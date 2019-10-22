DHA YURT BÜLTENİ-10

TEL ABYAD'DA, TERÖRİSTLERİN HAVAN VE ROKET DEPOSU TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından meskun mahal operasyonları sürdürülüyor. Operasyonlarda, Türkiye sınırına yakın noktada, terör örgütü PKK/YPG'nin havan ve roket deposu tespit edildi.

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad, Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın, 2015'te ise terör örgütü PKK/YPG'nin denetimine geçti. İç savaş sırasında göç edemeyerek, teröristlerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan Tel Abyadlılar, önce DEAŞ'ın ardından PKK/YPG'nin talimatlarına uymak zorunda kaldı. 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen kentte siviller, büyük mutluluk yaşarken, TSK ile SMO askerleri ise teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonlarını başlattı. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait çok sayıda sığınak ve mevzi imha edilirken, patlayıcı ve silah depoları ele geçirildi.

TÜRKİYE SINIRININ YANI BAŞINDA HAVAN VE ROKET DEPOSU

Suriye Milli Ordusu askerlerinin arama- tarama faaliyetlerini sürdürdüğü Tel Abyad'ın Türkiye sınırına yakın noktasındaki binayı, havan ve roketleri depoladığı alana dönüştürdüğü belirlendi. Tel Abyad Gümrük Sahası yanındaki boş binanın girişinde silahları ile arama yapan SMO askerleri, çok sayıda havan ve rokete ulaştı. Havan ve roketlerin, teröristler tarafından Akçakale'yi hedef alacak saldırılarda kullanılmak üzere sınır hattına yakın noktada tutulduğu belirlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından onlarca havan ve roketin kontrollü imhası için bina, giriş- çıkışlara kapatıldı.

Tel Abyad merkezi ve kırsalında, TSK ve SMO birliklerinin meskun mahal operasyonu kapsamında, arama- tarama çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye'nin Telabyad ilçesi

YPG/PKK terör örgütlerinin ele geçirilen bombaları

Milli Suriye ordusunun binada arama yapması

Ele geçirilen roket füze bombalar

Milli ordu askerlerinin bombalarda inceleme yapması

Hasan Kırmızıtaş anons

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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DEPREMİN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ ACISI DÜN GİBİ

VAN'da 23 Ekim 2011 tarihinde 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyükyüğündeki ilk depremin üzerinden 8 yıl geçti. Yıllar geçse de yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları dün gibi. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde 9 yakınını kaybeden Murat Bakay da (52) onlardan biri. 2 kızı ile birlikte parktayken depreme yakalanan Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Koşarak geldim eve ve ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 tane de yeğenimi. Allah kimseye göstermesin deprem çok acı bir şey. Çok acılar yaşadık. O gün acımız ne ise bugünde acımız aynıdır. 2 bin 920 gün oldu ve acıda eksilen bir şey yok" dedi.

Van, 23 Ekim 2011 saat 13.41'de 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sadece Van değil komşu iller hatta sınır ülkelerden bile hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te biri enkaza dönüşürken kentte 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 vatandaş ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. AFAD'ın bünyesindeki Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedildi.

ACIDA EKSİLEN BİRŞEY YOK

Kentteki depremlerin üzerinden 8 yıl geçti. Yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları ise ilk günkü gibi taze. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde 9 yakınını kaybeden Murat Bakay da onlardan biri. 2 kızı ile birlikte parktayken depreme yakalanan Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Bulunduğumuz yerde evimden tozların kalktığın gördüm. O anda koşarak geldim eve ve ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 tane de yeğenimi. Alleh kimseye göstermesin deprem çok acı bir şey. Çok acılar yaşadık. O gün acımız ne ise bugün de acımız aynıdır. 2920 gün oldu ve acıda eksilen birşey yok" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN ANNE ÖZLEMİ BİTMİYOR

Yıkılan evlerinin yerine yapılan dükkanda tuhafiye işleten Bakay, "Şuanda dükkanımın bulunduğu yerdi evimiz. Burada 6 dairemiz ve 4 tane de iş yerimiz vardı. Hepsi depremde gitti. Ben ve 2 kızım kaldık. O zaman kızımın biri 5 diğeri 8 yaşındaydı. Şimdi üçümüz birlikte yaşıyoruz. 8 yılda acımız değişmedi ve çocukların anne özlemi. Çocuklarımın her şeyiyle ilgileniyorum. Şuanda TOKİ'de kalıyoruz. Orda güvende hissediyoruz" dedi.

