DHA YURT BÜLTENİ - 8

Likya Yolu'nda dün kaybolan Rus çocuk sabah bulundu

Antalya'da Likya Yolu'nda dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Rus ailenin çocukları Mikhail Dzhulai (9), kayboldu. Rus çocuk, sabah saatlerinde kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzakta bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos bölgesine tatil için gelen Rus Igor ve Olesa Dzhulai çifti, çocukları Mikhail ile birlikte dün öğle saatlerinde Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında çocukları Mikhail Dzhulai'nin kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarmaya bimldirdi. Jandarmanın koordinasyonu sonrasında AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Gece boyu sürdürülen çalışmalar sonrasında kayıp çocuk, sabah saatlerinde kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzaktaki Ceneviz Koyu kayalıklarında bulundu. Jandarma tarafından Olympos asayiş noktasına getirilen Mikhail Dzhulai, sağlık muayenesi sonrasında ailesine teslim edildi. Rus aile, jandarmaya ve emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Jandarma aracıyla getirilen çocuğun ailesine teslim edilmesi

HABER: Ramazan SARIKAYALI- KAMERA: KUMLUCA (Antalya),

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Sinop Kalesi, 'kale kondu'lara teslim

SİNOP'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, surlarına yaklaşık 40 yıl önce yapılan konutların işgalinden kurtulamadı. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen yapıların kamulaştırılarak yıkılması isteniyor. Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Yılmaz "Çok çirkin, çok yanlış. Tarihi eserin üstünde bu tür görüntüler olacak şey değil, kabul edilecek bir şey hiç değil. Sinop bir kale kenti ve kalelerin etrafının tamamen açılması gerekiyorö dedi.

Sinop'ta, Gaskalılar tarafından yapılan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, yapı işgaline teslim oldu. Kale surlarını temel olarak kullananlar, 1982 yılında 12 metrelik kale koruma alanı içerisine ev ve binalar inşa etti. Surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan toplam 16 evin tahliye edilip yıkılması için çeşitli çalışmalar yapıldı. Kamulaştırma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle bir aşama kaydedilemedi. Bu nedenle tarihi Sinop Kalesi halk arasında 'kale kondu' olarak adlandırılan yapıların işgalinden bir türlü kurtulamadı. 1982 yılından önce yapılan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan evler, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi. Kale surlarıyla iç içe olan evlere bazı vatandaşlar PVC pencere, Fransız balkon yaptırıp, çanak anten yerleştirdi.

'ÇOK ÇİRKİN, ÇOK YANLIŞ'

Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Yılmaz, kale içerisindeki yapıların çok çirkin olduğunu belirterek kalenin bu yapılardan arındırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Çok çirkin, çok yanlış. Tarihi eserin üstünde bu tür görüntüler olacak şey değil, kabul edilecek bir şey hiç değil. Sinop bir kale kenti.Biz turizmciler kalelerin etrafının tamamen açılmasını, Sinop'a hizmet etmesini isterken bu tür çirkin görüntüler kesinlikle kabul edilemez. Belki geçmişte kale koruma kanunu çıkmadan evvel yapılmış ama bunlar belediye için devlet için istimlak etmek, bunları açmak bir dert olmaması gerek. Eski cezaevi, Sinop'a gelen turistin en çok ziyaret ettiği yer. Ama gidin görün yıkılmak üzere yani, birkaç yıl daha bakılmazsa göçecek, yıkılacakö dedi.

'BU BİR TARİH CİNAYETİDİR'

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz da kültür varlıklarının korunmasını istediklerini belirterek "Sinop, 2500 yıllık tarihi bir kent. Kalesiyle bütünleşmiş bir kent, onun için mutlaka kalenin etrafının açılmış olması, koruma alanlarında hiçbir yapılaşma olmaması gerekir.Ancak kalenin 'kale kondu' denecek bir vaziyeti var. Yapılar kalenin koruma altına alınmasından önce yapılmış. Kale duvarları yıkılarak o binalar yapılıyor, yani tam bir tarih cinayeti, gerçekten korkunç. Onun için mağdur etmeden ya binanın raiç bedeli çıkartılır parası ödenir, ya kamuya ait bir arsa gösterilir. Bir şekilde vatandaş mağdur edilmeden buraların boşaltılması ve açılması, yıkılması lazım. Bunu bekliyoruz umutlaö diye konuştu.

