DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (2)

AFGANLI AİLE: ÇOCUKLARIN AYAKKABILARINI ALDILAR

Afganistanlı göçmenler, Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalandıkları güvenlik güçleri tarafından üzerlerindeki para ve eşyaların alınıp, geri gönderildiklerini söyledi. Meriç Nehri 2 çocuğu ve eşiyle botla Yunanistan'a geçtiklerini söyleyen Yusuf Davut, "Paramızı her şeyimizi aldılar" dedi.

Davut'un bir yakını ise, "Yaklaşık 1 haftadır buradayız. Geçtik karşıya, baya bir yol yürüdük. Sonra Yunan askerleri bizi tuttu, geri gönderdiler. Ateş açmadılar ama baya eziyet ettiler. Çocukların ayakkabılarını aldılar, üzerlerinden kıyafetleri çıkardılar. Bir de ekmek falan her şeyi aldılar bizden, bir şey bırakmadılar elimizde. Sonra bizi arabayla getirip bizi karşıya geçirdiler. Biz gitmek istiyoruz ama yollar kapalı. Bilmiyorum nasıl olacak" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Uğur CAN Harun UYANIK/ EDİRNE,

==============================

Afganlı kuzenler: ya öleceğiz, ya da geçeceğiz

AVRUPA'ya gitmek umuduyla aileleriyle geçtikleri Yunanistan'dan bindirildikleri kayıkla geri gönderilen çocuklardan Afganistanlı Aliye Tacik (12) ve Fatma Hüseyin (13), babaları ile dayılarının dövüldüğünü, kendilerinin de telefon ve paralarına el konulduğunu anlattı. Aliye Tacik, Türk askerinin kendilerine sahip çıktığını söyleyerek, "Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Umudumuzu denemek istiyoruz. ya öleceğiz ya da geçeceğiz" dedi.

Türkiye'den geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet giderek artıyor. Aileleriyle birlikte geçtikleri Yunanistan'da yakalanıp, şiddet gören kuzenler Aliye Tacik ve Fatma Hüseyin, telefonları ile paralarına el konularak, kayıkla geri gönderildiklerini söyledi. Türk askerinin aileleriyle birlikte sahip çıkarak, kurtardığı kuzenler, Avrupa şanslarını denemek için bugün bir kez daha Pazarkule Sınır Kapısı'na geldi.

Afganistan'dan geldiklerini, Avrupa umuduyla sınırı geçtiklerini anlatan Aliye Tacik, "Yunanistan'a geçtik fakat bizi yakaladılar. Babamı ve amcamı dövdüler, eziyet ettiler. Gece yarısı uyandırdıp, kayıkla bu tarafa gönderdiler, ormana gönderdiler. Türk askeri bizi kurtardı. Fakat hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimize el koydular" dedi.

Telefonları ve paralarına Yunan görevlilerinin el koyduğunu söyleyen Fatma Hüseyin de, "Telefonumuz, kimliğimizi, paramızi, her şeyimizi aldılar. Babamı gözümün önünde dövdüler. Bırakmadılar babamı. Dayımın bir ayağı yok, ona bile işkence ettiler. Yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Umudumuzu denemek istiyoruz. ya öleceğiz ya da geçeceğiz" diye konuştu.

===============================

Çorum'da iş yeri sahibi tartıştığı zabıta memurunu bıçakladı

ÇORUM'da iş yeri sahibi Erol Ç. (47), denetime gelen tartıştığı zabıta memuru Ahmet Y.'yi (50) omzundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde çevre yolu üzerindeki otobüs terminalinde meydana geldi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otogar içerisinde bulunan ve daha önce evrakları eksik olan çiğ köfte salona denetime gitti. İddiaya göre işletme sahibi Erol Ç. ile zabıta memuru Ahmet Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Erol Ç., zabıta memuru Ahmet Y.'yi omzundan bıçakladı. İhbar üzerine salona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Y., hastanede tedavi altına alındı. Erol Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

==============================

Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babadan akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), 20 el ateş ederek öldüren ve daha önce de eşini bulması için özel dedektif tuttuğu ortaya çıkan Mustafa Ali Yılmaz (67), yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.

