DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), hayatını kaybetti. Araçta sıkışan 3 kişi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildekilerin Antalya'ya tatile gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu 25'inci kilometrede meydana geldi. Antalya'ya tatile gitmek için Kocaeli'den yola çıktığı öğrenilen Aysel Güldal, kullandığı 34 UZ 2348 plakalı otomobille Sofça köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerleri aşan Güldal'ın kullandığı araç, 10 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden kayalıklara fırlayan Zehra Erdoğan (18) ve annesi Ferda Erdoğan (47) hayatını kaybetti. Sürücü Aysel Gürdal (48), Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar (12) ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri, aracın içindekileri aracın kapılarını keserek çıkardı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Uçurumdaki otomobilin görüntüsü

-Yaralıların kurtarma çalışması

-Yaralıların sedye ile ambulanslara taşınması

-Ölenlerin üzerleri kapalı görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntüler

-Ölen iki kişinin kimlik fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

===============================================

2)İZMİR MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU

İZMİR merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. ByLock kullandıkları ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında muvazzaf üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında muvazzaf üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 15 ilde yapılan eş zamanlı baskınlardan birçok şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,

===============================================

3)İPEK BİR MUCİZEYİ YAŞIYOR

İZMİR'de, halk arasında kemik kanseri olarak bilinen 'osteorkom' ile mücadele eden 16 yaşındaki İpek Şimşek'in sağlığına kavuşması için geçen nisan ayında yapılan ameliyat için gereken 90 bin TL, bir hayırsever tarafından karşılandı. İpek, ameliyatın ardından kanseri yenerek bir mucizeye imza attı. Başka bir hayırseverin de otomobil almasıyla, hastaneye de rahatlıkla gidebilir hale gelen İpek, ünlü şair Nazım Hikmet'in dizelerini hatırlatarak, "Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Hayat, aynı gökyüzü altında bir direniştir" dedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Özlem Şimşek (43) ve Ekrem Şimşek (54) çiftinin kızları İpek Şimşek, lise eğitimine başlamadan önce sol bacağında hissettiği şiddetli ağrı sebebiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından İpek'in sol bacağında kemiği zedelemiş bir tümörün bulunduğu anlaşılarak, 'osteorkom' teşhisi konuldu. İpek'in annesi Özlem Şimşek, hayırseverlere yardım çağrısında bulunarak Küba'dan kanser aşısının getirtilmesini istedi, ancak bu aşının İpek'in tedavisi için uygun olmadığına karar verildi. Daha sonra doktorlar İpek'in protez ameliyatı olması gerektiğini aileye bildirdi. Özel bir hastanede yapılması planlanan ameliyatın masrafı olan 90 bin TL ise, DHA'nın İpek'in durumuyla ilgili haberinin ardından aileye yardım etmek isteyen bir hayırsever tarafından karşılandı. Geçen nisan ayında operasyon geçiren İpek, yüzde 90 oranında kanseri yendi. Daha önce yataktan kalkamaz halde olan İpek, koltuk değnekleriyle birlikte yürümeye başladı. İpek'in kemoterapi süreci ise Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu Hastanesi'nde devam ediyor. Öte yandan bu süre içinde İpek'e yardım etmek isteyen diğer hayırseverler de aile ile iletişime geçti, ancak anne Özlem Şimşek tedavi masraflarının karşılandığını bildirdi. Bunun üzerine bir başka hayırsever de sol bacağında bulunan tümör nedeniyle her araca binmesi mümkün olmayan İpek için hafif ticari bir araç satın aldı.

Bir mucizenin gerçekleştiğini söyleyen İpek, "Nazım Hikmet'in dizelerini hep kendime hatırlatıyorum; 'Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Hayat, aynı gökyüzü altında bir direniştir.' İşte ben de böyle umudumu kaybetmedim ve hep direndim. Artık çok mutluyum biraz daha sabredersem her şeyin gönlümce olacağını biliyorum" dedi.

