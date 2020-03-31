DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI'da, İran sınırından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir grup PKK'lı teröristle çıkan çatışmada bir kadın terörist öldürüldü.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından bu gece İran sınırından ülkemize girmeye çalışan bir grup teröristle temas sağlanmış olup, çıkan çatışma neticesinde 1 kadın terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

AĞRI, -

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İşitme engelli adam balkona çıkıp kendine zarar verdi

ANTALYA'da yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ile Fikret A.'nın oğlu, adamı sakinleştirmeyi başardı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede tek başına yaşayan işitme engelli Fikret A., dün saat 20.00 sıralarında balkona çıktı. Burada bir süre oturan adam, ardından balkondaki eşyaları ve alkol kutularını sokağa fırlatmaya başladı. Fikret A. bir süre sonra başını da balkon camlarına vurup kendisine zarar vermeye başladı.

Balkondaki adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret A. ile iletişim kurmaya çalıştı. Çevredekilerden Fikret A.'nın işitme engelli olduğunu öğrenen polis, olay yerine itfaiye ekipleri ve çilingir çağırdı. Fikret A. ise bu sırada eline geçenleri balkondan atmaya devam etti.

Kapının çilingir aracılığıyla açılmasının ardından polis ekipleri ile Fikret A.'nın oğlu, balkona çıkarak işitme engelli adamı sakinleştirdi. Sedyeyle evinden indirilen Fikret A., ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çevreden ve şahsın çevreye attıklarının görüntüleri

Şahsın balkondaki görüntüsü

Polislerin ve oğlunun şahsı evin içine alması

Şahsın ambulansa bindirilmesi

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Oğul veren arılar marketin çatısında toplandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde oğul veren arılar marketin çatısına toplandı. Yüzlerce arı bölgeye kışlama için gelen bir arıcı tarafından kovana alınarak uzaklaştırıldı.

Kumluca Toptancı Hali karşısında market işleten Ramazan Sarıkeçili, bu sabah iş yerinin çatısında toplanan arıları fark etti. Arıların zarar vermesinden çekinen Ramazan Sarıkeçili, iş yerinin önünden geçen tanıdığı İzzet Gökce'den yardım istedi. İzzet Gökce de bahar geldiği için arıların oğul vermiş olabileceğini söyledi. İzzet Gökce, kış konaklaması için Kumluca'ya gelen Ordulu arıcı Arslan Ural'a ulaşıp, arıları kovana almasını istedi. Arslan Ural da markete gelerek arıları kovana topladı.

Market sahibi Ramazan Sarıkeçili, "İş yerimin önünde dikiliyordum. Bir anda arı bastı üstüme. Bu arılar hastalıklara ilaç. İzzet geldi. Ben içeri kaçtım. Arıcıyı bulduk. Arıcı da arıları alıyor" dedi. Arıcı Arslan Ural ise "Bu baharın habercisidir. Arılar oğul saldı. Kovanlardan çıkan arılar esnaf arkadaşımızın çatısına sarmış. Esnafımıza sürpriz yapmış" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baharın müjdecisi ilk arı oğlumuz geldi. Biz de oğlumuzu aldık. Kovanımıza koyduk. Akşam ezanıyla birlikte yeni yerine gidecek inşallah. Korona da olsa her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerininin çatısındaki arılardan görüntü

Arıları almaya çalışan arıcı

İzleyen vatandaşlar

İş yeri sahibi Ramazan Sarıkeçili ile röportaj

Arıcı Arslan Ural ile röportaj

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Biga Belediyesi'nden dezenfekte seferberliği

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Biga Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın talimatıyla, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. 'Evde Kal' çağrısını yineleyen Biga Belediyesi, ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak yerine getirirken, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin ana arteri olan İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi yol ve kaldırımlarıyla birlikte baştan sona mikrop ve virüsleri yok eden antibakteriyel özelliğe sahip köpüklü suyla yıkadı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da sahada yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekibe eşlik ederek, hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti.

İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise 1 ve 2 Nolu Sanayi Sitesi'nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Çalışmaların gece gündüz hummalı şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, "Koronovirüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ilk ekiple ilçemizdeki tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Kapalı pazar yerimizi, duraklarımızı, toplu taşıma araçlarımızı, Biga ve bölgemizin sebze meyve tedariğini sağlayan halimizi ekiplerimiz dezenfekte etti. Yine minibüs duraklarımıza ve pazar yerimize dezenfektan jel koyduk. Ayrıca hastane, emniyet ve vefa destek ekiplerimize yönelik maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiyoruz. Bugün de ilçemizin bir ucundan diğer ucuna İstiklal, Çan, Muammer Aksoy ve İnönü caddelerinde yıkama ve dezenfekte yaptık. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktır. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan evde kal çağrımızı yineliyoruz. Rabbimden tüm hemşehrilerime sağlıklı ve hayırlı günler diliyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

Caddelerin yıkanmasından görüntü.

Caddelerin ilaçlanmasından görüntü.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın çalışmaları incelemesi.

Haber-Kamera: BİGA,

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Karantinada durumları şüpheli olanlar başka yurda yerleştirilecek

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden durumları şüpheli olanlar, başka bir yurda yerleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların geçen pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlanıyordu. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendi. Bugün ise durumları şüpheli olanların başka bir yurda yerleştirilmesi planlanıyor. Bunun için yurdun önüne 4 adet belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Halen aynı yurtta kalanların yakınları da onlara yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Getirilen malzemeler görevliler tarafından karantina altındakilere teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Yurdun dışından detay

Bahçede bekleyen umredern dönenler

Otobüslerden detay

Yakınlarının eşya getirmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi

ADANA'da, polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dezenfektanlar ise imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin aracı açması

Aracın içindeki koliler

Kolilerin içindeki sahte dezenfektanlar

Ele geçirilen malzemelerin toplu fotoğrafı

SÜRE: 26" BOYUT: 48 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi bulunan 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları ve polisler için siper maske üretiliyor. Günde 80 adet maske üretilerek, ücretsiz olarak kurumlara veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi'nde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretimine başlandı. Kocaeli Bilim Merkezi'nde 8 adet, Kocaeli Bilgievlerinde 7 adet olmak üzere toplam 15 adet 3 boyutlu yazıcı ile günde 80 adet maske üretimi yapılıyor. Kocaeli'de yaşayan ve kendilerine ait 3 boyutlu yazıcısı olan vatandaşlar da üretime destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından malzeme ve basılacak parçanın tasarımı sağlanan destekçiler, evlerindeki veya iş yerlerindeki 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine katkı yapıyor.

Yapılan çalışmayı anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürü Taha Hülagü, "Yaklaşık 10 gün kadar önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki Mucit Dünyası laboratuvarında yüz ve ağzı koruyucu özel siper maske üretimine başladık. Burada 11'i küçük, 4'ü büyük olmak üzere 15 adet makinemiz var. Bunlardan parça çıktıları alıyoruz. Büyük makinelerden 1 seferde 3 adet parça alabiliyoruz. Bir malzeme yaklaşık 2 saatte üretiliyor. Bunun hata payını da düşünüyoruz. Küçük makinelerden de tek seferde 1 parça alabiliyoruz. Günlük kapasitemiz 80 adet civarı." dedi.

Ellerinde 3 boyutlu yazıcı bulunan kurum ve vatandaşların katkılarıyla üretimi artırmak istediklerini söyleyen Hülagü, "Bizim Bilim Merkezimizin altyapısı buna müsait, bu üretimi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu zamana kadar Kocaeli Üniversitesi'ne, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve emniyet müdürlüğüne teslimatlarımızı yaptık ve devam ediyoruz. Sayın başkanımızın çağrısından sonra, ellerinde 3 boyutlu yazıcı olan vatandaşlarımız da bizi desteklemeye başladı. Üniversiteler ve ellerinde 3D yazıcı bulunan çeşitli kurumlardan yardım etmek istediklerine dair mesajlar alıyoruz. Şu anda planlama aşamasındayız. Onlar da bize katıldıkça kapasiteyi günlük 100, 150 adede kadar artırmak istiyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

3D yazıcıların çalışmasından görüntü

Çıkan parçaların birleştirilmesi

Hazırlanan maskelerin görüntüsü

Müzeler Müdürü Taha Hülagü ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),