5 AYLIK YEĞENİM ANNESİNİN KUCAĞINDA GÖMÜLDÜ

Deprem acısını ilk günkü gibi hisseden Bakay, kaybettiği yakınları için taziye bile yapamadıklarını belirterek, "Hiç düşünemezdim. Ailemden 9 kişiyi kaybettim ve taziye bile yapamadım. O anda yakınlarını kaybedenler vardı. Herkes kendi telaşındaydı. Yakınlarımı farklı mezarlıklara defnettik. Yakınlarımızı defnederken gece saatlerinde 2 tane mezarlık açılmıştı. Yengem ve 5 yaşındaki kızı için. 5 aylık diğer yeğenimi ise annesinin ayak ucuna defnedecektik. Fakat olmadı. İmamlar bebeği annesinin göğsüne kucağına verin dediler. Annesi ile bebeği o şekilde defnettik. Aslında 2 tane mezarlık var ama 3 kişi yatıyor burada. Rabbim bu acıyı kimseye göstermesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van'ın Erciş ilçe merkezinden detaylar

-Yeni yapılardan detaylar

-2011 Van depreminde 9 yakınını kaybeden Murat Bakay'ın iş yerinden detaylar

-Murat Bakay ile röportaj

-Murat Bakay'ın dükkanını kapatması ve mezarlığa gelmesi

-Murat Bakay'ın depremde kaybettiği yakınlarının mezarları başında dua etmesi

-Murat Bakay'ın mezar başında detaylar

-Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarından detaylar

-Erciş ilçe merkezinden detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 6, Elbistan ilçesinde 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, KHK ile ihraç edilen çeşitli mesleklerden 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı öne sürülen şüphelilerden bazılarının örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheliler polisler arasında

Hastaneye alınmaları

Hastaneden çıkarılmaları

Polis araçlarına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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YOL İNŞAATINDAN SÖKÜLEN 6 ASIRLIK ZEYTİN AĞACI MEYVE VERDİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 2017 yılında yol yapımı sırasında sökülerek belediye binası önüne dikilen 6 asırlık zeytin ağacı meyve verdi.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında Altınkale Mahallesi'nde yol yapımı sırasında 6 asırlık zeytin ağacını söktü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarihi ağacı koruma altına alarak yeni yerine taşınması için çalışma yaptı. Anıt ağacın kurumuş kısımları budanıp bakımları yapıldıktan sonra Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı'na getirildi. Kent meydanına görsel zenginlik kazandırmak adına Tır ve vinç yardımıyla taşınan ağaç, 40 kişilik ekip tarafından toprakla buluşturuldu.

600 yıllık zeytin ağacı bu yıl Kent Meydanı'nda ilk meyvelerini verdi. Olgunlaşmasının ardından meyveler belediye çalışanları tarafından toplanacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Yol inşaatı sırasında rastladığımız asırlık zeytin ağacını kesip atmak yerine ekiplerimiz marifetiyle kökünden söküp kent meydanımıza dikmiştik. Titiz bir çalışma ile kent meydanımıza kazandırdığımız asırlık zeytin ağacının yeniden meyve vermeye başlamasından mutluluk duydum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ağaç yeni yerine dikilirken

Ağaçtan görüntü

Ağaçtaki meyverler

Meyve toplayan çalışanlar

Link geçildi

Haber- Kamera: Ahmet ACAR - Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -/DEMRE(Antalya),

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MİLLETVEKİLLERİ YARALI ASKER VE KORUCULARI ZİYARET ETTİ

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 asker ile 3 güvenlik korucusunu ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren Köyleri arasında, askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, bu sabah tedavi altındaki asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Yaralıların durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Arslan ve Kılıç, hainlerin can çekiştiğini söyledi. Milletvekili Ahmet Arslan, "Dün akşam itibariyle olayın hemen ardından sabaha kadar, gerek valimiz gerek diğer birimler ile koordine halinde olduk. Bugün de güvenlik güçlerimizin yanında olmak için buraya geldik. Çok şükür hepsi iyi durumda. Hainlere gerek sınırlarımız içinde gerek dışında fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırılar, Barış Pınarı Harekatı'nda gerek sahada gerek masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır. Ama bilsinler ki Türkiye güçlü bir ülke bizi bölemeyecekler, yıldırmayacaklar. 82 milyon tek yürek Mehmetçiğine, polisine ve güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. İşte biz buradayız alayı ile mücadeleye hazırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekili Arslan ve Kılıç'ın askerleri ziyaret etmesi

-Ahmet Arslan'ın açıklamaları

Bedir ALTUNOK/KARS,