DTF Türkiye UTTS Montajında Fark Yaratıyor

Advertorial Bülten

1.Kısaca Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben, DTF Türkiye Genel Müdürü Devran Çorbacıoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunuyum ve elektronik, aviyonik, uydu ve savunma sistemleri üzerine uzmanlıklarım bulunmaktadır. DTF Türkiye'nin kurucusuyum ve 14 yıldır da Genel Müdürlük görevini sürdürmekteyim. 25 yıllık iş hayatımın başından beri akaryakıt sektöründe yönetici ve firma sahibi olarak bulunmam yanı sıra, telekomünikasyon, savunma sanayi danışmanlığı, mühendislik ve yazılım çözümleri üzerinde çalışmaktayım.

2.DTF Türkiye'nin odaklandığı alanlar ve sunduğu çözümler hakkında bilgi verir misiniz?

2011 yılında kurulan DTF akaryakıt otomasyon çözümleri, operasyon kontrol ve raporlama, rfid otomasyon ve araç filo yönetimi üzerine entegre çözümler üreten bir mühendislik firmasıdır.

Kuruluşumuzdan günümüze Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Afrika'da akaryakıt otomasyonu, rfid filo yönetimi, telekomünikasyon ve iş süreçleri otomasyonu üzerine projeler teslim ettik ve müşavirlik hizmeti vermekteyiz.

Hazine Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında Tüm Türkiye Yetkili Taşıt Montaj Firması olarak faaliyet göstermekteyiz. DTF Türkiye bu alanda uzun yıllar ihtiyaçları karşılayacak farklı çözüm modelleri ve farklı kanallar üzerinden hizmet verecek şekilde yapılanmasını tamamlamış, kullandığı sistem, altyapıyı günümüz ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde oluşturmuştur.

3. Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliği ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan UTTS hakkında görüşleriniz nelerdir?

Kariyerine 1990'ların sonunda bugünkü UTTS'nin atası sayılabilecek Taşıt Tanıma Sistemleri bünyesinde başlayan ve sürekli içinde olan bir kişi olarak Önceki yıllarda akaryakıt istasyonlarımızda kurulu otomasyon ve denetim yapısı zaten dünyadan çok ilerisindeydi. Şimdi ise UTTS'nin belirlediği yapı sayesinde daha da ileri bir seviyeye taşınmış oluyor ve ülkemizdeki tüm istasyonların dijital dönüşümü tamamlanıyor.

UTTS, her bir yakıt damlasının rafineriden çıkıp tankerlerde taşınıp istasyonlarda tanklara konulup pompa tabancalarından araç depolarına akıtılmasını içeren; devletin akaryakıt usulsüzlük denetimi sürecini tamamlayan bir çözüm. Bunun yanı sıra yakıtlarını gider olarak gösterip vergi indiriminden faydalanabilmeye olanak veren bir sistem.

4. UTTS montaj hizmeti alanında fark yaratan çözümlerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle DTF Türkiye tek odak noktası UTTS kapsamında araç montaj işlemi olan özerk bir firmadır. Firmamız bünyesinde; Otomotiv, Akaryakıt veya başka bir ana sektörde faaliyeti olup, tamamlayıcı veya ek faaliyet olarak bu işi yapmamakta, özetle sadece ve sadece bu işi yapmaktadır. Ayrıca sermaye avantajını kullanıp bayilenen bir yatırımcı firma değil, direkt operasyonun içinde kendisi de ekipleri ve atölyeleri ile faal olan, "hands on" tabir ettiğimiz, işin altına girip gerekirse ellerini kirleten, kıyafetine kir pas yağ bulaşan bir firmadır.

DTF Türkiye olarak, UTTS'den önceki süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz; filo araç montajları, uydu takip montajları ve elektronik montajları tecrübemiz sebebiyle UTTS montajları için hem şanslı hem de hazırız. Fakat bu basit işlemi yüz binlerce ticari kuruluşa ait milyonlarca aracın mevcut olduğu bir pazarda doğru şekilde hizmet olarak sunabilmek büyük bir dijitalleşme, hatasız iş akışları ve doğru iş yönetimi gerektiriyor. Bu sebeple tüm iş süreçlerimizi full dijital platformlar üzerinde işletmekte ve takip etmekteyiz. DTF Türkiye, montaj ekiplerinden satış ekiplerine, iş geliştirmeden çağrı merkezi birimlerine kadar tüm iş süreçlerini bulut üzerinden 7/24 şekilde online çalışan entegre yapısı üzerinden yönetmekte ve takip etmektedir. Bunun yanı sıra DTF Filo montajları kapsamında hizmet alan tüm kurumsal firmalarımıza, filolarındaki araç montaj proje ve operasyonlarını DTF'e ait yazılım sayesinde sisteme entegre olarak canlı olarak takip edebilmekte, şeffaf bir şekilde operasyonumuzu denetleyebilmektedir..

