DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAYIT DIŞI SURİYELİ AÇIKLAMASI

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, "01 Ocak - 15 Kasım tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeliler ve mevzuata uygun olmayan tabelalarla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir.

Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında;

1) Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

2) İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.

İstanbul' da ayrıca 01 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır.

Böylece 1 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır.

3) 1 Ocak - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 60 bin 000'e yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir.

4) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır.

Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır.

12.07.2019 - 15.11.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 378 işyeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir.

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2-BAKIRKÖY'DE EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN AİLENİN I

Müslim SARIYAR-İSTANBUL, - BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilirken ailenin küçük Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede bu sabah 06.45'te meydana gelen olayda apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Ailenin fotoğrafı

15.11.2019 - 14.24 Haber Kodu : 191115172

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3- FATİH'TEKİ ESRARENGİZ CİNAYET: 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen Uygur Türkü Saimait Aierken'in Fatih'te bir otelin kafesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Aierken cinayetiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevkedildi. Aierken'in susturuculu silahla, 1000 dolar karşılığında öldürüldüğü belirlendi.

SUSTURUCULU SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Fatih, Şehremini Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü bir kafeterya da oturan Uygur Türkü Saimait Aierken'i uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Görgü tanıklarını ifadelerine göre olayın şüphelisinin sakin bir şekilde Saimait Aierken'in yanına yaklaştığı bir anda susturucu takılmış tabancasını çekerek cinayeti işleyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Kafeteryanın güvenlik kameralarının cinayet anını görüntülediği ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ADANA'DA YAKALANDI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin izi Adana'da bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Adana Emniyet müdürlüğünün ortak operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden Suriyeli olduklarını gösteren kimlikler çıkan üç şüphelinin kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi.

Hüseyin Ahmet A. ve Abdullah E. ve Ali İ. adlı şüphelilerin Kırgız oldukları belirlendi. Şüphelilerin Suriye içinde bazı çatışma bölgelerinde bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerle ilgili yapılan aramalarda 6 cep telefonu, sahte olarak hazırlanmış 13 adet geçici koruma kimlik belgesi çıktı.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgulanmasının ardından Normakhamat A. adlı kişinin olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e çıktı. Olayda kullanılan otomobil de Pendik'te bulundu. Şüphelilerin cinayet olayından iki hafta önce İstanbul'a geldikleri ve hedeflerindeki Saimait Airken'e yönelik keşif yaptıkları tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda olayı tetikçisinin 1000 dolar karşılığında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Yetkililer olayın sebebinin ve azmettiricinin tespit edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer bulmuştu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Cinayet öncesi güvenlik kameraya yansımaları

-olayla ilgili görüntüler

15.11.2019 - 14.47 Haber Kodu : 191115183

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4- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "ARA TATİL" HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL - DHA - OKUL öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, bugün mesai bitimiyle başlayan ilk ara tatil nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Çocuklarıyla birlikte tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen aileler, iç ve dış hatlar terminalinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

ÖĞRENCİLER TATİLE ÇIKTI

Tatile gitmek üzere havalimanına gelenlerden Kınacı ailesi bilet ve bagaj işlemlerinin ardından memleketleri Kilis'e uçtu. Hareketlerinden önce basın mensuplarına konuşan aile üyesi 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Reyyan Kınacı, tatil nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Reyyan Kınacı, "Memleketimizi seviyorum. Orada arkadaşlarım var. İstanbul'da hiç arkadaşım yok. O yüzden gittiğim için çok heyecanlıyım. Memlelektte köpeğimle birlikte gezmeye gideceğiz. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağız" diye konuştu. Reyyan'ın annesi Tuğba Kınacı ise tatillerde memleketlerinin çok keyifli olduğunu dile getirerek, "Dinleneceğiz. Çocuklarımızı gezdirmek, eğlendirmek hoşumuza gidiyor. Memleketimizde ineklerimiz, koyunlarımız, atlarımız var. Dolayısıyla çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Orada maneviyat da var. Çocuklar da çok memnun kalıyor" ifadelerini kullandı.

"TATİLDE ÖDEVLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Evşen Yanovalı ise ilkokula 1'inci sınıf öğrencisi ile kızı Asya ile birlikte ara tatil için Ankara'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan Yanovalı ise ara tatil sisteminin çok başarılı olduğunu söyledi. Yanovalı, "İki ara tatilli sistem ilk defa başladı. Biz de bu ilk arada kızımla Ankara'ya gidiyoruz. Bu sistem bence daha güzel oldu. Çocuklarla daha kaliteli bir zaman geçirebileceğiz. Ankara'da dede ve anneanne başta olmak üzere gezeceğimiz yerler olacak. Tatilde ödevlerimizi yapacağız, tiyatroya ve sinemaya gideceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Terminal girişinde yaşanan yoğunluk

