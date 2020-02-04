DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bartın'da yağmur taşkına neden oldu

BARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle Arıt köyünde metrekareye 46,6 kilogram yağış düştü. Yağış sonrasında Arıt deresi taşarken, bazı köprüler de sular altında kaldı.

Bartın'da dün gece etkili olan sağanağın ardından Arıt köyünde su taşkınları yaşandı. Özel İdare, AFAD ve jandarma ekipleri metrekaraye 46,6 kilogram yağışın düştüğü bölgeye giderek, gereken önlemleri aldı. Yağış sonrasında Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler Hasanlar Alibaş fırınlı ve Sipahiler köyü'ne giden köprüleri sular altında kalırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Bartın kent merkezinden geçen ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Çağlayan Piknik alanı sular altında kaldı. Piknik alanı girişine şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı. Ayrıca Bartın Karabük-Bartın Ulus'tan gelen sular Kirazlı köprü barajındaki debiyi yükselmesi nedeniyle baraj kapakları açıldı.

Ulus ilçesinde dün gece metrekareye 34 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinden geçen Uluçay Deresinde su yükseldi. Alpı Deresi üzerinde bulunan Ulus Belediyesi'ne ait atık su terfi istasyonu sular altında kalarak, zarar gördü. Derenin yan kenarlarında bulunan istinat duvarının 60 metrelik bölümü çöktü. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, zarar gören terfi istasyonunda ve yıkılan istinat duvarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Yüksek bölgelerde bulunan karlarda yağmurla birlikte eriyerek, ilçemizin içinden geçen derenin yükselmesin neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle belediyeye ait atık su terfi istasyonuna su girdi. Yine dere kenarındaki istinat duvarının 60 metrelik bölümü zarar gördü. Çok ciddi yağış aldık hakikaten korktuk. Ucuz atlattık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bartın ırmağı sel suları

-Sel sularıyla kapanan köprüler

-Ulus ilçesindeki derenin görüntüsü

-Atık su terfi istasyonu

-Dere kenarındaki çöken duvarın görüntüsü

-Belediye Başkanı Uzun ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Terzihaneye silah ticareti operasyonu: 5 kişi gözaltında

TEKİRDAĞ'da bir terzihanede silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yönelik düzenlediği operasyonda, imal edilmiş tabancalar, fişek ve tabancaları tadil etmeye yarayan malzemeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan 9 ara yakalamada; 10 adet değişik çap ve markalarda tabanca, 43 adet fişek 8 adet şarjör ele geçirildi.

Polis, alınan bir istihbarat üzerine yaptığı çalışmada kentteki bir terzihanede silah ticareti yapıldığını belirledi. Terzihane ve tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 96 fişek, terzihane olarak kullanılan işyerinde gaz ve tabancaları tadil etmek için kullanılan çok sayıda alet, matkap, silah gövde ve namlu parçaları ile değişik silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Silahla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Silah tadilatı yapılan terzihane

-Terzihanedeki iplikler

-Terzihane arkasında tabancalara tadilat yapılan tezgah

-Ele geçirilen aletler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çekti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp, zorla götürülen köpeğin görüntüleri tepkiye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerden kimliği belirlenip, polis tarafından yakalanan motosiklet sürücüsü A.Ç.'ye 'Kabahatler Kanunu' göre 773 lira idari para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

Geçen 2 Şubat Pazar günü Aydın - Denizli Karayolu'nda, bir kişinin, 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören çevredeki sürücüler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Paylaşımları ihbar eden polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Görüntülerden yola çıkan polis, motosiklet sürücüsünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanuna göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüsü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Suni tohumlama yoluyla Kangal köpeğinin genetiği korunuyor

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen, Suni Tohumlama ve Dölleme Ana Bilim Dalında 2019 yılında 150 civarında Kangal köpeği yavrusunun genetiği bozulmadan dünyaya geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi gerçekleştirdiği ameliyatlar ve çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen, hastaneye getirilen kedi, köpek, egzotik hayvanların, yabani hayvanlar ve çiftlik hayvanlarını operasyon ve müdahalelerle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Sadece Sivas değil Tokat, Yozgat, Kayseri, Erzincan gibi çevre iller başta olmak üzere, Ankara, İstanbul, Denizli, Erzurum, Elazığ, Afyon, Tunceli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un da dahil olduğu birçok ilden operasyon için kliniğimize yapılan başvurularla birçok başarılı operasyon gerçekleştirilerek hayvanlarımız sağlıklarına kavuşturuldu" dedi.