SİNOP KALESİ

Sinop Kalesi, Sinop kentinin bulunduğu yarımada üzerinde kurulu kaledir. Kale, MÖ 7. yüzyılda da kenti korumak amacıyla kuruldu. Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birkaç kez onarıldı. Günümüzde hala özelliğini koruyan kalenin duvarları 2.050 metre uzunluğu, 25 metre yüksekliği, 3 metre genişliğindedir. İki ana giriş kapısı vardır. Kale duvarı şehri çevrelemektedir. Bu kale şehrin tarihi eserleri arasında öne gelenler arasındadır. Selçuklular limanı kontrol amacıyla kaleye bir iç kale eklemişler, burç ve kulelerle de daha güçlendirmişlerdir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersanekapı, Yenicekapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahseder. Günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kalmıştır. Moloz taş, kesme taş ve tuğla taşlarla harç güçlendirilmiş ve sur duvarları ile iç kale yapılmıştır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile kalekondu görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Yılmaz açıklamaları

-Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz Açıklamaları

-Yerden Kalekondu Detay

(SÜRE: 04: 30 Dk) (BOYUT: 503MB)

Haber-Kamera: ESRA AKSU/SİNOP,

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Kına gecesinin sabahında, kayınbiraderi tarafından öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, Tugay Keser (24), kına gecesinin sabahında, evleneceği S.G.'nin ağabeyi N.G. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, Tepecik semtindeki Güney Mahallesi'nde bulunan 1143 Sokak'ta meydana geldi. Kına geceleri dün yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, bugün saat 07.00 sıralarında gelen S.G.'nin ağabeyi N.G., kapıyı açmasını istedi. Keser, balkondan anahtarı N.G.'ye attı. Eve giren N.G., Keser'i bilinmeyen nedenle tabancayla vurduktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tugay Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.G.'yi suç aleti silahla yakaladı. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -

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Silah ve uyuşturucu satıcısı kaçamadı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda M.G. isimli kişinin silah ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Körfez ilçesine bağlı Hereke bölgesinde bir aracın içerisinde tespit ettikleri M.G.'yi operasyon ile gözaltına aldı. M.G.'nin üzerinde ve aracında uyuşturucu maddeye duyarlı Ateş isimli arama köpeği ile yapılan aramada 3 adet 7,65 milimetre tabanca, bunlara ait 3 adet şarjör ve 5 adet fişek ile 19 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin daha sonra M.G.'nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan evinde yaptıkları aramada ise 71 adet sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2 gramlık paketler halinde toplam 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının Jandarma'daki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Zanlının aracının takip edilmesi

Aracın İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmesi

Araçta köpekle arama yapılması

Zanlının görüntüsü

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Bin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleni

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen '2. İsmail Tunçbilek Bağlama Kampı ve Müzik Festivali', Myra Antik Tiyatrosu'nda muhteşem türkü şöleniyle final yaptı. İsmail Altunsaray, Erdal Erzincan, İsmail Tunçbilek, Çetin Akdeniz ve Eren Özütemiz'in sahneye çıktığı konseri 5 bin kişi izledi.

Myra Antik Tiyatrosu'nda, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen konseri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konserde ilk olarak Kıvırcık Ali'nin oğlu Türk Halk Müziği sanatçısı Eren Özütemiz sahneye çıktı ve farklı yöre türkülerini seslendirdi. Ardından öğretim üyesi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Çetin Akdeniz bağlamasıyla çaldığı oyun havaları ve söylediği türkülerle seyirciyi coşturdu. Sahneye üçüncü olarak İsmail Altunsaray çıktı. Ardından sahne alan Erdal Erzincan bağlama şovu sundu. Son olarak dünyaca ünlü bağlama ustası İsmail Tunçbilek sahneye çıktı.

Yaklaşık 2.5 saat süren konserin finalinde Çetin Akdeniz, İsmail Altunsaray, Erdal Erzincan ve İsmail Tunçbilek birlikte sahneye geldi. Sanatçılar Aşık Mahzuni'nin 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' türküsünü birlikte söyledi. Konserin ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya sanatçılara plaket vererek teşekkür etti.

Konseri izleyen Tülay Celepoğu, "Türkülerimizin bu güzel ortamda bizler için neler ifade ettiğini çok güzel bir şekilde yaşadık. Türküler hepimiz için barış, sevgi, sevda ifade ediyor. Bu tarihi derinliğin içinde dinlemek, bu akustiğin içinde dinlemek bizlere çok güzel duygular yaşattı. Çok teşekkür ediyoruz bütün müzisyenlere, hepsi büyük birer ustaydı" dedi. İzleyicilerden Derya İçli de, "Türküler çok güzeldi. Türküleri böyle bir antik kentte izlemek çok daha keyifliydi. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Antunsaray ise duygularını şöyle anlattı: "Ülkemiz için tarihi ve kültürel olarak çok çok önemli bir yere sahip olan bu antik tiyatroda konser vermek, bizler için onur verici bir duygu. Türklerin de tarihin derinliğindeki yeri, bu antik tiyatronun tarihteki derin yerinin birbiriyle bütünleştiğini düşünerek, bu uyumun çok da güzel olduğunu düşünüyorum."

