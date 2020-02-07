DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deprem sırasından Manisa'dan çekilen genel görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmalarında mont bulundu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz 'ı (27) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Dere yatağında, Yılmaz'a ait olduğu düşünülen mont bulundu.

Düzce 'de, 4 Şubat Salı günü, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz, akıntıya kapıldı. Düzce AFAD Sakarya AFAD, Düzce UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Düzce Afet Gönüllüleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. Derede ve drone ile havadan yapılan arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Ekipler, dünkü aramalarda, Aksu Deresi'nde dallara takılmış, Yılmaz'a ait olduğu tahmin edilen mont buldu. Montun üzerinde, Yılmaz'ın çalıştığı şirkete ait logonun olduğu belirtildi. Bunun üzerine ekipler, aramalarını Aksu Deresi içinde yoğunlaştırdı. Arama- kurtarma ekipleri, dere güzergahı ile bitiş noktasında oluşturulan gölette arama yapacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Karabük- Zonguldak yolunda heyelan

KARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda meydana gelen heyelanda taşlar yola yuvarlandı.

Sabah saatlerinde, Karabük Bolkuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle taşlar yola yuvarlandı. Zonguldak-Karabük yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye gelerek yola dökülen toprak yığını ve kayaları kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler araçlarında beklerken, yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Heyelanın meydana geldiği bölgeden görüntü

İş makinesiyle taşların kaldırılması

Yoldan görüntü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yem karma makinesinin şaftına sıkışan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Oktay Tunca, yaşamını yitirdi. Tunca'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli'nin kırsal Esenköy Mahallesi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Tunca, geçen 5 Şubat'ta, okul çıkışında dedesine ait hayvan çiftliğine gitti. Burada amcası Tuncay Tunca'nın hayvanları beslemek için çalıştırdığı yem karma makinesinin yakınında oynayan Oktay Tunca'nın montu yem karma makinesini traktöre bağlayan şafta dolandı. Kedisini kurtaramayıp, makineye sıkışan Tunca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayatının baharında yaşama veda eden Oktay Tunca için Esenköy Mahallesi'ndeki Arpaz Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan , Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren , İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Nazilli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Esenköy Mahallesi Muhtarı Ali Küçük , Tunca'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Tunca'nın cenazesi Esenköy Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, jandarma Tunca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oktay Tunca'nın fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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3 kardeş evde çıkan yangında öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde, Yalvaç'a bağlı Salur Mahallesi'nde Mehmet Altınbaş'a ait kerpiç evde meydana geldi. Anne ve babalarının hayvanlara bakmak üzere evden ayrıldıktan sonra çıkan yangında, evde uyumakta olan Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler, alevler arasında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yalvaç Beylediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında 3 kardeşin cansız bedeni evden çıkarıldı. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıdı.

3 kardeşin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan kerpiç ev söndürülürken

Kerpiç ev iş makinesiyle yıkılırken

Söndürme çalışmasından

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),

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Kınık'ta 3 kırsal mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldı

İZMİR'in Kınık ilçesinin 3 kırsal mahallesinin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları belediye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla açıldı.

Kınık'ın yüksek kesimlerinde geçen 5 Şubat akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreyi buldu. Kırsal Köseler, Mustaklar ve Kodukburnu mahallerinin karla kaplanan yolu ulaşıma kapandı.

Kınık Belediyesi ekipleri harekete geçip, bölgeye 1 greyder,1 de tuzlama aracı gönderdi. Ekipler, sabah kadar tuzlama ve küreme çalışması yaparak, kapanan yollardaki karı temizleyip, tekrar ulaşıma açtı.

AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer , kar yağışıyla birlikte zamanında müdahale edip, sabah kadar çalışarak kapanan 3 kırsal mahallenin yolunu açarak, olumsuzluğu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Greyder ile kar küreme çalışmasından görüntü

-Ekiplerin tuzlama çalışması yapmasından görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK, İZMİR

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Define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede

BOLU'nun Mengen ilçesinde Düzağaç Köyü'nde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesine bağlı Düzağaç Köyü Karadere mevkiinde kaçak define kazısı yapılacağı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö. define kazısı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Bir kaya parçasını patlayıcı madde ile kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Kazıda kullanılan makine ve aletlere el konuldu.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

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Şehit polis adına okula kütüphane

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehit polis Yaşar Özlem adına okullarına kütüphane açacak.

Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılında İstanbul Vezneciler 'de polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem adına kütüphane açacak. Okul öğretmenlerinden Aslı Coşkun ve Ali Eren önderliğinde iki ay önce başlatılan çalışmada, bin 500 adet kitap toplandı. Kütüphanedeki raflara kitaplar yerleştirilirken, okuma masaları alındı. 18 Mart'ta açılışı yapılması beklenen kütüphaneye kitap bağışları devam ediyor.

Kütüphanenin duvarına ise okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren tarafından, Kurtuluş, Çanakkale savaşlarını, Milli Mücadele dönemini anlatan, cepheye mermi taşıyan kadınların, şehit olup Türk bayrağını bırakmayan şehitlerin ve Seyit Onbaşı'nın yer aldığı rölyef çalışması yapılıyor.

Çalışmada yer alan İngilizce Öğretmei Aslı Çoşkun, "Şehit Yaşar Özlem kütüphanesi oluşturuyoruz. Amacımız şehitlerimizin anılarını öğrencilerimize aktarmak. Türkiye 'nin her ilinden bize kitap yardımında bulunanlar oldu. bin 500 kitabımız oldu" dedi. Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren ise "Aktürkler İmam-Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Yaşar Özlem Kütüphanesi açmak için yola çıktık. 1500 kadar kitabımız toplandı. Bunun yanında kütüphanemizin duvarına 5 metreye 3 metre rölyef çalışması yapıyoruz. Çalışmamız Milli Mücadele'yi anlatacak. Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında Türk kadınlarının çocukları ile beraber cepheye taşıdıkları mermi, şehit olup bayrağı bırakmayan bir asker, Seyit Onbaşımızın rölyefini yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okulun giriş ve tabelasından görüntü

Öğrenciler kütüphane içersinde kitapları incelerken görüntü

Öğrenciler kütüphane içersinde kitapları okurken görüntü

RÖP1: Aslı Coşkun(okul İngilizce öğretmeni)

Ali Eren kütüphane içersinde ki duvara yaptığı rölyef çalışmasından görüntü

RÖP2: Ali Eren(okul teknoloji tasarım öğretmeni)

Öğrenciler kütphane içersinde kitap okurken görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),

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Güneydoğunun en büyük hayvan pazarı Siverek'te hizmete girdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan canlı hayvan satış pazarı hizmete açıldı.

Siverek- Çermik karayolu üzerinde 100 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hayvan pazarı, bölgenin en büyük pazarı olma özelliği taşıyor. Modern ölçü araçları, çok sayıda hayvan indirme-bindirme rampaları, bin araçlık otoparkın yanı sıra idari binası, sosyal tesisleri ile hizmete açıldı. Kapalı hayvan alım-satım alanlarının sayesinde esnaf ve hayvanlar yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmurdan korunacak. Yeni alanın hayırlı olmasını dileyen pazar esnafı, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın 'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hayvan pazarı

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

Satış yapan esnaflar

Otoparklar

Hayvan indirme rampaları ve kantarlar

Konuşan esnaflar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA