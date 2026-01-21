Disleksi ile Başarıya Ulaşan Göksen Tosuner - Son Dakika
Disleksi ile Başarıya Ulaşan Göksen Tosuner

Disleksi ile Başarıya Ulaşan Göksen Tosuner
21.01.2026 11:29
Göksen Tosuner, disleksiye rağmen piyano öğretmeni olarak dünya çapında tanındı ve ödüller kazandı.

KAYSERİ'de 9 yaşında disleksi (öğrenme güçlüğü) rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan Göksen Tosuner'i (38), ilkokulda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle annesi Alime Esin Tosuner konservatuara yazdırdı. Yıllar sonra okul öncesi ve küçük yaş grubu piyano eğitimi üzerine yaptığı araştırmalar üzerine kendi öğretme metodolojisini geliştirerek dünya çapında tanınan ve ödüller kazanan bir piyano öğretmeni olan Göksen Tosuner, "Dezavantajımı avantaja çevirerek, güçlü yanlarımı besleyerek, hayal dünyamı kullanarak birçok şey başarmış oldum. Tüm dünyada satılan kendi yayınlarım var. Piyano üzerine tüm dünyada uygulanan metotlarım var" dedi.

Alime Esin Tosuner, kızı Göksen 9 yaşındayken onda disleksi olduğunu fark etti. Tosuner ardından kızını 1997 yılında Kayseri Çocuk Konservatuvarı'na yazdırdı. Zamanla müziği seven ve ilgisi artan Göksen Tosuner, 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde müzik eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimi devam ederken, kendi müzik okulunu açan Göksen Tosuner, 2023 yılında Univesty of West London, London of College Music'te en üst seviye olan uluslararası diploma programı LLCM in Teaching programını tamamladı. Göksen Tosuner, başlangıçta gitmek istemediği konservatuvardan mezun olduktan sonra 2005 yılında stajyer müzik öğretmeni oldu. Okul öncesi ve küçük yaş grubu piyano eğitimi üzerine yaptığı araştırmalar üzerine kendi öğretme metodolojisini geliştirerek, 'Küçük Mozartlar İçin Piyano Metodu' kitabını yazdı ve dünya çapında tanınan bir eğitmen haline geldi. 20 yıllık sanat geçmişi olan ve dünyanın pek çok sanat okulunda kitapları okutulan Tosuner, geliştirdiği metot sonrası yazdığı kitap nedeniyle 2024 yılında Uluslararası Global Genius Music Competetion yarışmasında 'yenilikçi müzik yazımı' dalında 'küresel müzik dahisi' ödülünü kazandı. Aynı yıl düzenlenen Uluslararası Caspiart Music Competition yarışmasında ise öğretim, metodoloji ve yaratıcı yaklaşımlar kategorisinde birinci oldu. Tosuner, 10 Ocak'ta Dubai'de düzenlenen ve 110 ülkeden katılımcının olduğu Global Education Awards yarışmasında ise 'Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü' ve 'Yılın İlham Veren Müzik Eğitmeni Ödülü' olmak üzere 2 farklı ödüle layık görülerek Türkiye'den ödül alan tek isim oldu. 2024 yılında genç yeteneklerin müzik yeteneklerine global ölçekte yön vermek amacıyla Uluslararası Little Mozart Yarışması'nı hayata geçiren Göksen Tosuner şimdilerde ise 10 gün sonra Londra'da düzenlenecek ve dünya genelinde 5 bin kişinin başvuru yaptığı yarışmada ülkesini temsil edebilmenin hayalini kuruyor.

'AİLEMİN YÖNLENDİRMESİ İLE BAŞARIYA ULAŞTIM'

9 yaşında müzik ile tanıştığını anlatan Göksen Tosuner, "Disleksili bir bireyim. Çocukken annem benim öğrenme güçlüğümü fark ettiği için akademik derslerimdeki başarısızlığımı güçlendirmek adına sanata yönlendirdi. Uzun bir süre enstrüman çalmayı istemedim. Ailemin yönlendirmesi ile başarıya ulaştım. O zamandan bu zamana kadar da çok şey başardım. Dezavantajımı kullanarak, güçlü yanlarımı besleyerek, hayal dünyamı kullanarak birçok şey başarmış oldum. Şu an eğitim alanında birçok ödüle sahibim. Tüm dünyada satılan kendi yayınlarım var. Piyano üzerine tüm dünyada uygulanan metotlarım var. Yayınevi kurdum ve şu an bir sanat okulum var" dedi.

Tosuner, "Benim için tarifi tanımlanamayacak kadar gurur verici bir duygu. Öğrenme güçlüğü okul hayatımızda birçok şeye sebep oluyor. Disleksi; şu an çok popüler. Eskiden daha az bilinen bir konuydu. Tüm zorlukları aşarak başarıya ulaşmak tabii ki çok keyifli. İlkokul çağlarında benim için çok zorlu bir süreç vardı. Örneğin; çarpım tablosunu hala ezbere bilmiyorum. Annem evde çalıştırırdı ve ben okula gidene kadar tüm hayal dünyasının içerisinde her şeyi unutup okula giderdim. Olumsuz tepkiler alırdım. IQ'mun çok yüksek olduğunu daha sonradan tespit ettik. Tez çalışmamda da disleksi üzerine çalıştım. Olumlama diliyle neleri başarabilecekleri, kendi güçlü yanlarını bilerek sanatsal başarılarını ortaya koyarak neler başarabileceğini tespit etmiş olduk. Bu yüzden gururluyum" ifadelerini kullandı.

