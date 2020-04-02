DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı

Yalova Belediyesi'nde, 18 kişinin tutuklandığı 'zimmet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine geçici olarak belediye başkanı seçilen Mustafa Tutuk, belediye binasının girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' hadisini yazdırdı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 24 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş, Tuncay Doğan ve Abdülnasır Gölbaşı tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E., muhasebe çalışanı S.Ö. ile özel firma çalışanları A.D., T.T., C.Ö., T.Ç. ve Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OLARAK YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı 'nca görevinden uzaklaştırıldı. AK Parti 'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk belediye meclisinde yapılan oylamanın ardından Yalova Belediyesi'nin geçici belediye başkanı olarak seçildi.

Mustafa Tutuk, belediye binasının girişine, 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' hadisini yazdırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye binasının girişine yazılan yazıdan görüntüler

-Detaylar

Süre: 0.53 Boyut: 99 MB

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (2)

DANSÖZ POLİS GELMEDEN AYRILDI

Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruptaki drift atan 21 sürücüye 2 bin 475'er lira para cezası kesildi.

2 sürücüye alkolden cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu. Ayrıca polise mukavemette bulunup üzerine araba süren T.Y isimli şüpheliden de adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer yandan kızlı erkekli grubun T.A.'nın doğum gününü kutlamak için toplandıkları, dansöz oynattıkları, dansözün polis gelmeden kısa süre önce ayrıldığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ 22 SANİYE)

- Dansözün caddede oynarken

Dansözü izleyenler

Detay

ANTALYA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni

AKDENİZ Üniversitesi'ne (AÜ) 2 yeni fakülte binası kazandıracak 20 milyon liralık sözleşme, Manavgat Yükseköğretim Vakfı (MAYÖV) ile yapımcı firmayı temsilen Kahraman Köroğlu arasında imzalandı. İmza töreninde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Manavgat'ta başka fakülte binasında eğitime devam edilen AÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile kurulumu için başvuruları yapılan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin yer alacağı, 18 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binanın yapımı için sözleşme imzalandı. Toplam tutarı 20 milyon lira olan ve 300 günde tamamlanması planlanan inşaat ihalesi için Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Hayırsever Gülten Çağıran'ı temsilen MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın, MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar, MAYÖV Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililerle yapım ihalesini kazanan firma sahibi Kahraman Köroğlu imza törenine katıldı.

'İNŞAAT SÜRESİ 300 GÜN'

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı korunarak, gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklama yapan MAYÖV Başkanı Güneş, Manavgat'ta daha önce belediye tarafından yapımına hastane olarak başlanan ardından atıl kalan binanın AÜ'ye devredildiğini hatırlattı. Binanın tamamlanmasından sonra 2 fakültenin yer alacağını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"2 fakülte birisi mevcut, hukuken kuruluşu tamamlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, diğeri de kuruluş için AÜ'yle protokol imzaladığımız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tanımladığımız yeni bir fakülte. Toplam 32- 33 bin metrekare alanda 18 bin 500 metrekare kapalı alanı içeren bir inşaat. Bu inşaatın mevcut hali, tüm maliyetin içerisinde yüzde 25'ine tekabül ediyor. İhalede normal koşullarda inşaat süresi 300 gün olarak belirlendi. Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 pandemisi nedeniyle birtakım esnemeler ve farklı süreler olabilir."

Eylül ayından bu yana ihale sürecini hazırlamak için çalışma yaptıklarını belirten Güneş, "Bu çalışmanın en önemli kısmı projelerin hazırlanması ve onaylanmasıydı. Projeler çizildi, onaylandı ardından biz idari ve teknik şartname hazırladık, ilan yaptık. İhale için 6 firma dosya aldı, 5 firma ihaleye katıldı. Kapalı zarf usulü ile ilk teklifler alındıktan sonra ihale açık eksiltme yöntemiyle yapıldı. En son 20 milyon liralık bedelle ihale Kahraman Köroğlu'na kaldı" dedi.

