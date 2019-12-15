DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mahallesi'ne getirildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Filiz Tekin'in cenazesi baba evine geldiğinde kardeşleri acıyla ağladı. Sinir krizi geçiren kardeşi Nesrin Geyranlı, "Bütün kadınlar dayak yiyor. Dayağa karşı gelemiyorlar. Artık yeter" diyerek feryat etti. Kızılcaavlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Tekin'in babası Osman Toprak, kardeşleri, ve mahalleli katıldı. Namazın ardından Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze arabasından görüntü

Nesrin Geyranlı görüntü

Cenaze götürülürken görüntü

Cenaze namazından görüntü

Cenaze defnedilirken görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da TOKİ sosyal konut heyecanı

Recep Tayyip Erdoğan 'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi', Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da vatandaşları heyecanlandırdı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak projenin olumlu, hem ülke, hem millet için hayırlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, projenin bir fırsat olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak 100 Bin Sosyal Konut Projesi, evlerin yapılacağı bölgelerde vatandaşları sevindirdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirilerek, uzun vadeli taksitli sistemle dar gelirli aileleri konut sahibi edindirmeyi amaçlayan proje, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da vatandaşları heyecanlandırdı.

'MEMLEKET İÇİN, MİLLET İÇİN HAYIRLI OLUR'

Afyonkarahisar'da oturan emekli İhsan Küçükaksoy, "Afyonkarahisar'da dar gelirli aileler için TOKİ tarafından yeni konutlar yapılması güzel olur. Memleket için millet için hayırlı olur. Fakir fukara bu vesileyle ev sahibi olup, geçinir. Konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde dar gelirli aileler için TOKİ konutları güzel ve yerinde bir kaynaktır. Benim evim var, ancak evi olmayan vatandaşlarımız için hayırlı olacaktır" dedi.

'VATANDAŞLAR İÇİN DE ÜLKE İÇİN DE FAYDALI'

Özel sektörde asgari ücretle çalışan Murat Kudal, kendisinin bir evi olduğunu, ancak TOKİ konutlarının halk için çok faydalı olduğunu söyledi. Kudal, "Gelir düzeyi düşük olan ve ev almakta güçlük çeken insanlar için iyi bir çalışma. TOKİ konutlarının fiyatları iyi, taksitleri uygun. Afyonkarahisar'da yapılacak olan konutlara evi olmayan vatandaşlar başvuru yaparak ev sahibi olabilir. Afyonkarahisar'daki dar gelirli vatandaşlar için de ülke için de faydalı. Vatandaşlar kira öder gibi parça parça ödeyerek ev sahibi olabilirler" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL VE DEĞERLİ BİR PROJE'

Afyonkarahisar'da bir kamu kurumunda görev yapan Tahir Göktuğ da TOKİ tarafından yapılan konutların dar gelirli aileler için konut almayı kolaylaştıran bir çalışma olduğunu vurguladı. Göktuğ, şunları söyledi:

"TOKİ ile ilgili çok güzel projeler yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim bir konutum var, ancak kirada olan, evsiz çok vatandaşımız var. Afyonkarahisar'da en düşük ev kiraları 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar da ortalama bu fiyatlarla kirada oturuyor, ancak devlet bu fiyatlarla 20- 25 yıl kirada oturmak yerine sonunda ev sahibi yapacak proje oluşturuyor. Kısacası siz kör kuyuya paranızı atmak yerine, 'sağ cebinizden alın sol cebinize atın 20-25 yıl sonra ev sahibi olun' diyor. Çok güzel ve değerli bir proje. Çok sayıda dar gelirli aile için de bu bir fırsat olacak."

'MAHALLE SAKİNİ OLARAK ÇOK SEVİNDİK'

Projenin uygulanacağı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki mahalle sakinleri projeyi mutlulukla karşıladı. Nurettin Demiraslan (41), "Konak Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Mahallemize böyle bir yatırım geldiğini duyduk. Mahallemiz özellikle konut yatırımlarında geride kalıyordu. TOKİ yatırımından dolayı mutluyuz. Mahalle sakini olarak çok sevindik. Özellikle böyle konut yatırımlarından mahallemizde insanlar çok geride kalmıştı. Böyle bir şeyi bize öngörmüşler. Böyle bir yatırımdan dolayı çok mutluyuz. Mahalle sakinleri olarak çok sevindik. Burada çok büyük gelirli insanlar yok. Yerel yönetim olsun, muhtarımız olsun, belediye başkanımız, kaymakamımız, bunun için öncü olan milletvekillerimiz, değerli Cumhurbaşkanımız hepsine teşekkür ederim" dedi.