'ANNEANNESİNİ BU HASTALIK YÜZÜNDEN KAYBETMİŞ'

Ameliyat öncesi yaşadıkları süreci anlatan anne Özlem Şimşek, "Protezi devlet karşılamıyordu, yalnızca daha önce yanlış tanı koyarak bizi mağdur eden hastane karşılıyordu. Özel bir hastanede bu ameliyatı yaptırmak durumunda kaldık, ancak ameliyat masrafı 90 bin TL tutarındaydı. Daha önceden yardım çağrısı haberini görüp bizimle iletişime geçen bir hayırseverle tesadüfen tekrar konuştuk. Ameliyat faturasını ve doktorumuzun numarasını kendisine ilettik. Daha sonra bu kişi tarafından tedavi masraflarımız karşılandı. Bahsettiğim kişi anneannesini bu hastalık yüzünden kaybetmiş ve bu yüzden bize destek olmuş. 'Sadece benim anneanneme dua edin yeter' dedi. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Normalde 3 saat sürmesi gereken ameliyattan İpek 1.5 saatte çıktı. Doktor bunun İpek'in şansı olduğunu söyledi. Şu anda ise İpek yüzde 90 oranında kanseri yenmiş durumda. Artık koltuk değnekleri ile yürüyebiliyor ve fizik tedavinin ardından değneksiz de yürüyebilecek" diye konuştu.

'YA HAYATI YA BACAĞI DEMİŞTİ'

İpek için birçok kişinin destek olduğunu anlatan Özlem Şimşek, "Daha sonra başka bir hayırsever de, İpek'in tedavi masraflarının karşılandığını belirtmeme rağmen kızım için bir para ayırdığını söyledi. Onun istediği bir şey olup olmadığını sordu. Ben de 'araba' cevabını verdim. Bu kişi de bunun için gerekli ücreti yatırarak araba almamızı sağladı. İpek'in kanser bacağında olduğu için yürüyemiyor ve her arabaya binemiyordu. Taksi bile çağırdığımızda hafif ticari araç olması gerekiyordu. İpek çok şanslıydı ve de nasipliydi. Bir gün çok zor bulunan bir ilaca ihtiyacımız oldu. Hastaneye gelir gelmez birinin o ilaçtan bağış yaptığını duyduk ve hemen İpek'e takıldı. Ben bir mucizenin gerçekleştiğini düşünüyorum, bunun başka bir açıklaması olamaz. Bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bütün taşlar kendiliğinden yerine oturdu. Eğer İpek ameliyatı olamasaydı, bacağını kaybedecekti. Doktor bana 'Ya kızının hayatı ya bacağı' demişti" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Anne Özlem Şimşek ile İpek Şimşek'in hastane önünde bankta oturmaları

İpek Şimşek'in koltuk değnekleri ile yürümesi

Anne Özlem Şimşek ile röp

İpek Şimşek ile röp

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu Hastanesi tabelasından görüntü

Anne ile kızın hastaneye girmeleri ve el sallamaları

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=======================================================

4)TÜRK VE İTALYAN YÜZÜCÜLER ERZURUM'DA

AVRUPA'nın yüksek rakımdaki tek yüzme havuzu olan Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, İtalya ve Türk Milli Takımı'nı ağırlıyor. Polonya, Hollanda, Almanya'dan sonra İtalyan yüzücüler de tesislere hayran kaldıklarını söyledi.

Deniz seviyesine 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 metresindeki Palan Otelde kampa giren İtalya ve Türk Milli Takımı dağda kondisyon çalışmaları ile enerji depolarken, merkez Palandöken ilçesindeki 1900 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda da kulaç atıyor. Erzurum'da konakladıkları oteli ve dağın havasını mükemmel bulan Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, ""Türkiye'nin en yüksek rakımına sahip tam olimpik yüzme havuzunda bu yıl yapılacak olan olimpiyat A baraj ve Avrupa Gençler şampiyonasına hazırlanıyoruz. Tektnik ve taktik çalışmalarından sonra kuvvet kondisyon çalışmaları devam ediyor. Federasyonumuzun destekleriyle sporcular en iyi şekilde müsabakalara hazırlanıyor. Yoğun çalışma içerisindeyiz. Burası müthiş bir tesis aynı zamanda İtalyan Milli takımı da burda.

Federasyonumuz İtalya Milli takılmıyla birlikte dostluk çalışması yapıyor. 2021 yılında yapılacak U-21 Avrupa Şampiyonasını ülkemizde yapmayı planlıyoruz. Sporcuların programı içerisinde Akdeniz Oyunları'ndan sonra Avrupa Gençler Şampiyonası'nda elde ettiğimiz madalyalar sonrasında Dünya şampiyonasında kısa kulvarda Emre'nin elde ettiği 5'incilik ÜNİVERSİADE için hedefimizi artırdık. Burada madalya beklentisi içindeyiz. Yaz dünya şampiyonasıyla 2019 sezonunu tamamlamak istiyoruz Burada İtalyan yüzücülerle birlikte antreman yapma olanağı bulduk. Böyle bir tesiste tecrübelerin artırılmasına sebep olacak. İtalyanlarla aynı havuz içerisinde istişareyle birlikte bilgi paylaşımları yapıyoruz. Onların bizi, bizlerin onları görmesi büyük bir motivasyon. Sonuçta sporcuların deneyimlerini artırması için güzel bir imkan oldu. Ülkemizde yüzmede yeni yeni yapılanmalara başlandı. İtalyanlar bu alanda biraz daha önde. Son yollarda aldığımız başarılarda bu büyük fark kapanmak üzere" diye konuştu

