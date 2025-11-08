Dilovası'nda Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü - Son Dakika
Dilovası'nda Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü

Dilovası\'nda Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü
08.11.2025 13:14  Güncelleme: 14:32
Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedeni yapılan incelmelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yapılan incelemelerin ardından 6 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı, aileler ise sinir krizi geçirdi.

    "İNSANLARIN BAĞRIŞMASINI DUYDUK"

    Yanan fabrikanın olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım. Adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

    "BURADA YANGIN TÜPÜ DAHİ YOKTU"

    Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'Burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

    3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti. Tunç, "Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    FACİANIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

    Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi.

    Kaynak: İHA