'EV ALMA İMKANIM YOKTU'

Tahsin Bayrakçı ise, "Konak Mahallesi'nde ikamet ediyorum, yeni evlendim. TOKİ konutlarının yapılacağını duyduk. Benim de ev alma imkanım yoktu. Belki de ömrüm boyunca alamayacaktım. Ailemin katkılarıyla yazıldık. Başta muhtarımız olsun, belediye başkanımız olsun, yerel yönetim olsun hepsine sonsuz teşekkürler. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun var olsun" diye konuştu.

'DUYDUK TOKİ KONUTLARININ GELECEĞİNİ'

Yasemin Acar (46) da, "Biz de herkes gibi ev sahibi olmak istedik. Duyduk TOKİ konutlarının geleceğini. Başta muhtarımız, Belediye Başkanımız Nihat Sarı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Yeliz Gültaş (42), "Buraya, mahallemize toplu konut yapılacakmış. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'MAHALLEMİZİN DAHA CANLI BİR ATMOSFER YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Mahalle Muhtarı Vasfi Gültaş (64) da, şöyle konuştu:

"TOKİ konutları yapıldığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milletvekilimiz Ali Özkaya 'ya, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün siyasi liderlerimize sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca burada 96 konut projesi yapıldı. Talep ve başvuruların çok olmasından dolayı yüksek olmasını, 150- 200 kapsamında olmasını ve mahallemizin daha canlı bir atmosfer yaşamasını istiyoruz. Ayrıyeten doğal gaz başvurumuz da sağ olsunlar, onların da işlemi oldu. Doğal gazımızın da gelmesinden dolayı herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum."

'ÖNEMLİ OLAN ASGARİ ÜCRETLİNİN EV SAHİBİ OLMASI'

Projenin uygulanacağı illerden Isparta'da oturan Cihan Kaplancan (27), "Dar gelirli vatandaşlarımız için çok iyi olacak. Bu eşit sayıda herkes için yapılmasını umarım. Merkezde olsa çok iyi olur. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zaten zengin olan istediği gibi alabilir. Önemli olan asgari ücretlinin ev sahibi olması. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah dedikleri gibi olur. Sonuca ulaşırız" dedi.

'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK'

Mehmet Arıç (57), "Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Halkımız için çalışıyoruz. Dar gelirli çok. Çok faydalı olacak. Isparta'ya ortalama 100 konut yapılmasını isterim. İlçelere de yapılmasını isterim. İyi bir şey. Kira öder gibi ev sahibi olunacak" diye konuştu.

'GARİBAN VATANDAŞ EV SAHİBİ YAPILSIN'

Tuna Ünal (30) da şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşların faydalanması için 100 bin konut yapılacağını öğrendik. Gerçekten dar gelirli vatandaş ev sahibi olur. Bazen bu tür konularda ali cengiz oyunları dönebiliyor. Adam evini, malını, mülkünü, damadının, kızının üstüne yapıp, tekrar ev sahibi olmak istiyor. Devlet bu konuda dikkatli olursa daha iyi olur. Özellikle asgari ücretlinin şu şartlarda ev sahibi olmasının imkanı yok. Fırsatın iyi değerlendirilmesini talep ediyorum. Hatta ve hatta sayının artmasını ilçelere, beldelere mümkünse köylere kadar inmesini istiyorum ki hem göçler önlensin, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız faydalansın. Gerçekten hakkıyla çalışan gariban vatandaş ev sahibi yapılsın."

'İNŞALLAH SOSYAL KONUTLARDAN EV SAHİBİ OLURUZ'

Toplu konutların yapılacağı illerden Burdur'da da vatandaşlar projeyi sevinçle karşıladı. İşçi emeklisi Salih Türköz (62), "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konutlardan 250'sinin Burdur'a yapılacak olmasından mutlu olduk. Ben kirada oturuyorum. İnşallah yapılacak sosyal konutlardan ev sahibi oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'MUTLU OLDUM'

İşçi emeklisi Mustafa Tetik (57) de "Burdur'a da 250 sosyal konut yapılacağını duyduk. Mutlu oldum. İnşallah evi olmayan ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olur. Emeği geçenlere teşekkürler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Afyonkarahisar genel görünüm