3 FAKÜLTE, 1 MESLEK YÜKSEKOKULU

Manavgat'a 2 yeni fakülte kazandıracak binanın yapımı konusunda en başından bu yana girişimlerde bulunan MASİAD Başkanı Tatar ise "Geçirdiğimiz sıkıntılı süreçte Manavgatlılara ve Antalyalılara böyle güzel ve müjdeli haber vermekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Manavgat'ın üniversite ilçesi olması konusunda gerek vakıf gerek MASİAD olarak yıllardan beri bir mücadele ve çabanın içerisindeyiz. Bugün okullarımızın inşaatıyla ilgili yapım sözleşmesini imzaladık. İnşallah, bu proje en kısa zamanda tamamlanır, şu süreci de en kısa sürede atlatırız. Bu projeden sonra 3 fakültemiz ve 1 meslek yüksekokulumuz oluyor. İleride Manavgat Üniversitesi için farklı fakülteler yapılabilir" diye konuştu.

Yapım ihalesini kazanan firma yetkilisi Kahraman Köroğlu da 35 yıldır inşaat işi yaptığını belirterek, "Bu işe gönül koydum. İnşallah iyi bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum" dedi.

İhalede hayırsever Gülten Çağıran adına yer alan, MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın da "Yaptığımız ihalenin ekonomik sorunu yok. Müteahhit firmanın da bu işe çok istekli ve maddi durumunun uygun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla belirlenen sürede yaklaşık 1 yıl gibi fakülte inşaatının bitmiş olacağını tahmin ediyorum. Manavgat Üniversitesi konusundaki fakülte eksiğimizi de böylelikle tamamlamış olacağız. İnşallah çok kısa bir sürede Manavgat Üniversitesi'nin de kanununu çıkarıp yolumuza devem ederiz, diye düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İmza töreninden görüntüler

Muammer Güneş'in açıklaması

Mücahit Tatar'ın açıklaması

Kahraman Köroğlu'nun açıklaması

Yusuf Aydın'ın açıklaması

Fakülte binası görselleri

05.07 - 568 MB

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

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Emekli antrenör, 'Hırvat kadın asker'in oyununa gelmedi

ANTALYA'da emekli futbol antrenörü Hasan Demir (53), sosyal medyada 'Steeley Laca' adına açılan hesapta Libya 'da görevli Hırvat asker olduğunu söyleyen kişi tarafından 85 bin dolar dolandırılmak istendi. Steeley Laca'nın, banka hesap bilgilerini vererek güvenini kazanmaya çalıştığını anlatan Demir, "Parayı yatıramayacağımı söyleyince beni engelledi" dedi.

Emekli futbol antrenörü Hasan Demir, 3 ay önce sosyal paylaşım sitesinde, Libya'da askeri görevli gibi gözüken, Hırvat Steeley Laca adına açılmış hesaptaki bir fotoğrafı beğendi. Steeley Laca'nın da Hasan Demir'in fotoğrafını beğenmesiyle ikili çeviri yöntemini kullanarak, mesajlaşmaya başladı. Bir süre mesajlaşan ikiliden Steeley Laca, Libya'dan zor günler geçirdiği belirterek, Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Bunun için Hasan Demir'den görev yaptığı birliğe mail atıp izin almasını isteyen Laca, bununla ilgili mail adresi bilgileri verdi. Bunun üzerine Hasan Demir, verilen adrese mail atarak izin istedi.

'15 BİN DOLARI HESABINDAN AKTARDIM'

Hasan Demir, kendisine kısa sürede yanıt geldiğini belirterek, "Steeley Laca, izin alınması için askeri birliğe 15 bin dolar yatırılması gerektiğini söyledi. Steeley Laca'ya bu kadar param olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana, kendi hesabında para olduğunu, hesap bilgilerini bana göndereceğini, buradan askeri birliğin hesabına 15 bin dolar yatırmamı istedi. Bana banka hesap bilgilerini gönderdi. Onun hesabına girerek, 15 bin doları söylediği hesaba yatırıp, kendisine mesaj attım. Ben bunları yaptıkça, bana mesaj atıp farklı olduğumu söylüyordu" dedi.