-Güvenlik noktasında kuyrukta bekleyenler

-Güvenlikten geçenler

-bilet ve bagaj işlemlerini yaptıranlar

-Check in kontuarlarında yolcular

-Pasaporttan görüntüler

-Kınacı ailesinin Gaziantep yolculuğu

-Kınacı ailesinin çocukları ile röp

-Sema ve Reyyan Kınacı ile Anne Tuğba Kınacı'nın açıklamaları

-Uçağa yetişmeye çalışanlar

-Yolcuların güvenlikten geçişleri

-Dış hatlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

15.11.2019 - 15.06 Haber Kodu : 191115193

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5- PENDİK'TE HASTANE ÖNÜNDE TARTIŞTIĞI YOLCU TAKSİCİYİ BACAĞINDAN VURDU

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ PENDİK'te hastane önündeki durakta yolcu bekleyen taksiciyle yolcu arasında çıkan kavgada yolcu taksici bacağından silahla vurdu.

Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen taksi şoförü ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli belinden çıkardığı silahla taksici Arafat K.'ya 3 el ateş açtı. Arafat K., bacağından yaralandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Tedavisi devam eden Arafat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanığı Erkan S., "Silah sesi duyduk burada. Daha sonra çıkıp baktığımızda bir tane adam taksiciye sıktı. Bacağından yaralamış öyle gördük. Yanında da bir kadın vardı. Yürüyerek gittiler ondan sonra. Taksicinin sağlık durumu iyiydi, kendindeydi zaten. Buradan hemen birileri aldı hastane götürdü hemen vakit kaybı olmasın diye." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-yerdeki kovanlar

-taksiden görüntü

-vatandaş ile röp

15.11.2019 - 14.41Haber Kodu : 191115181

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6- UKRAYNA'DA İKİ TÜRK KIZINI ÖLDÜREN HÜSNÜ CAN ÇÖKMEZ: MESLEĞİM DOLANDIRICILIK

Haber: Yüksel KOÇ/ UKRAYNA'da Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı. Kendisinden ayrılan Buket Yıldız ile barışmak için Ukrayna'ya gittiğini, Buket'in barışma teklifini reddederek kendisine hakaret ettiğini öne süren Çökmez, "Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti" dedi. Çökmez, kimlik tespiti sırasında mesleğinin dolandırıcılık olduğunu, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez ve avukatı ile Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesinin yakınları ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında mesleği sorulan Çökmez, "Dolandırıcılık" yanıtını verdi. Çökmez, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti. Kimlik tespitinin ardından sorgusu yapılan Çökmez, "Suçlamayı kabul ediyorum" diyerek söze başladı. Olaya daha önce verdiği ifadelerinde anlattığını belirten Çökmez, "Buket ile 2017 yılı içinde internet ortamında tanıştım. Sonrasında anlaşamadık ayrıldık. Ayrılmayı Buket istedi. Ayrılma sebebimiz ise Almanya'da bulunan Şeref Aslantürk'tür" dedi. Ayrılmadan önce Ukrayna'ya yaklaşık 20 kez gittiğini, ayrıldıktan sonra Buket ile telefon ve internetten görüşme yaptığını söyleyen Çökmez, "Ben Ukrayna'ya 16 Aralık 2018 tarihinde gittim. Tekrar barışmak için gittim. Telefonla aradım, evde olduğunu söyleyince eve gittim. Tekrar barışmak isteğimi ilettim. Ancak kendisi Şeref ile olan birlikteliğini gerekçe göstererek benimle barışmayı kabul etmedi" dedi. Bunun üzerine bir süre arkadaşlarımın yanında kaldığını, bir süre de havaalanında kaldığını söyleyen Çökmez, "Psikolojim bozulduğu için Türkiye'ye dönmedim. Olay gününe kadar Buket ile yüz yüze hiç görüşmedim, ancak telefonla görüşmüş olabilirim. Olay günü eve kaçta gittiğimi hatırlamıyorum. Üzerinden uzun zaman geçti" dedi.

"BIÇAK BENİM ELİME NASIL GEÇTİ HATIRLAMIYORUM"

Olayın gerçekleştiği 31 Aralık 2018 günü Buket'in evine akşam üstü gittiğini söyleyen Çökmez, "Kapıyı Buket açtı. Bir kez daha barışmak istediğimi söyledim. Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti. Ayrıca kendisi bana tokat attıktan sonra bıçak getirmişti. Bıçağı sol göğüs bölgeme tuttu, bir şey yapmadan geri çekti. Bıçağın benim elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Buket ile o gün aramızda nasıl bir diyalog geçti, onu da hatırlamıyorum. Zeynep olayını ise gerçekten hatırlamıyorum. Olaydan sonra 20-25 dakika evde kaldım. Daha sonra tabletleri ve telefonları alarak evden ayrıldım, olaya hırsızlık süsü vermek istemiştim. Evden çıktıktan sonra ilk olarak otele gittim, sonra da Türkiye'ye geldim. Arkadaşımı aradım. Ona olayı anlattım. Onların yazlığına gittik. Burada bir gece kaldım. Bir bıçak aldım, kendimi öldürmek için mezarlığa gittim. Arkadaşım polisleri aramış, polisler beni aldılar. Olayı gerçekleştirmek için bir plan yapmadım" dedi. Sanık Çökmez, mahkeme Başkanı Dursun Fatih Kaymaz'ın birçok sorusunu, "Hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadı. Çökmez, müşteki avukatlarının olay anı ve olay sonrasına ilişkin bütün sorularını da "Hatırlamıyorum" diyerek yanıtladı.

