sorgulasınlar " diye konuştu.

SERVİS ŞOFÖRLERİ: VELİLERİN DE HATASI VAR

Uzun zamandır servis şoförlüğü yaptığını belirten Enver Türkyılmaz da, şöyle konuştu: " Bu korsan servisleri her yerde görebiliyoruz. Velilerin bu konuda hatası var. Biraz daha uygun fiyata taşıdıkları için öğrencilerini teslim ediyorlar. Bizler profesyonel olarak çalışmakta olduğumuz halde kendimize müşteri bulamıyoruz. Yetkililerden şunu bekliyoruz, bu korsanları yakalayabilmeleri için sadece ana caddelerde uygulama değil, sokak aralarına sinsice saklanıp, çocukları ellerinden tutup alıp araçlarına götürüyorlar, sivil ekiplerin okulların etrafında gezmeli, bunları yakalayabilmeleri için. Bunlar bizim ekmeğimizi çalıyor. Ha benim paramı çalmış ha bizim öğrencimizi çalmış. Biz devlete kayıtlı resmi araçlarız. Şu an İstanbul'da Servis araçları " L " plaka adı altında toplanmaktadır. Herhangi biri bizim plakalarımızı Google da bile aratsa servis aracı olduğumuz çıkıyor, İBB servis yönetmeliği olarak girse bile bu sistemden plakaları sorgulatarak servis aracı olup olmadığını velilerimiz görebilirler. Bizim arabamızın trafik sigortası var, kaskosu var ve koltuk sigortası var. Kaçak servislerde bunların hiçbiri yok. "

100 TL'DEN KAÇMAK İÇİN KORSAN SERVİS KULLANIYORLAR

Öğrencilerin kendilerini aileden biri olarak gördüğünü belirten servis şoförü Atilla Keser ise, "Sokak aralarında hep kaçak servislerle karşılaşıyoruz ve bunların olmamasını istiyoruz. Hiç birinde koltuk sigortası yok. Bizim araçlarımız " L " plaka aynı zamanda araçlarımızı herkes sorgulayabilir, araçlarımız GPS sistemi de mevcut, velilerimiz araçlarımızı takip edebilirler, servisin, öğrencinin nerede olduğunu her an takip edip görebilir. Biz ortalama 200-250 TL ye taşıma yapıyoruz. Korsanlar 100-150 TL ye taşıyorlar. 100 TL den kaçmak için korsan servisleri tercih ediyorlar. Velilerle görüşüyorlar, ara sokaklara araçlarını çekiyorlar, öğrencileri çıkışta alıp gidiyorlar " dedi.

Bu arada Fatih'te bir servis şoförünün kamerasına yansıyan görüntülerde, kacak servis olduğu iddia edilen araçta öğrenciler yer alıyor. Görüntülerde aracı kullanan kişinin yanına bir kişinin oturduğu ve aracın da perdelerinin kapatıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Anonsu (Ali ABLAY)

-Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk ile röp.

-Servis Şoförleri Enver Türkyılmaz ve Atilla Keser

-Kaçak servis plakaları detay

-Kaçak servis detay

-Genel ve detay

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2 - - BOĞAZ'DAKİ TEKNELERE NARGİLE VE SİGARA DENETİMİ

- Denetimler havadan da görüntülendi

Elif YAVUZ-Ali AKSOYER- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, KAMUYA açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor. İstanbul Boğaz'ında sigara ve nargile yasağına uymayan tekneler ve şehir vapur hatlarında denetimler yapıldı. Denetimlerde aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişiye yasaklı alanda sigara içmekte ceza kesildi.

4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' ile kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Ancak bu yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor. Yasak, teknelerin ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor. Tekne ve vapurlarda yerli ve yabancı turistler için sigara yasağını gösterir uyarı işaretleri yer alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü , Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Turizm Polisi ve Deniz Zabıtası ekipleri Bebek Kabataş ve Beşiktaş 'taki şehir hatları ve tur teknelerinde sigara ve nargile denetimine çıktı. Gece ve gündüz yapılan iki ayrı denetime 2 deniz limanı polisi ve 1 deniz zabıtası katıldı