KANGAL KÖPEĞİNİN IRKI İÇİN SUNİ TOHUMLAMA

Son zamanlarda ırk tartışmasına neden olan Kangal köpeği için de çalışma başlatıldığını aktaran İlker Şen, Sivas'ın marka değeri olan Kangal köpeklerinin suni tohumlama yoluyla, genetiğinin korunarak gebelik sayısının artırılması konusunda Suni Tohumlama ve Dölleme Ana Bilim Dalının çalışmalar yaptığını dile getirdi. Şen, ayrıca 2019 yılında yaklaşık 150 Kangal köpeği yavrusunun genetiği bozulmadan dünyaya geldiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvan hastanesinden görüntüler

-Ameliyat görüntüsü

-İlker Şen'in açıklaması

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Ömer, 10 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı

BATMAN'da, kardan yolları kapanan köyde rahatsızlanan Ömer Tekbaş (5), 10 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Keçeli köyünde yaşayan Tekbaş ailesi, yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan oğulları Ömer için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki köy yolunun kardan kapandığını öğrenen sağlık görevlileri, Sason Özel İdaresi'nden yardım istedi. Sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri yola çıkarken, Hasip Tekbaş ise bir an önce ambulansa ulaştırmak için oğlunu yoğun kar altında sırtına alarak yüzlerce metre yol yürüdü. Sağlık görevlileri, babası tarafından köyün çıkışına getirilen Ömer'e ulaşarak, 10 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye getirilmesini sağladı. Sason Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağı nedeniyle köyde mahsur kaldıklarını anlatan 6 çocuk babası Hasip Tekbaş, oğlu Ömer'in hastaneye ulaşımını sağlayan sağlık görevlilerine ve karla mücadele ekiplerine teşekkürlerini iletti. Tekbaş, "Daha önce köy yolumuz açıldı. Açıldıktan sonra tekrar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden kısa sürede kapandı. Çocuğum, Ömer'in yüksek ateşi nedeniyle Özel İdare ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdim. Bunun üzerine sağ olsunlar uzun bir çalışma sonunda köye vardılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sason ilçesinde yoğun kar yağı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Sason Özel İdaresi Şefi Fikret Kılıç, Ömer Tekbaş'ın hastalandığı ihbarını aldıkları gibi yola çıktıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sason Özel idare ekiplerinin yol açma çalışması

Köylülerin görüşü

sason Özel İdare ekibi şefi ile röportaj

Köyden görüntü

Hastayı baba Hasip Tekbaş sırtında taşırken

Baba Hasip Tekbaş ile röp.

hasta Ömer Tekbaş'ın ambulansta müdahale edilmesi

Ambulansgörüntüs

Genel ve Detay görüntüler

Haber ve Kamera Arif Arslan-Reşat Yiğiz/ Sason, (Batman DHA)

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Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'ncu yılı kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'ncu yıldönümü törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'ncu yıldönümü için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "89 yıl önce Cumhuriyetimiz'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli'ye teşrif etmiş, onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bu ziyaret Denizli için çok önemlidir. Her 4 Şubat'ta bu onuru ve güzelliği yaşıyoruz" dedi.