SAVCI SORU SORMADI

Bunun üzerine Duruşma Savcısı Faik Ateş, sanığın olay nedeniyle müşteki ailelerine karşı vicdani borcu olduğunu halde müşteki avukatı ve mahkeme başkanının sorularını yanıt vermeyerek kovuşturmayı karşı kayıtsız kaldığını belirterek, sanığa soracağı soruların yanıtsız kalıp kalmayacağının sorulmasını istedi. Bunun üzerine sanık Çökmez, iddia makamının sorularını yanıtlamak istemediğini söyledi. Sanığın bu yanıtı üzerine duruşma savcısı, sanığın kovuşturmaya yardımcı olmadığını belirterek, davanın ilerleyen aşamalarında kadar soru sormayacağını beyan etti.

Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, sanığın kızına baskı yaptığını, ayrıldıktan sonra kızını sürekli arayarak onu rahatsız ettiğini söyledi. Olay günü Almanya'dan Şeref Aslantürk'ün kendisini aradığını söyleyen Cenan Yıldız, "Ben hepsini planlı yaptığına eminim. Bıçakla oraya gitmiş" dedi. Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız da, "Sevdiği kişiyi bıçaklamış. Başında can çekişmesini ve kızımın arkadaşının ölümünü seyretmiş ve hatırlamıyor" dedi.

"TOP ÇEVİRME AMACIYLA BU TÜR BEYANLARDA BULUNDUĞU AŞİKARDIR"

Sanığın bu celsede olaya ilişkin olguların kovuşturmada kayıtlara geçmesini engelleme girişiminde bulunduğunu belirten duruşma Savcısı Faik Ateş, "Biz iddia makamı olarak sanığın gelecek celselerde en azından vicdani olarak ve maktüllerin yakınlarına bir borç olarak yaşanan süreci eksiksiz şekilde anlatacağını ummak istiyoruz. Sanığın hatırlayamadığı şeklindeki beyanları karşısında dolandırıcılık suçu yönünden UYAP kaydı bulunmaktadır. Dolandırıcılık suçu için nispeten kıvrak bir zeka gerektirdiği hususları gözetildiğinde sanığın bu celse deyim yerindeyse top çevirme amacıyla bu tür beyanlarda bulunduğu aşikardır" dedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri duruşma çıkışı adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar.

Açıklamada konuşan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, "Canlarımızı kaybettik. Kızlarımız için ne desek yetersiz kalıyor. Sadece onlar değil, burda hepimiz gömüldük kızlarımızla beraber. Hepimiz hayatlarımızı kaybettik kızlarımızla beraber. Türk adaletine güveniyoruz" dedi. Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız ise, "Mahkemenin duyarlı bir şekilde bakması, olayla ilgilenmesi çok hoşumuza gitti. Umarım kadın cinayetlerini en alt düzeye indiririz, bu cani de en üst düzeyden bir ceza alır. İlk sefer gördüm, hissettiğimi içimde tuttum. Kendimizi frenledik, çünkü yargıya güvenimiz sonsuz." diye konuştu.

Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, "Ne hissedebilirim ki. İçim yanıyor, acıyor. Paramparçayım. Aile boyu parçalandık. Canımızı kaybettik biz. Sonuç alacağımızı biliyoruz, çünkü herşey ortada. Tek dileğimiz başka kadınlar, başka gençler yanmasın, başka annelerin canı acımasın, evlatlarından olmasın" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Ukrayna'da 31 Aralık 2018 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren Hüsnü Can Çökmez, olaya hırsızlık süsü vermek için maktüllere ait telefon ve tablet bilgisayarlarla evden çıkarak İstanbul'a kaçtı. Maktüllere ait eşyaları satan Çökmez, Pendik'te mezarlıkta yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Çökmez'in, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Çökmez'in olay esnasında Yıldız'ın eve gelen arkadaşı Zeynep Hüsünbey'in de şüpheli tarafından öldürüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın, "Canavarca hisle birden çok kişiyi öldürmek", "Bina dahilinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Cenan Yıldız'ın adliyenin çıkışına doğru beklerken görüntüsü

Ailelerin adliyeden çıkışları

Sırayla Yurdal Hüsünbeyi, Levent Yıldız ve Cenan Yıldız'ın konuşmaları

Konuşmalar sırasında gözlerinin yaşarması

Cenan Yıldız'ın yakınlarının Cenan Yıldız'a sıralmaları

Açıklama sırasında genel ve detay görüntü