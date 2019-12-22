DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada Enes Özdemir (11) öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şarkikaraağaç- Beyşehir karayolunun 15'inci kilometresindeki Fele mevkisinde meydana geldi. Recep Özdemir (42) yönetimindeki 07 HJZ 78 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Recep Özdemir ile yanındaki Esma Özdemir (48), Sude Özdemir (15), Miyase Özdemir (17), Enes Özdemir ve Şerife Kazancı (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Enes Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Şerife Kazancı ilk müdahale sonrası Isparta Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde oturan ailenin, Konya'nın Akşehir ilçesinde eğitim gören kızlarını bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçtan görüntü

Olay yerinden görüntü

Ambulansların gidişi

Yaralının sevk edilmesi

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta),

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Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy Barajı'nda, suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar, gün yüzüne çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nı sulamak için yapılan Boğazköy Barajı'nda, yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı. Zamanla çevreye kötü koku yayılmasıyla, çevre sakinleri tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Barajdaki çöplerden görüntüler

-Barajdan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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İnegöl ve Gemlik'te orman yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atrıca Gemlik İlçesi'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bursa'da İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, şiddetli lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GEMLİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde bulunan dere yatağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrarken, yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan ormanlık alandan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.

Kuzey Ege Denizi'nde gün boyu etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferleri durdurulurken, Lapseki- Gelibolu feribot seferlerinde ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Küçükkuyu'da ise saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen lodos nedeniyle, olaşan dev dalgalar sahili dövdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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İki günde 160 bin lira toplandı, Nurettin protezine kavuştu

Kütahya'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyinin kaldığı özel yurdun mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım 2 günde sonuç verdi. Sanatçı Haluk Levent'in sosyal medyada paylaşarak destek verdiği Ekşi için 2 günde ihtiyacı olan protez için 160 bin lira toplandı. Nurettin Ekşi protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu saatten sonra hayaller kurup, o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağım" dedi.

Olay, 22 Ağustos 2015'te Kütahya'nın merkeze bağlı İkizhöyük köyünde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi (19) ziyarete gitti. İki kardeş dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da yurttaki işlerin bitirilmesini isteyerek iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.

Yurt Müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, mahkeme aşçı Bünyamin Dağ'a 18 ay 20 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık yurt müdürü Mehmet Kalkan'ı ise 'dosyaya yansıyan kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle' beraat ettirdi. Ekşi ailesi, Nurettin'in sağ koluna protez takılabilmesi için Kütahya Valiliği'nden makbuz karşılığında yardım toplama izni aldı. Ancak yeterli para toplanmadığı için bu kez de bankada hesap açarak yardım kampanyası başlatmak için dilekçe verdi. Sağlık Bakanlığı ve Kütahya Valiliği yaptığı değerlendirmelerin ardından Nurettin Ekşi'ye bankada hesap açarak yardım toplama onayı verdi.

HALUK LEVENT DESTEK OLDU

Kütahya Valiliği'nden yardım toplamak için onay çıkmasının ardından şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Kampanyanın resmen başlamasının ardından 2 günde kol protezi için gerekli olan 160 bin lira toplandı. Sanatçı Haluk Levent, en düşük teklif veren bir firmadan kol protezi alarak Nurettin Ekşi'ye edilmesini sağladı.

'5 YILDIR HAYAL KURAMIYORDUM'

Yaklaşık 5 yıldır sağ kolu dirseğin altında kesik olarak yaşayan Nurettin Ekşi, protezle birlikte yeniden hayal kurmaya başladığını söyledi. Protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu alışmaya çalıştığını ifade eden Ekşi, "Geçen yıl Haluk Levent aileme ulaşmış. Valilik izinleri ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra protez koluma kavuştum. Kullanmaya başladım. Henüz alışma aşamasındayım, yapamadığım hareketler var. Bir ay sonra yeni bir seans var. Bu seanslardan sonra daha iyi kullanmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Haluk Levent ve Ahbap grubuna çok teşekkür ediyorum. Özellikle anneme bu zor zamanları geçirdiğim 5 yılda benim için mücadele etti. Olaydan sonra hiç hayal bile kurmamıştım. Bu saatten sonra hayaller kurup o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağımı buradan söylemek istiyorum" diye konuştu