TEKNEDE İZİNSİZ NARGİLEYE 13 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Denetim kapsamında seyir halindeki tekne ve vapurlar durduruldu. Teknelere ve şehir vapur hatlarına çıkan ekipler, sigara ve nargile içilmesine müsaade eden ve gerekli uyarıları bulundurmayan tekne sahiplerine cezai işlem uyguladı. Uygulamada şehir hatlarının açık yerlerinde sigara içen 4 kişiye '5326 sayılı Kabahatler Kanunu' kapsamında 153 lira, bir yolcu teknesine mevzuata aykırı uyarı tabelası sebebiyle '4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' kapsamında 2 bin 500 lira ceza kesildi. Denetimler sadece şehir hatlarıyla da sınırlı kalmadı. Boğaz turu yaptıran 2 tekneye de aynı kanun kapsamında 13 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sigara içilmesine müsaade ettiği gerekçesi ile iki tur teknesine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Yasağa uymayan seyir halindeki bir tekne durduruldu. Boğaz turu yapan teknelere de ceza yazıldı. Ayrıca ceza kesilenler arasında yabancı turistler de yer aldı. Yasaktan haberi olmayan ve yasağa uymayan turistlerle irtibat kuran turizm polisi, para cezalarını pasaportlarına yazdı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Tur teknesinde rehberlik yapan Metin Sarı , bir turiste uygulanan cezai işlemin ardından, "Sigara yasağını biliyoruz. Ama misafir, 'tur bitti, tekne yanaşıyor' diye içeride içemedi. Bu yüzden 'teknenin dışında içebilirim' mantığı ile hareket etti. Şu anda ceza kesilecek. Yapacak bir şey yok" dedi. Beşiktaş'ta yapılan denetim hakkında konuşan Şeref Ceylan ise "Çok güzel bir uygulama herkes birbirine saygılı olmalı. 22 senedir sigara içmiyorum. Ama teknede sigara içemeyen de rahatsız oluyor. Uygulamayı doğru buluyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Denetimin gece ve gündüz havadan görüntüsü

-Polislerin botlara binişi

-Seyir halinde denetim detayları

-Vapurda sigara içenler

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Zabıtaların teknede denetim yapması

-Genel ve detay

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(havadan görüntüyle)

3- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇESİ LÜKS ARAÇ GALERİSİNE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Ali ABLAY - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nün bahçesinde basına gösterildi. Araçlar havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin edilen araçların usulsüz yöntemlerle satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara Bursa ve Mersin 'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 15 lüks otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin, ithal edilen araçların gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırıldıkları, yurt dışında çalıntı kaydı olup Interpol tarafından aranan ve turistik kolaylıklardan faydalanarak yurda getirilen otomobillerin yanı sıra ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj (ambulans) adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ilk tescil belgesi için "sahte trafik şahadetnamesi" düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakları ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağladıkları öğrenildi. İlk tescil işlemini yaptıran şüphelilerin sahte şahadetname üzerinde aracın orijinal şasi numarasının harf ya da rakam gruplarında bir iki tanesini değiştirerek noterliklerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri tespit edildi.

Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğu söylenerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların görüntüleri

-Havadan araçların görüntüleri

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4- SULTANGAZİ'DE MAAŞINI İSTEYEN İŞÇİYE DAYAK...

- Yabancı kaçak işçilerin polisten kaçarak saklanma anları kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi 'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 2 patronu gözaltına alırken, iş yerinde kaçak olarak çalıştığı öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu işçi polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı. İşçilerin kaçarak saklanma anları kameralara yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.

ÇATI KATINA SAKLANAN KAÇAK İŞÇİLER KAMERADA

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı. Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçiler, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için, iş yerinden çıkarak yangın merdiveninden çatı katına çıktı. Çatı katına çıkarak polisten saklanmaya çalışan işçilerin o anları kameraya yansıdı.

ESKİ PATRONLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kendisini darp eden eski patronlarından şikayetçi oldu. Atölye sahipleri, karakoldaki ifadelerinde maaşını isteyen gencin kendilerini tehdit ettiğini, alacağının Çarşamba günü ödeyeceklerini söylemelerine rağmen gencin kendilerine saldırdığını söylediler. İki patron kendileri korumak için gence karşılık verdiklerini de ifade ettiler.

Görüntü dökümü:

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-Yangın merdivenindeki işçiler

-Çatı katına çıkmaları

-Polisin yaralı genci araca bindirmesi

-Ambulansın gelmesi

-Yaralı işçinin ambulansa konması

-Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

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5- PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ HAZIRLIK ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI KAMERADA

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul, DHA

Pendik 'te dün öğlen saatlerinde düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı ve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 4 kişi güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi. Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.