'85 BİN DOLAR YATIRMAMI İSTEDİ'

Bir süre sonra Steeley Laca'nın yeniden hesabına girmesini istediğini anlatan Hasan Demir, "Hesabından benim banka hesabıma 5 milyon dolar transfer etmemi istedi. Onun hesabına girdiğimde, 12 milyon dolar olduğunu gördüm. 5 milyon dolarını kendi hesabıma aktarmaya çalıştım, ancak para transfer edilemedi. Durumu ona anlatınca hesabın bloke olduğunu, çözülmesi için benden 85 bin dolar yatırmamı istedi. Bu kadar param olmadığını söyleyince, yaşamak istemediğini, orada günlerinin kötü geçtiğini, bir an önce yanıma gelmek istediğini belirterek, parayı yatırmamı söyledi" diye konuştu.

'BENİ ENGELLEDİ'

Steeley Laca'nın, banka hesap bilgilerini vererek güvenini kazanmaya çalıştığını anlatan Hasan Demir, "Parayı yatıramayacağımı söyleyince beni birkaç gün engelledi. Görüşemedik. Daha sonra yeniden irtibata geçip, rakamın 17 bin dolara indiğini, taksit yapılacağını belirtti. Ben de kendisine evimi satıp, parayı yatıracağımı söyledim. Ama sanıyorum para göndermeyeceğimi anladı ve beni engelledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hasan Demir detay

Hasan Demir telefonla oynama detayı

Hasan Demir yürüme ve banka oturma detayı

Hasan Demir röp

Genel detaylar

550 MB/// 04.55"

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Ölen yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Fatma Füsun Göle (78), genç yaşta hayatını kaybeden bir yakını için düzenleyecekleri mevlit ve yemek için ayırdığı 5 bin lirayı, koronavirüs nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması şartıyla Mezitli Belediyesi'ne bağışladı.

Mezitli Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü ve Yaşlı Bakım Birimi görevlileri Fatma Füsun Göle'nin adresine giderek, bağış makbuzu karşılığında parayı teslim aldı. Yardımların yerine ulaşacağından kuşkularının olmadığını dile getiren Göle, "Bu acımızın 40'ıncı gününde onun ruhu için anlamlı gelebilecek bir şey yapmak istedik. Belediye yetkilileriyle iletişime geçerek yakınımızın mevlit ve 40 yemeği için ayırdığımız parayı ihtiyaç sahipleri için kullanılması şartıyla bağışlayabileceğimizi bildirdik. Çok olumlu bir yaklaşım oldu. Hatta kaybettiğimiz yakınımızın ruhu için dua okunması amacıyla bir imam görevlendirebileceklerini de ifade ettiler. Çok memnun olduk. Özellikle bu virüs nedeniyle bir araya gelemiyoruz. Evlerde toplanamıyoruz. Tüm insanların acılarını ancak bu şekilde hafifletebileceklerini düşünüyorum. Herkesin bu şekilde yapması gerekiyor" dedi.

Fatma Füsun Göle ve eşinin duyarlılığının takdire şayan olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Acı bir olay sonrası vefatının 40'ıncı günü nedeniyle vermek istedikleri mevlit, virüsün etkilerinin arttığı şu günlerde son derece tehlikeli bir durum oluşturacaktı. Bu durumu da düşünen Göle, belediyemize ulaşarak, paranın ihtiyaç sahipleri için harcanması maksadıyla bağışlamak istediklerini söyledi. Biz de bu duyarlı ve son derece anlamlı yaklaşımı nedeniyle kendilerine teşekkür ederek parayı bizzat gidip evinden makbuz karşılığı teslim aldık. En kısa sürede bu para ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak daha sonra kendilerine gereken bilgi verilecektirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekipler Fatma Göle'den parayı teslim alırken

-Fatma Göle ile röp

SÜRE: 02'00" BOYUT: 224 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

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Trabzon'da cadde ve sokaklar insan hareketliliği azaldı

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması ile cadde ve sokaklarda insan hareketliliği iyice azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlara getirilen sokağa çıkma yasağı ile yapılan 'evde kal' çağrılarının ardından sosyal hayatın ksııtlanmasına yönelik uygulamalar sonuç verdi. Trabzon'da günün her saatinde insan yoğunluğunun yaşandığı Uzunsokak ile kent meydanının giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirdi. İnsan yoğunluğunu azaltmak için yapılan bu uygulamanın ardından kent meydanı en sakin günlerinden birini geçiriyor. Bariyer ile çevrilmiş alanlarda polisler giriş ve çıkışlarda vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte birçok işletme ise kapalı tutuluyor.