Denizli'nin Kurutuluş Savaşı sırasında düşman işgalini önlemek için yoğun mücadele verdiğini belirten Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunda da Atatürk'ün yanında durarak destek verdiğini kaydetti. Kurtuluş Savaşı sonrası Denizli'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek için çalıştığını vurgulayan Zolan, "Denizli ödevini yapmıştır. Şehrimiz bundan sonra daha fazla gayretle daha güzel işler yapma konusunda gösterilen hedefe koşmaya devam edecektir" diye konuştu. Denizli'nin, eğitim, sağlık, spor, sanat, sanayi, tarım, turizm ve şehirleşme anlamında en üst seviyeye ulaştığını kaydeden Zolan, "Birçok güzelliğiyle Denizli'miz bugün dünyada parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir" dedi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu. Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Günün önemi dolayısıyla gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ile Atatürk ve Denizli konulu resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çelenk konulmasından görüntü

-İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü

-Halk oyunları ekibinin gösterisinden görüntü

-AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşmasından görüntü

-Öğrencilere hediyelerinin verilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Örnek sürücü halk otobüsünde unutulan dövizi sahibine teslim etti

ANTALYA'da halk otobüsü sürücüsü İbrahim Bardak, otobüste unutulan ve içinde yaklaşık 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Antalya'da, emekli Avukat Yunus Gülbaş, toplu ulaşım esnafı İbrahim Bardak'ın kullandığı VF01 Varsak - Fakülte hattında içinde 18 bin dolar bulunan el çantasını unuttu. Otobüsten indikten bir süre sonra çantasını kaybettiğinin farkına varan Gülbaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bu sırada iki kadın yolcu otobüs içindeki çantayı bularak otobüs şoförü İbrahim Bardak'a teslim etti. Aynı anda çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü durduran Bardak, çantayı açınca içinde döviz olduğunu gördü ve amirlerine bilgi verdi. Çantayı muhafaza eden şoför Bardak, daha sonra Varsak Altıayak Depolama Alanı'na geldi.

KISA SÜREDE ÇANTAMA KAVUŞTUM

Çantasının güven içinde olduğunu öğrenen yolcu Yunus Gülbaş, Varsak Altıayak Depolama Alanı'nda toplu ulaşım esnafı İbrahim Bardak'la buluşarak tutanak ile birlikte çantayı teslim aldı.

Şehir merkezindeki işlerini tamamladıktan sonra evinde dönmek için VF01 Varsak - Fakülte hattına bindiğini söyleyen Yunus Gülbaş, "Kepez Park durağında otobüsten indim ve arkadaşlarımla görüşmek için bir kafeye gittim. Eve dönerken çantamın olmadığını fark ettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak durumu ilettim. Onlar da sağ olsun hemen harekete geçti. Kısa süre içerisinde çantanın, içindeki paralarla birlikte otobüste olduğunu bildirdiler. Çantamın içerisinde 18 bin dolar vardı, yaklaşık 100 bin TL'nin üzerinde" diye konuştu.

BULUNACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM

"Çantayı kaybettikten sonra yeniden bulabileceğime dair hiç ümidim yoktu" diye konuşan yolcu Gülbaş, toplu ulaşım şoförü İbrahim Bardak'ı artık kardeşi olarak gördüğünü söyleyerek kendisine ve yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsten görüntü

Otobüsçünün parayı teslim etmesi

Sahibinin parayı sayması

Paranın sahibiyle röportaj

Şoförle röportaj

Paranın sahibi ve şoförün tokalaşması

Paranın sahibinin otobüste çantayla birlikte görüntüsü

Otobüs şoförü aracın direksiyonunda

Şoförden detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: ANTALYA,

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Öğrencilere ücretsiz servis

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde belediye, kış şartlarında okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için ücretsiz 3 servis tahsis etti. Uygulamanın ilk günü direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, öğrencileri evlerinden alıp, okula bıraktı.