Sektörde Bayilerine yük olmayan bayilik sistemi ve alışılmışın dışında; kişisel faydayı ön planda tutan bireysel ve kurumsal iş birliği fırsatları sayesinde herkesin bu sistemden kolayca faydalanabilmesine olanak sağlıyoruz.

Sektör içi münhasır özel iş birliklerine sahip olan yapımızla, müşterilerimize ve iş birliği yaptığımız iş ortaklarımıza farklı kanallar ve farklı iş modelleri ile iş birliği modelleri sunabilmekteyiz.

Akaryakıtların masraf gideri olarak gösterilmesi sürecinde ve özel iş birliği ve çözüm olanaklarından faydalanmak isteyen şirketlerde görev yapan finans ve muhasebe yöneticileri ile şirketlere Vergi kanunu hakkında danışmanlık ve hizmet veren konunun üstad ve profesyonelleribi, DTF Türkiye çatısı altında birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Bunların yanı sıra montaj işlemlerini DTF Türkiye'nin ülke geneline yayılmış geniş bayi ağıyla gerçekleştiren müşterilerine çeşitli avantajlar ve fırsatlar sunuyoruz.

UTTS dönüşüm sürecinde eş zamanlı olarak Bireysel araçlar için olan sürece adım adım yaklaşmaktayız. 1 Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe yeni çıkacak "sıfır" araçlarda UTTS taktırma zorunluluğu geldiği için araç showroom'dan çıkmadan önce UTTS işlemlerini gerçekleştiriyor, bayilik statüsünde işbirliği yaptığımız otomotiv firmalarına operasyonel kolaylıklar sağlıyor ve yer, geldiği için sloganımızı tekrarlıyoruz; "Siz ana işinize odaklanın, tüm UTTS dönüşüm operasyonunu DTF Çağrı Merkezi'miz organize etsin…"

Firmamız müşterilerine anahtar teslim proje yönetimi sunmaktadır. Firmalar veya kuruluşlara bir proje yöneticisi atanmakta, baştan sona tüm süreçleri gerekirse yerinde desteklenmekte, projelerine ait yönetim tarafımızca yapılmakta ve ilgili müşteriye periyodik olarak sistem üzerinden raporlanmaktadır.

DTF Türkiye bünyesinde araç montaj sektöründe tecrübeli, dedike çalışan Çağrı Merkezi uzmanlarımız kendi ofisimizde hizmet vermektedir. Inbound/Outbound prensipte çalışan Çağrı Merkezimiz hem müşteri bilgilendirme ve randevulaşma işlemlerini sunmakta hem de tüm Türkiye sathında tekil araç, çoklu araç ve toplu proje hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. UTTS kadar büyük bir projenin büyük ölçeğine cevap verebilecek kapasitede ve outsource edilmemiş bir Çağrı Merkezini bünyemiz içerisinde işletiyor olmak bize ayrıca mutluluk veriyor.

DTF, hizmetlerini sadece mobil ve motorize araçları, sabit ve mobil bayileri üzerinden vermemekte, farklı çözüm platformları ve iş birlikleri üzerinden sektör veya lokasyona dedike çözümler sunmaktayız. Müşterilerimiz farklı özel lokasyonlarda bizleri görebilmekte ve hizmet alabilmektedir.

5. Peki araç sahipleri UTTS'ye nasıl kayıt olabilir, son kayıt tarihi ne zaman?

Araç sahipleri, DTF Türkiye'nin sunduğu geniş iletişim kanallarını kullanarak UTTS kaydını hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirler. İşte bize ulaşmanın yolları:

Çağrı Merkezi:0850 244 8887 numarasından destek alabilirsiniz.

E-Posta:montaj@uttsaracmontaj.com adresine yazabilirsiniz.

Web Formu:www.uttsaracmontaj.com adresindeki online formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.



Sosyal Medya: Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter'da "uttsaracmontaj" kullanıcı adımızla bize ulaşabilirsiniz.

DTF Türkiye, farklı montaj taleplerine özel çözümler sunmaktadır. Yerinde montaj, atölyede montaj ve alternatif kanallarda montaj hizmetiyle aracınıza en uygun hizmeti alabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi:

UTTS kayıt işlemleri için son tarih 31 Ocak 2025'tir. Ancak, 31 Aralık 2024'e kadar kayıt işlemlerini "utts.gov.tr" üzerinden tamamlayan araç sahipleri, 2024 fiyat avantajından yararlanabilir ve montaj işlemlerini 30 Nisan 2025'e kadar yaptırabilirler.