Vatandaş görüntüsü

TOKİ konutları görüntüsü

RÖP 1: İhsan Küçükaksoy

RÖP 2: Murat Kudal

Tahir Göktuğ

Dinar'da TOKİ konutlarının yapılacağı alandan detay görüntü

RÖP 3: Nurettin Demiraslan

RÖP 4: Tahsin Bayrakçı

RÖP 5: Yasemin Acar

RÖP 6: Yeliz Gültaş

RÖP 7: Vasfi Gültaş (Mahalle Muhtarı)

RÖP 8: Cihan Kaplancan

RÖP 9: Mehmet Arıç

RÖP 10: Tuna Ünal

Burdur sokaktan detay

RÖP 11: Mustafa Tetik

Burdur sokaktan detay

RÖP 12: Salih Türköz

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ- Tahsin BAYTAR- Ali ÇEVİKBAŞ- Mesut MADAN/AFYONKARAHİSAR, ISPARTA, BURDUR,

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Çocukları annesinden kaçırdığı iddia edilen baba ile 2 Suriyeli serbest

Antalya 'da 13 ay önce Rus Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken ortadan kaybolan 2 çocuğu, Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde bulundu. Çocuklarını kaçırıp, sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir A. (35) ile yardımcı olduğu öne sürülen Suriyeli Faysal Muhammed ve Senal Muhammed, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Denizli'de yaşayan Rusya uyruklu Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşanmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocukları Irmak Liona (5) ve Edgar (4) A.'yı yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki eve 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar A.'yı buldu.

Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadıkları evde yakalanan çocukların babası Bekir A., gözaltına alındı. Bekir A.'nın, 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli ailenin evinde sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın, 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onları aradığını söylediği belirtildi. Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇOCUKLAR, ANNELERİNE VERİLECEK

Jandarma karakolunda ifadesi alınan Bekir A., çocuklarını 'zorla alıkoyma' ve 'kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet korumasına alınan Irmak Liona ve Edgar A.'nın 16 Aralık Salı günü Türkiye'ye gelecek annelerine teslim edileceği belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince baskın yapılan imalathanede elektrikli sigara sarma makinesi, kaçak tütünün yanı sıra kutularca satışa hazırlanmış kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathane olarak kullanılan evde kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, 17 tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplam 43,5 kilo tütün, 239 kutuda 47 bin 800 filtreli boş sigara kağıdı, 43 kutuda 8 bin 600 sarılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerine eve girmesi

-Arama yapması

-Kaçak tütün ve sigaralar

-Elektrikli sarma makinesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Babasının tüfekle öldürdüğü Rıza, toprağa verildi

Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürülen Rıza Çolak (19), toprağa verildi.

Olay, cuma günü, Yeniçağa'ya bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer Çolak, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açtı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rıza Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Rıza Çolak'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Çolak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gerede ilçesinde adliyeye sevk edilen Ömer Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yeniçağa Aşçılık ve Mesleki Teknik Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Rıza Çolak için köy camisinde, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Rıza Çolak'ın cenazesi, namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Dosya adı: blgencenaze/Süre:

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),

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Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı

Konya'da, avlanmak için gittiği dağlık alanda kalp krizi geçiren Nevzat Ataseven (51) yaşamını yitirdi. Cansız bedeni ekiplerce yaklaşık 5 kilometre taşınan Ataseven'in köpeği, 1 saniye bile aracın yanından ayrılmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yükselen Bilecik Mahallesi Kartal Yaylası'ndaki dağlık alanda meydana geldi. Nevzat Ataseven, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için dağlık alana çıktı. Ataseven'in aniden fenalaşıp yere yığılması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri, araçlarının kara saplanması ve arazi şartları nedeniyle ilerleyemeyince, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp olay yerine ulaştı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ataseven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise Ataseven'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI

Ataseven'in köpeğinin ise cansız bedeninin yanından ayrılmaması dikkat çekti. Köpeğin, cesedin, AFAD'a ait paletli araca taşınırken bile peşinden gittiği görüldü. Ataseven'in cesedi paletli araçla yaklaşık 5 kilometre taşınıp, ambulansla alındıktan sonra otopsi için Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Cesedin taşınması, köpeğin peşinden gitmesi

Köpeğin cesedin başında bekleme anı fotoğrafı

Cesedin paletli araçtan ambulansa alınması

Ekiplerin olay yerine yürüyerek gitmesi

kara saplanan araç