Geçen 27 Haziran günü meydana olayda; Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U.'ya ise dokunmadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile 2 komando bıçağı ele geçirildi. Hakkında 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Yılmaz'ın, olaydan bir süre önce Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir dedektiflik firmasıyla eşi Gülden Yılmaz'ın yerinin tespit edilmesi için 4 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı. Anne Gülden Yılmaz da, eşi ile söz konusu firma arasında yapılan sözleşmeyi savcılığa teslim ederek, şikayetçi oldu.

'AKLİ DENGEM YERİNDE DEĞİL'

Tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz'ın (67) yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada sanık Yılmaz, avukatları Yavuz Selim Özyurt ve Oğuzhan Kaçıcı ile davacı taraf olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Kübra Çakmaz ve Süleyman Aydın ile anne Gülden Yılmaz'ın avukatı Berna Menteş, hazır bulundu.

Balıkesir Edremit'te geçen yıl nişanlısı tarafından öldürülen Ceyda Malay'ın ailesi ile Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu üyelerinin de izlediği duruşmada, Mustafa Ali Yılmaz, akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. Duruşma, 30 Haziran gününe erteledi.

'ASIL HEDEF ANNEYDİ'

Duruşma çıkışı açıklama yapan anne Gülden Yılmaz'ın avukatı Berna Menteş, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki savunmasının inandırıcı olmadığını söyledi. Menteş, "Dedektif tutuyor ve dedektife özel olarak bu talimatları veriyor. Gülden Yılmaz'ın yaşadığı adresin tespiti, ikametin kime ait olduğu ve kiralayanın kimliği tespit edilmek isteniyor. Bunlar Gülden Yılmaz için. Asıl hedef zaten anneydiö dedi.

'KADINLARIN YAŞAM HAKKI SEVİYORUM DİYEREK ELLERİNDEN ALINIYOR'

Körfez Bağımsız Kadın Platformu sözcüsü Bahise Pirim "Gülnur Yılmaz'ın yaşam hakkını elinden alan babasının bu şekilde bir yerlere sığınması hoş görülecek bir şey değil. Edremit'te kadın cinayetleri çoğaldı. Karısını, sevgilisini öldürüyor, çok seviyorum diyor. Sonra da çok akli dengelerinin yerinde olmadığına savunuyorlar. Bu toplumda iyi halle bırakılan, kravat takan, kadınlarımızı öldüren bir sürü erkekler gördük. Biz yaşam hakkımızı savunuyoruz. Bütün kadınların yaşam hakkı, 'seviyorum' diyenlerin elinden alınıyor. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Bugün sana, yarın bana. Yarın kimin öldürüleceğinin garantisi, devlet tarafından bize sağlanmış değildir. Koruma altına alınmış değildir. Bizim yaşam hakkımızı devlet bir an önce bize sağlamak zorundaö dedi.

'ADIM ADIM İZLEMİŞ'

Körfez Bağımsız Kadın Platformu üyelerinden Pervin Çağlayan da şunları söyledi:

"Kızını öldüren baba olay anını hatırlamadığını, kızını öldürüp, öldürmediğini hatırlamadığını, çok ağır baskı altında ifade verdiğini, önceki ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Akli dengesi yerinde. Kızını takip etmiş, Antalya'da ev tutmuş. Adım adım nereye gittiğini biliyor. Planlayarak ve tasarlayarak öldürüyor. Şimdi cezadan kurtulmak için akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor. Bu gerçek değil. Çünkü bu tür cinayetleri işleyenler ya namusum için öldürdüm diyor veya başka bir neden buluyor. Bu da akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Katiller aramızda. En yakınımızda. En yakınımızdaki erkekler tarafından öldürülüyoruz.ö