'ÇOK AĞIR BİR İMTİHANDI'

Nurettin Ekşi'nin Annesi Muhterem Ekşi de çok ağır bir imtihandan geçtiklerini belirterek, "5 yıl öncesi bu olay benim başıma geldi. Allah hiçbir anne babaya yaşatmasın. Çok ağır bir şey ama bir yıl öncesi Haluk Levent bize ulaştı. Ben Nurettin'in 'ağlayan gözlerini güldüreceğim' dedi. Şuan oğlum protez koluna kavuştu. Bütün anne babalar uyumasın evlatlarını bu şekilde gezdirmesin evlatlarına yardımcı olsunlar. Anne babalar için çok zor ve ağır bir imtihan. Ben Haluk Levent ve Ahbap topluluğuna çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Nurettin Ekşi ve protezi

-Protez kolunu takması

-Ekşi ile röp.

-Annesi ile protez koluyla tuttuğu kitaba bakmaları

-Ekşi'nin abisi ile konunu kullanma egzersizi yapması

-Protez eliyle telefona bakması

-Genel görüntüler

Haber-Kamer: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Köy Pazarı'nda ücretsiz hamsi kuyruğu

Türkiye'de ilk defa Antalya'da 500 kadının bir araya gelerek kurduğu ve üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapılan Köy Pazarı, 1 ton hamsi ikram edilerek ziyarete açıldı. Balıktan tatmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kepezüstü'nde ormanlık alanda kurulu Park Funtastic Oyun ve Macera Parkı'nda Türkiye'nin ilk 'Köy Pazarı' kuruldu. Kepez Belediyesi tarafından kurulan parkta Antalya, Burdur ve Isparta'dan yaklaşık 500 kadın gıdadan giyime, hobi işlerinden tarım ürünlerine kadar ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Köy Pazarı'nın açılışı Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Vali Karaloğlu ve Başkan Tütüncü, stantları tek tek gezerek üretici kadınların ürünlerini inceledi.

'HİÇ ERKEK YOK, SADECE KADINLAR'

İlk defa Gazipaşa 'da üretilen ve kısa sürede kentin birçok ilçesinde de yetiştirilen ejder meyvesini üreten Nermin Karapınar , standını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu ve Başkan Hakan Tütüncü'ye meyvelerden ikram etti. Köy Pazarı'nın her pazar ziyaretçilerini beklediğini belirten Başkan Tütüncü, "Tamamı kadınlar tarafından oluşturulan bir yer burası. Kadın kooperatiflerinin üyeleri var. Kadınlarımız aracısız satış yapabilecek. Antalya'nın dikkatini çekmeyi başardılar. Hiç erkek yok burada. Ürünlerin tamamı kontrolden geçirilerek geliyor" dedi.

Üretici kadınların doğrudan halka ulaştırabileceği bir pazar kurulduğunu anlatan Vali Karaloğlu, üretici kadınlara başarılar diledi.

Vali Karaloğlu daha sonra park içerisinde 1 ton hamsinin kızartılıp ücretsiz dağıtıldığı tezgahın başına geçti. Kızartılan hamsileri ekmek arasında vatandaşlara ikram eden Vali Karaloğlu, bol bol balık tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Hamsiden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakan Tütüncü'nün pazarı gezmesi

RÖP 1: Av. Hakan Tütüncü ( Kepez Belediye Başkanı )

RÖP 2: Münevver Geçtürk

Vali Münir Karaloğlu'nun pazarı gezmesi

Balıkların kızartılmasından görüntü

Protokolün vatandaşlara balık ekmek rağıtması

RÖP 3: Münir Karaloğlu ( Antalya Valisi )

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,