Bahşılı Belediyesi, evleri okula uzak olan ve kış şartlarında ulaşım sorunu yaşayan öğrencilere, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 3 midibüsü servis olarak tahsis etti. Ücretsiz servis uygulamasını Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, kendisi direksiyon başına geçerek başlattı. Başkan Tekin, öğrencileri evlerinden alıp okullarına bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, çocukların eğitiminin her şeyden önce geldiğini belirterek, "İlçemizde özellikle uzak kesimlerde oturan ailelerin çocuklarının okula gidip gelmekte zorluk yaşadığını tespit ettik. Ortalama bir öğrencinin aylık ailesine servis masrafı 160 lira. Bunu, aynı evde 3 çocuk olarak düşünürsek rakam büyüyor. Seçim döneminde bu sözü vermiştik, bu sözü tuttuğumuz için oldukça mutluyum" dedi.

Başkan Tekin, kış şartlarında özellikle kız çocuklarının sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasına bizler de destek olmak istedik. Kız çocuklarımızın evleri uzak olduğu için okula göndermek istemiyorlardı. Velilerimiz bu konuda haklılardı; çünkü okulla ev arasındaki mesafe 2 bin, 2 bin 500 metre civarında. Çocuklarımızı bugün itibarıyle her sabah 07.30'da evden alıyoruz, 14.00 ve 15.00 saatleri arasında tekrar evlerine bırakıyoruz. Bugün ilk uygulamayı ben yapmak istedim, yavrularımıza eşlik ettim, güzel bir gün geçirdim" diye konuştu.

Öğrenci servisi olarak tahsis edilen 3 midibüsün, ayrıca şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz taşınmasında da kullanılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkanın makamdan görüntü

-Servis araçlarından görüntü

-Belediye başkanı ile röp.

-Servis araçlarının okul bahçelerine gelmesi

-Belediye başkanın veliler ile konuşması

-Çocukların servise binmesi

-Öğrenciler röp.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, duygulandırdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde Kangal kırması diye tabir edilen bir köpeğin ölen yavrularından birini kendi patileri ile çukur kaçarak gömmesi izleyenleri duygulandırdı.

İlçe merkezine 35 kilometrede bulunan Akçaağıl köyünde Faruk Polat'ın sahibi olduğu Kangal kırması dişi köpek 9 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan bir kısmı soğuğun da etkisi ile öldü. Sabah köpeğin doğum yaptığını ve yavruların bir kısmının öldüğünü gören Polat, onları bir çuvala koyarak götürdü. Ancak kendisini takip eden anne köpek, ölü yavrularından birini ağzına aldıktan sonra bir süre gezindi. Daha sonra ise patileri ile bir çukur kazdıktan sonra yavrusunu gömerek üzerini ağzıyla kapattı. Köpeğin bu anlarını sahibi Faruk Polat kamerayla görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü ilgi çekti. Polat, anne köpeğin yavrularını kendisinin gömmeye çalışmasını hüzünle takip ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeğin görüntüleri

-Ölen yavrusunu ağzına alıp, daha sonra patileri ile çukur kazarak gömmesi

Haber-Kamera: SİVAS,

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Karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri esnaf tarafından sahipleniyor.

Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları sokak hayvanlarını da etkiliyor. İlçede aç kalan ve soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri esnaf tarafından sahipleniyor. Sokakta yaralı bulduğu bir köpeği önce besleyen sonra kendi imkanıyla tedavi eden esnaf Sadık Uçar, sokak köpeklerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İlçe esnafı olarak ellerinden geldiği kadarıyla bu hayvanlara sahip çıktıklarını söyleyen Uçar, "Sabah sokakta bulduğum yavru köpeğe ekmek verdim. Aradan bir saat geçtikten sonra aynı köpeği ayağından yaralı olarak buldum. Acı çekiyordu dayanamayarak yarasına tentürdiyot sürdüm. İlçemizde sokak hayvanlarına ait barınak ve klinikler yok. Vatandaş olarak bu soğuk kış günlerinde biraz daha duyarlı olmayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Esnafın yaralı köpeğe ekmek vermesi

Esnafın yaralı köpeğe tedavi uygulaması

İlçede sokak hayvanların görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),