Görüntü Dökümü

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Seyircilerden

Konserden bölümler

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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(ÖZEL) - Tespih meraklıları, 'Kehribar Borsası'nda buluşuyor

Diyarbakır'da kurulan 'Kehribar Borsası' tespih üreticileri ile meraklılarını buluşturuyor. Kehribar tespihler tezgahlarda, 400 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nin karşısında bulunan bir kıraathanede her cumartesi günü 'Kehribar Borsası' kuruluyor. Türkiye genelindeki kehribar tespih üreticileri ve meraklıları, sabah 06.00'da bir araya gelerek, birbirinden farkı tespihlerini sergiliyor. Borsa günü ortalama 2 bin tespihin satıldığı tezgahlarda tespihler, 400 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Diyarbakırlı kehribar tespih meraklısı Mehmet Batur, kendisi için tespihin bir tutku olduğunu ifade ederek, "Buraya gelip tespihlere bakarak ve tespih çekerek, tespih sevdamızı gideriyoruz. Burada Türkiye'nin belli illerinden gelen esnaf, tezgahını açarak toptan tespih satışı yapar. Cumartesi Diyarbakır'da kurulan bu tezgah, diğer günler ise Mardin, Malatya ve çevre illerde kuruluyor" dedi.

'KEHRİBARIN FAYDASI ÇOK'

Elazığ'dan gelip Diyarbakır'daki 'Kehribar Borsası'na katıldığını anlatan Ömer Canpolat, kehribar tespihinin yanısıra kolye satışı da yaptığını söyledi. Canpolat, "Elazığ'dan geliyoruz. Ağırlıklı olarak damla kehribarın yanında bileklik, kolye de satıyoruz. Damla kehribarın vücutta takılan yere göre faydaları vardır. Tespih olarak çekerseniz, sinire strese iyi gelir. Kolyesini özellikle guatr astım ve bronşit hastalarına veriyoruz. Sol bileğe takıldığında kalp krizi riskini azaltıyor. Kehribarın bir çok faydası var" diye konuştu.

Borsaya Adana'dan katılan Nedim Kılıçdoğan, Diyarbakır'da tespihlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adana'dan geldik. Her hafta gelemezsek bile ayda bir kez mutlaka geliriz. Diyarbakır'da tespihe ilginin yoğun olduğunu gördük."

Diyarbakırlı tespih ustası Şeymus Akgül ise kehribarın strese iyi geldiğini ifade ederek, kehribarın en çok Rusya ve Ukrayna'da bulunduğunu aktardı.

Görüntü dökümü

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Diyarbakır kehribat borsasın girişinden görüntü

Tespih satan adamın elindeki rengarenk tespihlerden göründü

Tezgahtaki tespihlerin görüntüsü

Kehribar borsasından genel görüntüler

Mehmet Batur ile röp.

Tezgahtaki kehribar

Tezbih alışverişi

Ömer Canpolat ile röp.

Borsa içerisinde genel görüntü

Mustafa Bozyel ile röp.

Tespih alışverişinden görüntü

Nedim Kılıçdoğan ile röp.

Esnaflar arasında pazarlık yapılırken görüntü

Şeyhmus Akgül ile röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1. 07 GB

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Kerimcan Durmaz hem eğlendi hem eğlendirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelin plajında sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi.

Uçak tuvaletinde müstehcen görüntüleri çıktıktan sonra zor günler geçiren internet fenomeni Kerimcan Durmaz, Marmaris'teki bir plaj partisinde sahne aldığı DJ kabininde sevenlerinin ilgisiyle moral buldu. Marmaris'e 14 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir otelin sahilindeki plaj partisinde DJ kabininde birbirinden hareketli müzikleri çalan ve çoğunlukla yabancı şarkılara eşlik eden Durmaz, hem eğlendi hem eğlendirdi. Partiye katılan ve çoğunluğu 18-30 yaş arasında olan çok sayıda kişi, cep telefonlarıyla Durmaz'ı görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Kerimcan Durmaz'ın görüntüsü

-Durmaz'ın sahne aldığı plaj partisine katılanlardan görüntü

-Plaj partisinden görüntü

(Toplam: 2 dakika 49 saniye-203 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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