Tosuner, "16 yaşından beri eğitimciyim. Stajyer öğretmen olarak konservatuvarda eğitim vermeye başlamıştım. İlk başlarda ilk öğretmenim benim öğrenme güçlüğümden dolayı gitarla başladığımda bana 'yapamıyorsun' demişti. Çalışmalarıma devam ettim. Ardından da aldığım eğitim sonucu onun yerine orada çalışmaya ve öğretmen olmaya başladım. Daha sonra da çocukluk hayalim olan kendi okulumu açtım. Kendi günlüklerimde bile bunu hayal ettiğimi yazmıştım" dedi.

'KENDİ METEDOLOJİMİ ORTAYA KOYDUM'

Küçük çocuklar için geliştirdiği piyano öğrenme metodolojisinin tüm dünyada sanat okullarında kullanılmasının gururunu da yaşadığını söyleyen Göksen Tosuner, "Kitaplarım şu an Türkçe. Hala İngilizceye çevirmedim. Tüm aşamalarında kendim çalıştım. Öğrenme güçlüğüme rağmen grafik tasarım, editörlük gibi tüm tasarımlar ve bunları yaparken de yaklaşık 250 kaynak inceledim. 1960'lardan itibaren yazılan tüm piyano metotlarını inceleyerek ortaya çıkardığım bir metodoloji ortaya koydum. Bu piyano metodum Türkçe olmasına rağmen tüm dünyada halen kullanılıyor. 'Fikrimin ince gülünü' Rusya'da bir çocuk çalıp bana videosunu gönderebiliyor. Aslında böyle yaparak Türk müziğini de yaymış oluyoruz. Kültürel anlamda da bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Birçok yarışma federasyonlarında tek Türk jüri olarak görev alıyorum. Tüm dünyadan piyano çalan öğrencilerle tanışma imkanım oluyor. Bu beni geliştiren ve gurur veren bir şey" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK ÇOK GURUR VERİCİ'

Başarı kaygısı gütmeden sadece hayal ederek bugünlere geldiğini de anlatan Tosuner, "İlk amacım para kazanmak ya da başarıya ulaşmak değil keyif alarak bir şeyler ortaya koymak oluyor. O yüzden de en çok mutluluk hissediyorum. Yayınlarımla uluslararası birçok ödüle layık görüldüm. Bu da benim çalışma azmimi daha çok kuvvetlendiren bir durum. 'Uluslararası müzik dahisi ödülüm' var. 'Genç yetenek' ödülüm var. Uluslararası platformlarda ülkemi temsil etmek benim için çok gurur verici bir durum. Hem yayınlarımla hem de eğitim pedagojim ile birçok ödülüm var. 2024 yılında dünya çapında düzenlenen yarışmada küresel dahi ödülü aldım. Geçtiğimiz haftalarda da Dubai'de küresel eğitim zirvesinde 2 ödüle layık görüldüm. Bunlardan biri küresel iş birliklerimizden dolayı olağanüstü müzik okulu ödülü. Kişisel olarak da öğretimde mükemmeliyetçilik ödülü aldım. Bu ödülleri toplarken de tek başıma yapmıyorum. Tüm öğrencilerimin başarısı ve kurumumuzun başarısı üzerine almış oluyoruz. Detaylı projelerle başvuru yapıyorum. 20 yıl boyunca yapmış olduğum sosyal sorumluluk projeleri ile dezavantajlı bireylerle çalışmamızı ve normal öğrencilerimizin göstermiş olduğu uluslararası derecelerin karşılığı olarak almış oluyoruz" dedi.

'KARİYERİMİ ANNEME BORÇLUYUM'

110 ülkeden yarışmacının katıldığı Dubai'de düzenlenen organizasyonda 2 farklı ödüle layık görülen hem tek Türk hem de Türk kadını olarak Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunun da altını çizen Göksen Tosuner, "Şu an ki kariyerimi anneme borçluyum. Hem mimarım hem de en yakın arkadaşım. Benim güçlü yanlarımı keşfedip desteklediği için ona minnettarım. 9 yaşındayken bendeki bu yeteneği görüp desteklemesi, yönlendirmesi benim tüm isteksizliğime rağmen o zaman çok ağlamıştım. 'Yapmak istemiyorum' demiştim. Oyun oynamak daha tatlı geliyordu. Beni motive edip mesleğime hazırlamasından dolayı anneme çok teşekkür ediyorum. Bence çocuklarımızın illaki akademik başarısı yüksek olacaktır ama sizlere bir eğitimci olarak tavsiyem; çocuklarınızın güçlü yanlarını keşfedin, ilgilerini takip edip o alanlara yönlendirirseniz hem başarıya ulaşacaklardır hem de keyifli bir yaşam süreceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