6. DTF Türkiye'nin yetkin insan kaynağı ve güçlü araç filosu olduğu bilinmekte… Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Türkiye çapında 160'dan fazla sabit noktada, 80'den fazla mobil ve motorize ekip noktasında, farklı 20 alternatif çözüm kanalı ve 24 özel noktasında hizmet veren her geçen gün daha da genişlemekte olan ekiplerimizle, 400+ temas noktasında sadece UTTS kapsamında Araç Montaj hizmeti vermek için çalışmaktadır.

Mobil montaj ekipleri ve kendi atölyelerimizde bulunan ekiplerimiz otomotiv sektörü kökenli seçkin personellerden oluşmaktadır. Ayrıca firmamız sağlam bir bayi yapısına sahip ve bu yapı otomotiv, akaryakıt ve lojistik sektörü kökenli bayilerden oluşmaktadır. Bu sayede gerek araç montajları tecrübeli eller tarafından gerçekleştirilmekte, gerekse filoların doğaları gereği özel ihtiyaçları onlarla aynı mantığa sahip olan bayiler tarafından rahatça karşılanabilmektedir.

7. Son olarak sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve "yapay zeka" iş dünyasının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu alanlarda gelecek hedefleriniz nelerdir?

Sürdürülebilirlik, akaryakıt ve otomotiv sektörlerinde olduğu kadar, bir mühendislik ve teknoloji şirketi olarak DTF'nin kuruluşundan bu yana genlerinde yer alan temel bir değerdir. Bu yaklaşım, hem şirketimizin hem de bireysel olarak bizim için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ülkemize, çocuklarımıza ve dünyamıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için şirket ana prensiplerini ve çözüm sunulacak alanların hedeflerini belirlerken en önemli önceliklerimizden bir tanesi de sürdürebilirlik olmakta.

Gerek UTTS kapsamında ve gerekse müşterilerimize sağladığımız diğer çözümlerde temel odağımız:

Operasyon verimliliğini artırmak,

İş akışlarını dijitalleştirerek insan etki ve hatasını en aza indirmek,

Karar süreçlerini otomatikleştirip zaman ve kaynak kaybını en aza indirmek,

Performans raporlamalarını berraklaştırıp operasyonlarından kolay anlaşılır ve okunabilir geri besleme sağlamak

şeklinde oluşmakta. Bu sayede müşterilerimiz operasyonlarını daha efektif kaynaklarla, daha az hammadde ve daha az operasyonel giderlerle gerçekleştirebilmekteler. Bu sağlandığında zaten sürdürülebilirlik için en önemli hedefimiz olan "aynı sonuçları daha az kaynak ile elde etme" prensibimizi sağlamış bulunuyoruz.

Halihazırda DTF içerisinde UTTS için takip ettiğimiz süreçlerin çok küçük bir kısmı kağıt kalem içeren süreçler, büyük bir yüzde (tüm operasyonun yaklaşık % 95 ve üzeri) zaten dijital platformlar ve elektronik cihazlar üzerinden yürütülmekte. 2026 hedefimiz mevcut kağıt kalem içeren süreçleri tamamen dijitale taşıyıp hem doğa dostu kağıtsız ofis konseptine geçmek hem de tüm UTTS süreçlerinde dijitalleşmeyi tamamlamak olacak.

Diğer yandan çok hızlı gelişen yapay zeka ekosistemi hayatımızda her alanı etkiliyor, zamanla giderek de artacak. Lisans ve lisansüstü eğitimimde gördüğüm yapay zeka ve veri bilimleri (data sciences) alanları özel ilgi gösterdiğim iki husus. Firmamız bu konuda bir uzman ekip ile çalışarak UTTS Araç Montaj operasyon süreçlerinin yapay zeka destekli iyileştirme seçeneklerini incelemekte, yakın gelecekte de süreçlere dahil edebilmek için operasyon verilerimizi makine öğrenmesi veri modellerine aktarmaktayız. Keyif alarak içinde bulunduğum ve yönettiğim bu dedike ekip firmamızın operasyonlarında toplanan iş performans büyük verisinden veri modelleri oluşturmakta, gerçek operasyonlara izdüşümünü hesaplamaktadır. En faydalı model belirlendikten sonra optimizasyon modelini operasyonumuza uygulayacağız ve operasyonun başka bir alanında bir sonraki uygulanabilir faydalı modelin araştırmasına odaklanacağız.