============================

Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücülerin hakimiyettini kaybettiği iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda meydana geldi. Kent merkezine haraket halindeki İbrahim Halil Ç.'nin kullandığı 63 ABL 450 plakalı otomobil ile Zeki D. yönetimindeki 47 ACC 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Zeki D ile yanında bulunan Merve D. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

===========================

9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar

KOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyrukla 6 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi içerisindeki mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, kıyafetler çalan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin mağaza içerisinde kıyafetleri deneme kabinine bıraktığını, ardından başka bir kişinin özel düzenekli çanta ile gelerek kabinden eşyaları aldığını tespit etti. Giysilere takılı alarmların çalmamasını sağlayan özel düzenekli çanta ile hırsızlık yapanların, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki başka mağazalardan da aynı yöntemle hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.

MAĞAZA SAHİPLERİNİ POLİS BİLGİLENDİRDİ

Aracı Başiskele'deki lüks bir otele kadar takip eden ekipler, şüphelilerin kaçmaya çalışması üzerine aracı durdurarak Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken araçtan çalıntı kıyafetleri atmaya çalıştıkları görülürken, kiralık olduğu anlaşılan aracın bagajında da çok sayıda giyim eşyası bulundu. Şüphelilerin, 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlendi. Bazı mağaza sahiplerinin ise hırsızlığı fark etmediği ve polis tarafından bilgilendirildikleri öğrenildi. Ele geçirilen kıyafetler çalındıkları mağazalar tespit edilerek geri verildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

==============================

HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 111 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 183'üncü günde, 5 yıl önce Çınar ilçesinde kaçırılan kardeşi Hamdullah (19) için HDP binası önünee gelen Mehmet Dicle ile 111 oldu. HDP binası önünde oturma eylemine başlayan Dicle, "Kardeşim dönercide çalışırken kandırılıp, dağa götürüldü. 5 senedir haber alamıyoruz. Kardeşim beni görüp, duyuyorsa kaçıp, gelsin. 14 yaşındaki çocuktan ne beklersin? Dağda olduğuna dair fotoğrafı geldi bize. Kardeşimi alana kadar buradan gitmeyeceğim" dedi.

===============================

İnegöl'de orman yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İnegöl'e bağlı İsaören ile Çayyaka mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen iki itfaiye aracı, arazinin engebeli olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşamadı. Bunun üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arasöz bölgeye sevk edildi. Bölgeye giderken çamura batarak yolda kalan bir arasöz ise diğer arasöz tarafından çekilerek kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmasına, Yenişehir Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir arasöz de katıldı.

Yaklaşık 10 dekarlık alana yayılan yangına, 3 arasöz, 2 itfaiye aracı ve 10 personelinin yangına müdahalesi sürüyor.

===============================

Bolu'da 'Mehmetçiğe destek' konvoyu

BOLU,- BOLU'da, yüzlerce aracın katılımıyla 'Mehmetçiğe destek' konvoyu düzenlenirken, şehitliğe gidilerek dua edildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından, 'Mehmetçiğe destek' konvoyu için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camii önünde toplanıldı. Çok sayıda ticari taksi, otobüs, minibüs, midibüs ve çekici, şoförleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Araçlar korna sesleriyle Cumhuriyet Caddesi üzerinden D-100 Karayolu'na çıktı. Araçlarla, D-100 Karayolu üzerinden General Eşref Bitlis Kışlası'nı da geçtikten sonra Şehitler Mezarlığı'na gidildi. Yaklaşık 300 kişi burada önce İstiklal Marşı okudu. Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, "Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti her türlü zorluğa, mücadeleye alışkın bir millettir. Geçmiş tarihimizde bunların birçok örneği mevcuttur. Bu günden sonra da vatanımızın bekası için, milletimizin huzur ve refahı için, çocuklarımızın geleceği için Türk ordusunun her daim destekçisi olup, dualarımız ile her zaman Mehmetçiğimizin yanında, polisimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Etkinlik şehitler için duaların okunmasıyla sona erdi.

