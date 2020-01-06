DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Akpınar Mahallesi'ndeki General Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Coştu, yalnız oturan annesi Şenay Coştu'dan haber alamayınca evine gitti. Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Şenay Coştu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Coştu'nun cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ

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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Mazlum Barlak yönetimindeki 06 EG 053 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LJ 2366 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Barlak'ın kullandığı otomobil şarampole devrilirken, her iki araçta bulanan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerini acil servisinde tedaviye alanın yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Kaza yapan araçlar

-Trafik ve Jandarma ekiplerinin önlemi

-Kazada yaralananların yakınları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,

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Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendi

ADAPAZARI'nda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Dalyan Sokak'ta akrabalarının evinde bulunan 2 kardeş sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden akrabalarının ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrası isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-112 ekibinin olaya gitmesi

-Olay yeri detay

-Hastane acil noktası detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıkılan Pegasus heykelinden görüntü.

-Heykelin ekipler tarafından kaldırılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

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Bakan Pakdemirli, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katıldı

İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy 'u' anma programına katılan Bakan Bekir Pakdemirli , "Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21. yüzyılda Türkiye , mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke" dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy'u anmak için Alsancak Mahallesi'nde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ensar Topçu, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Eyüp Kadir İnan ve çok sayıda partili katıldı. Partili genç kız ile fotoğraf çektirdikten sonra konuşan Bakan Pakdemirli, "!Mehmet Akif Ersoy gibi bir şahsiyeti anmaya çalışan, anlamaya uğraşan bu gençlikten Allah razı olsun. O, istiklalimizi ihya, istikbalimizi inşa eden bir vatan şairidir. O, medeniyetimizin banisi, mukaddesatımızın hamisi aziz bir şahsiyettir. Elbette ki bizimki Akif'in kadrini takdir etmek değildir. En fazla, kadirşinaslık etmek ve minnetimizi ifade etmek kabilinden bir gayrettir. Akif'imizin her konuda, her durumda söyleyeceği sözü vardır. Elbette bu ortamda da okunabilecek sayısız şiiri vardır. Ancak bir şiir erbabının yanında susmak usuldendir" dedi.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili bilgi de paylaşan Pakdemirli, "22 Aralık 1893'te Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi adını taşıyan Veteriner Fakültesi'nden birincilikle mezun olarak bugün veterinerlik ve ziraat okuyan öğrenci kardeşlerimizin de üstadı oluyordu. İlk memuriyeti de bizim Bakanlığımızdaydı. Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı'nda Beşinci Veteriner İşleri ve Hayvan Islahı Şubesi'nde memurluğa başladı. Bizim nezaretimize, yani Bakanlığımıza bağlı olarak, yaklaşık yirmi yıl memuriyet yaptı, Bakanlık adına seyahatler ve hizmetler yaptı, zaman zaman da ek görevler yüklendi." ifadelerini kullandı.

'HİÇ KÜSMEDEN ÇALIŞTIM'

Konuşmasında 15 yıldır partide önemli bir görev almadığını belirten Pakdemirli, "Aranızdan çıkmış bir arkadaşınızım. Son 15 yıldır partide önemli bir görev almadım ama hep çalıştım. Sahada oldum. 2011 yılında aday oldum. Listede Hamza Dağ milletvekilimiz 5'inci, ben de 6'ncı sıradaydım. Ben onu arkadan ittim. O milletvekili seçildi. Ama o beni yeterince çekemedi, milletvekili seçilemedim. Çalışmaya devam ettim. AK Parti üyeliği en önemli, en şerefli göreviniz. Diğer bütün görevlerin hepsi geçici. Son seçimlerde aday adayı oldum listelerde yer alamadım ama asla küsmedim. Çıktım geldim İzmir'e ve seçimin son gününe kadar sahada milletvekili aday arkadaşların yanında yer aldım, onlarla çalıştım. 'Niye yaptın?' diyebilirsiniz. Çünkü bazen politikada 'ben yoksam kimse yok' diyorlar. Bazıları havlu atıyor. Ben 'bu hoş sedanın sürmesi lazım' dedim" diye konuştu.

'KARALAR BAĞLAMAYACAĞIZ AMA İSTİKLAL HARBİNİ DE UNUTMAYACAĞIZ'

Türkiye'nin dertli bir coğrafyada olduğunu, 21'inci yüzyılda kendilerinin yavaş yavaş görevi gençlere teslim edeceklerini belirten Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"Buna az bir zaman kalmışken, geleceğe de umutla, ışıkla bakıyor olmamız lazım. Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21'inci yüzyılda Türkiye mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke. Biz yan yana, bir olursak bu işlerin hepsi hallolacak. Bu salonda Mehmet Akifler, idealist ve parlayan gençler görüyorum."

'SÖZ İSTİYORUM HAVLU ATMAK YOK'

Daha sonra salondaki gençlere seslenen Pakdemirli, "Söz istiyorum asla havlu atmak yok. Recep Tayyip Erdoğan 'ın peşinden ölümüne gitmeye var mısınız" diye sordu. Bunun üzerine salondakiler, "Varız" diye karşılık verdi. Gençlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, " Karalar bağlamayacağız ama istiklal harbini de unutmayacağız. Askeri darbeleri, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, 15 Temmuz'u unutmayacağız" dedi. Program, konuşmalarla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Bekir Pakdemirli'nin katıldığı programdan görüntü

-Salondaki kalabalıktan görüntü

-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

ÇANKIRI'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi

ISPARTA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü 6 ilçede okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,