PENDİK'te 4 kişi dün sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulunmuştu. Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kardeşi Murat ve babası İlyas Kara yaralanmıştı. Polis 4 saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. A.E, E.E, H.E, C.E'nin polis merkezindeki sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelinin pompalı tüfeği bagajdan alması

-Şüphelilerin kaçması

-Havaya ateş eden bir şüpheli

-Çevredeki panik anları

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Caddedeki mermi kovanları

-Sokak düğününden görüntüler

Marmara hastanesinden görüntüler

-Şenol Kara'nın fotoğrafları

-Şenol Kara ve İlyas Kara'nın birlikte fotoğrafı

-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi

-Genel ve detay

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6 - AVCILAR'DAKİ İHMAL İDDİASI: KADININ ÖLDÜĞÜ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadının hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan (40), pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan duvardan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde kılınan namaz ardından cenazesi Ağrı 'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne götürülerek, burada toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Devlet Arkan'ın ölümü ile sonuçlanan ve ihmal iddialarının ortaya atılmasına neden olan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yanındaki kişi ile konuşan Arkan'ın güvenlik şeridi çekilen alana düştüğü görülüyor. Talihsiz kadın düştükten sonra bazı görevlilerin aynı yere kiremit ve kalaslar koyarak önlem almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay günü çekilen görüntüler

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7 - BÜYÜKADA'DA DALGA PANİĞİ KAMERADA

İstanbul DHA

Büyükada'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu. Dalgaların vurduğu sırada kayalıklardaki bir kişi zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'daki olay geçtiğimiz hafta için yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribot dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar kıyıya vururken bu sırada sahilde oturanlar zor anlar yaşadı. Kayalıklarda bulunan bir kişi denize sürüklenmekten son anda kurtuldu. Sahilde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı

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8- FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAYA GİDİYOR

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan, bugün savcılıkla yaptıkları görüşmeler sonucu cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu 'na gideceklerini açıkladı. Teslim işlemleri yetiştirilirse cenazeler, bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serpil Alkan, savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında avukatı Aydın Egemen ile adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Egemen, "Öncelikle İstanbul Başsavcı vekilimiz Hacı Hasan Bölükbaşı ve cumhuriyet savcımız Ömer Faruk Peçenek (soruşturma savcısı) savcımıza çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı aradılar. Cenazelerin teslimi ile ilgili görüşmeleri yaptılar ve Adli Tıp Kurumu'na gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Cenazeleri teslim alacağız" dedi. Serpil Alkan ise "Defin Ayazağa'da olacak. İkindiye yetiştirmemiz lazım. Otobüs falan ayarlayacağım. İşimiz daha yeni başlayacak. Sizlerden özür diliyorum. Allah razı olsun hepinizden" diye konuştu.

Avukat Aydın Egemen, ölen kardeşlerin Mersin'de ikamet eden ailesine de teşekkür ettiklerini belirterek "Adli Tıp Kurumu'na yazılarını gönderdiler. Cenazelerin Serpil Hanım tarafından ve şahsıma da yetkilendirdiler. Teşekkür ediyorum. Basında ilgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum. Üzücüdür. Çok ilgili ve alakalılar. Hemen cenazelerin defni için görevlerini yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizim işlemleri hızlandırmak için üzerlerine düşeni yaptılar" dedi. Teslim işlemlerinin tamamlanması halinde cenazeler bugün Fındıkzade, Albayrak Camii'ndeki ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Serpil Alkan ve avukatının konuşması

-Genel ve detaylar

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9- DURAN TRAFİKTE DAMATTAN 'GÖBEK MOLASI'

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.

Avcılar'dan D-100 karayoluna bağlanan Merkez Mahallesi'ndeki Fatih Sokak'ta akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Adım adım ilerleyen trafikte düğün konvoyu yer alıyordu. Oyun havası çalınan çiçeklerle süslenmiş lüks bir otomobilde, gelin ve damat da araçtaydı. Damat, araçların ilerlemediğini görünce kapıyı açarak caddenin ortasında göbek atmaya başladı, kısa sürede yakınları ve arkadaşları da ana eşlik etti. Öndeki araçlar birkaç metre ilerleyince gerideki araçların sürücüleri tepki göstererek korna çaldı. Kısa bir süre daha göbek atmaya devam eden damat, gelinin yanına yeniden bindi. 'Göbek molası'nın ardından damat, kendisini ve arkadaşlarını görüntüleyenlere el salladı.

Görüntü Dökümü:

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-Damat ve arkadaşları duran trafikte göbek atarken

-Yoldaki ve düğün konvoyundaki araçların görüntüleri

-Korna çalan gerideki araçlar

-Damat ve arkadaşları araçlara binerken

-Durarak ilerleyen trafikten görüntüler

-Damat el sallarken