HİJYEN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri bir yandan dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken bir yandan da cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bariyer ile çevrilen kent meydanından görüntüler

-Sokak ve caddelerden görüntüler

-Vatandaşların uyguladıkları tedbirler

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA

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Zonguldak 'ta Velibeyler köyündeki bir mahallede karantina sürüyor

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün 78 kişinin yaşadığı merkez mahallesinde karantina devam ediyor.

Devrek Umumi Hıfzısıhha Meclisi 30 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesini 14 karantinaya aldı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede yaşayan 78 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma, muhtarlık ve Devrek Kaymakamlığınca karşılanıyor. Vatandaşlara sık sık evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Velibeyler Muhtarı Celal Kiren, 291 kişinin yaşadığı köylerinde merkez mahallesinin karantina altına alındığını söyledi. Kendi evininde karantina bölgesinde kaldığını belirten Kiren, "Merkez mahallesi komple karantina altına alındı. Giriş ve çıkışları jandarma tutuyor. Bizde elimizden geldiğince vatandaşa yardımcı oluyoruz. Taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kaymakamlık ve jandarma hep birlikte buradayız. Sağlık sorunlarında bir sıkıntı yok. Ufak şeyler oldu mu ambulansla götürüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Jandarmanın aldığı önlem

-Mahalle girişinden detaylar

-Pencerede bekleyen kişi

-Drone ile havadan mahallenin görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Tablet parasını kampanyaya bağışladı, belediye başkanı hediye etti

Develi'de yaşayan Ümit-Hatice Tan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Elanur Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını öğrenince destek vermek istedi. Elanur, tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı 230 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini annesi Hatice Tan'a söyledi. Anne Tan'ın onay vermesiyle Elanur, biriktirdiği parayı ailesiyle bankada kampanya için açıklanan hesap numarasına yatırdı.

'VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ'

4'üncü sınıf öğrencisi Elanur Tan, tablet alabilmek için okul ve bayram harçlıklarını kumbaraya attığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı'mızın yardım açıklamasını duyduktan sonra kumbaramı anneme getirdim ve 'Bu da benim yardımım olsun' dedim. 'Tableti daha sonra alırız' diye düşündüm. Biriktirdiğim paraları bankaya yatırdık. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Anne Hatice Tan ise kızı Elanur'un bağış yapmak istediğini belirterek, "Kızım Elanur televizyon izlerken yaşanan virüs salgınından ve Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından etkilenmiş olacak ki kumbarasını bana getirip, 'Kampanyaya yatıralım' dedi. Ben de 'Bu senin tablet için biriktirdiklerin' dedim. 'Olsun' diyerek kumbarayı bana teslim etti. Beraber bankaya gittik ve kampanyaya destek verdik" diye konuştu.

BAŞKANDAN TABLET HEDİYESİ

Öte yandan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Elanur Tan'a kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, tablet hediye etti.

Görüntü Dökümü:

-Elanur Tan ile röportaj

-Anne Hatice Tan ile röportaj

-Kumbaradan görüntü

-Elanur'un parayı bağışlaması

-Genel detay

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Tunceli'de ilçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlama

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçelerinden kent merkezine gelişlere zorunlu haller dışında 30 Nisan'a izin verilmeyeceği kararlaştırıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında koronavirüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgına yönelik alınan önlemler değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Alınan kararlar arasında ilçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlamaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimiz ve ilçelerinde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan, plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde; çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir. 2 Nisan 2020 tarihi Perşembe saat 00: 01'den 2 Nisan 2020 tarihi Perşembe saat 24: 00'e kadar plakasının son rakamı çift olan araçlar, 3 Nisan 2020 tarihi Cuma saat 00: 01'den 3 Nisan 2020 tarihi Cuma saat 24: 00'e kadar plakasının son rakamı tek olan araçlar trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, ilimizden transit geçecek araçlar ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçlar kısıtlama dışındadır. İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde kaymakamlıklarımızdan seyahat izin belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü'ndeki misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir."

TUNCELİ