2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir ise, "Şu an için tek sporcuyum. Çalışmalar yoğun geçiyor. Özellikle Olimpiyat Barajını geçikten sonra daha da yoğunylaştı, hedeflerimiz farklılaştı. Daha yüksek hedeflere yoğun bur şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Tam Olimpik Yüzme Havuzu, 1900 metre yüksekiliği ile Avrupa'da tek. Yerli ve yapancı takımların yüksek irtifa kampı için tercih ettiği havuz 10 kulvardan oluşuyor. Tam olimpik yüzme havuzu, bünyesinde fitness salonu ve sporcuların ısınmalarına imkan sağlayacak koşu parkuruna da sahip. Alman Milli Takımı'nın kampında tercümanlık yapan Tolga Tut, fırsat buldukça, Alman yüzücülere Erzurum'un tarihi ve turistik yerleri ile buz sporları salonlarını da gezdireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Yüzme antrenmanından detay

-Sporcuların kuvvet çalışmasından detay

-İtalyan sporcuların antrenmanından detay

-Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz ile röp

-Milli yüzücü Berkay Ömer ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 06.16 BOYUT: 701 MB

=====================================================

5)LEYLEKLER 6 YILDIR CAMİNİN MİNARESİNDEN AYRILMIYOR

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Güneşli Mahallesi'nde Hüseyin Camii'nin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor. Caminin minarelerinde kuluçkaya yatan leylekler belde halkı tarafından da titizlikle korunuyor. Merkez Melekli Beldesi Güneşli Mahallesi'ndeki Hüseyin Camii 2012'de restore edilerek ibadete açıldı. Caminin iki minaresi bir süre sonra leyleklerin yuvası oldu. 2013 yılında Iğdır'a göç eden leylekler caminin iki minaresine yuva yaptı. Yuvada kalan leylekler kuluçkaya yattı. İklimi itibariyle Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak tabir edilen Iğdır'dan kış aylarında da göç etmeyen leylekler vatandaşlar tarafından da titizlikle korunuyor. Minarelerdeki leylek ailesi yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Belde sakinlerinden Sabahattin Artantaş, "Leylekler yıllardır yaz ve kış demeden burada yaşıyor. Cami minaresindeki bu yuvada yumurtlar ve kuluçkaya yatarlar. Yumurtalardan çıkan yavrularını büyüten leylekler 6 yıldır bu minarede yaşıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Minaredeki leyleklerden görüntü

-Sebahattin Artantaş ile röp

-Camiden görüntü

(Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

====================================================

6)ÇUBUCAK TABİAT PARKI'NDA DOĞAYLA BAŞ BAŞA TATİL KEYFİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türkiye'nin en büyük çadır kampı Çubucak Tabiat Parkı, turizm sezonunda doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Yaz sezonu boyunca ortalama olarak 3 bin kişiyi ağırlayan, yeşil ile mavinin buluştuğu Tabiat Parkı'nda tatil yapmak isteyen günübirlikçiler kişi başı 8 lira, 4 kişilik çadır kuranlar ise günlük 28 lira ödüyor. Karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.

Marmaris'e 34 kilometre mesafede Datça Karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve mesire alanı olan Çubucak Tabiat Parkı mayıs-kasım ayları arasında ortama 3 bin kişiyi ağırlıyor. 7 aylık dönemde Tabiat Parkı'nda yer bulmak güçleşiyor. Yaklaşık 400 çadırın kurulduğu Tabiat Parkı'nda, aralarında emekli milletvekili, polis, hakim, savcı, memur, genel müdür, esnaf ve işçi olmak üzere pek çok meslek grubu ve kesimden kişi, büyük şehirlerin gürültüsü ve kirliliğinden uzakta tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Bazı tatilciler, pick-up kamyonetleri ile buzdolabı, mini fırın ve diğer çeşitli beyaz eşyaları ile koltuk takımlarını da yükleyerek Çubucak Tabiat Parkı'na getirip, evi aratmayan konforda tatil yapıyor. Çam ağaçlarının altına kurulan 4 kişilik çadır için elektrik ve su kullanımın içinde günlük 28 lira ödemek yeterli olurken, İlave her bir kişi ve günübirlik gelenlerden ise girişte 8 lira alınıyor. Denize sıfır alanda karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.

SIKI DOSTLUKLAR KURULUYOR

35 yıldır hizmet veren Çubucak Tabiat Parkı'na, Türkiye'nin dört bir yanından her yaz sezonunda gelerek tatil yapanlar arasında, sıkı dostluklar kuruluyor. Burada tanışan ailelerden çocuklarını evlendirip, akraba olanlar, geçmişte çocukları ile geldikleri Tabiat Parkı'na şimdi torunlarıyla gelenlerde var. Denize sıfır, ağaçların altına kurdukları çadırlarında yaz sezonunu geçirenler, otel, tatil köyü ve pansiyonlara oranla çok daha ucuz tatil yapma fırsatı buluyor. Çabucak Tatil Parkı'nın, yaz aylarında herkesin birbirini tanıdığı küçük bir belde kadar nüfusa ulaştığı oluyor.

PARKTA TANIŞIP EVLENDİLER

Kamp yaptıkları parkta ailelerinin kurduğu sıkı dostluklar sayesinde tanışan 28 yaşındaki Neslihan ve Aras Aydın çifti, "Geçen yıl burada kamp yaptığımızda tanıştık. Arkadaşlığımız önce dostluğa, sonra aşka dönüştü. Ailelerimiz uzun yıllar burada sıkı dostluklar kurdukları için evlenmemiz de ani şekilde gelişti. Geçen sene tanıştık ve buradan ayrıldıktan sonra nişan ve düğün arka arkaya oldu. Bir yıldır evliyiz ve mutluyuz. Çubucak'ın doğası ve denizi muhteşem. Park yetkilileri ve buradaki insanlar doğanın korunması için çok hassas ve duyarlı" diye konuştu.

35 YILLIK ÇADIR DOSTLUĞU

Yalova'dan her yaz 35 yıldır Çubucak'a tatile gelen Ayla Güngör, "Burada çok güzel ve sıkı dostluklarımız oluştu. Geçmişte çocuklarımızla geldiğimiz Tabiat Parkı'na şimdi torunlarımızla geliyoruz" dedi.

Emine Demir de 23 yıldır Çubucak Tabiat Pankı'nda tatilini geçirdiğini belirtip, "Hepimiz farklı şehir ve kültürlerden geliyoruz. Hepimiz burada aile olduk" dedi. Adana'dan gelen Mehmet Benzer, "15 yıldır ailemle beraber Çubucak Tabiat Parkı'na tatile geliyoruz. Burada biz bir aileyiz. Adana'da mahallemizde kimse birbirini pek tanımaz ama burada herkes birbirini tanır ve selam eksik olmaz" dedi.

Ahmet Çetin Aksan ise, 30 yıl polislik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtip, "18 yıldır Çubucak Tabiat Parkı'nda ailemle kamp yaparım. Burada sınıf ayrımı yok, orta ve zengin kesim huzuru bulur" dedi.

İSTEYEN ÇADIR KİRAYAYABİLİYOR

Çubucak Tabiat Parkı'nı 17 yıldır işleten bir firmanın sorumlusu Ali Demirtaş ise şunları söyledi:

"1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında kapılarımızı açıyoruz. Parkımıza isteyen özel araçları ve karavanlarıyla gelebiliyor. Türkiye'nin her şehrinden farklı meslek dallarından kişiler çadırları ile buraya geliyor. Kimi çadırlarını yanında getiriyor. Kimileri de bizim buradaki çadırlarımızdan kiralıyor. Haziran başından itibaren yaklaşık 3 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Şu an 400 çadır kurulu. Küçük bir belde gibiyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Çubucak Tabiat Parkı girişinden görüntü

-Çubucak Tabiat Parkı içi ve mesire yerinden görüntü

-Çubucak Tabiat Parkı içinde çadırların kurulduğu alanlardan görüntü

-Çubucak Tabiat Parkı'nda denize girenler, piknik yapanlar, dinlenenler ve eğlenenlerden görüntü

-Çubucak'ta çadırda tatil yaparken tanışıp evlenen Neslihan ve Ara Aydın çifti ile röp.

-Çubucak'ta uzun şyıllar çadır kurarak tatil yapanlarla röp.

-Çubucak Tabiat Parkı'nı 17 yıldır işleten firmanın sorumlusu Ali Demirtaş ile röp.

(Toplam: 10 dakika 46 saniye-778 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

==