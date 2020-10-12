En çok konut Esenyurt'tan alındı, Etimesgut'ta satışlar katlandı - Son Dakika

En çok konut Esenyurt'tan alındı, Etimesgut'ta satışlar katlandı

12.10.2020 12:25
En çok konut Esenyurt'tan alındı, Etimesgut'ta satışlar katlandı, System.String[]

Ocak-ağustos döneminde en çok konut satışı gerçekleşen ilçe 23 bin 79 adetle Esenyurt olurken, en yüksek artış yüzde 126 ile (13 bin 630) Etimesgut'ta gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde en çok konut satışı gerçekleşen ilçe 23 bin 79 adetle Esenyurt olurken, en yüksek artış yüzde 126 ile (13 bin 630) Etimesgut'ta gerçekleşti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçeler sıralamasında liderlik 23 bin 79 adetle Esenyurt'un oldu.

Esenyurt'u 18 bin 978 adetle Çankaya, 18 bin 100 adetle Keçiören, 14 bin 381 ile Mamak, 13 bin 630 ile Etimesgut takip etti.

Antalya Kepez 13 bin 618 adetlik satışla altıncı, Ankara Yenimahalle 13 bin 559 ile yedinci, Bursa Nilüfer 12 bin 585 ile sekizinci, Konya Selçuklu 10 bin 720 ile dokuzuncu, Gaziantep Şahinbey 10 bin 488 adetle onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de bulunan diğer ilçeler ise 10 bin 373 adetle Sincan, 10 bin 270 ile Gaziantep Şehitkamil, 9 bin 459 ile Pendik, 9 bin 405 ile Kayseri Melikgazi, 9 bin 170 ile Beylikdüzü, 9 bin 5 ile Antalya Muratpaşa, 8 bin 972 ile Ankara Altındağ, 8 bin 770 ile Sancaktepe, 8 bin 740 il Eskişehir Tepebaşı, 8 bin 289 ile Buca şeklinde sıralandı.

Ocak-ağustos döneminde en çok konut satılan ilk 20 arasına Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya ve Gaziantep'ten ikişer, İzmir, Kayseri, Eskişehir, Konya ve Bursa'dan birer ilçe girdi.

En çok satış artışı Etimesgut ve Ümraniye

Yılın 8 ayında konut satışlarının en çok arttığı ilçe yüzde 126 ile Etimesgut oldu. Bu ilçede satış adedi 6 bin 70'ten 13 bin 630'a çıktı.

Etimesgut'u yüzde 90 ile (8 bin 104 adet) Ümraniye, yüzde 84 ile Çankaya ve Diyarbakır Yenişehir takip etti. Yenişehir'de 2 bin 357 adet konut satışı gerçekleşti.

Tekirdağ Çorlu yüzde 82 ile (6 bin 319 adet) beşinci, İzmir Menemen yüzde 80,1 ile (4 bin 299) ile altıncı, İzmir Bayraklı yüzde 80 ile (3 bin 96) ile yedinci, Çekmeköy yüzde 76 ile (5 bin 677) sekizinci, Mersin Toroslar yüzde 75 ile (3 bin 561) dokuzuncu, Ankara Yenimahalle yüzde 74 ile onuncu sırada yer aldı.

Konut satışlarının söz konusu dönemde en çok arttığı ilçeler ilk 20 ilçe arasına Adana Seyhan yüzde 72, İzmir Çiğli yüzde 71, Keçiören yüzde 70, İzmir Bornova, Arnavutköy ve Afyonkarahisar Merkez yüzde 67, Edirne Merkez ve Beykoz yüzde 66, Kocaeli Darıca yüzde 65 Tekirdağ Çerkezköy yüzde 64 ile girdi.

"Düşük faiz kampanyası Anadolu'da konut talebini artırdı"

Coldwell Banker Türkiye Ülke başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılın ilk 8 ayında İstanbul'dan sadece bir ilçenin ilk 10'da yer aldığını belirterek, ilk 20'ye ise sadece 3 ilçenin girebildiğini söyledi.

Buna karşın Ankara'dan 7 ilçenin ilk 20'de yer aldığını dile getiren Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında ilk 20'ye baktığımızda düşük faiz kampanyasına Anadolu şehirlerinin ilgisini, gelir dağılımında biraz daha eşit şehirlerin talebini görebiliyoruz. Halihazırda konut kredi faiz oranlarının tekrar yükselişi konut satışlarını biraz frenleyecektir ancak ilçelerin talebinden de anlaşıldığı üzere; bu yıl toplamında konut satışlarının 1,5 milyona yaklaşacağını öngörebiliriz."

"Gayrimenkuller ölü sermaye olmaktan çıktı"

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, son dönemde konut kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerin satış oranlarında ciddi bir artış sağladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Oranlara baktığımızda konut satış adedinde hem de artış yüzdesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in öne çıktığını gördük. İnsanlar yatırım aracı olarak büyükşehirlerden vazgeçmiyor. Fakat artık yaşamak için doğayla iç içe olabileceği yerlere gidiyor. Pandemi bu anlamda gayrimenkulleri ölü sermaye olmaktan çıkararak geri kazanımını sağlamış ve yatırım aracı olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır."

"Anadolu ilçelerindeki ağırlığımızı artırıyoruz"

FuzulEv Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özkan, yılın 8 ayında İstanbul dışındaki ilçelerde ciddi konut satışı gerçekleştiğini belirterek, bu kentlerde şube sayılarını artırdıklarını söyledi.

Anadolu'daki konut talebiyle birlikte bu bölgelere daha fazla ağırlık verdiklerini dile getiren Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nitekim faizsiz şekilde ev alma talebi de Anadolu'da ciddi şekilde arttı. Geçen yıl satılan 1 milyon 350 bin konutun sadece yüzde 25'inde kredi kullanılmıştı. Faizsiz finansman sisteminde konut bedelinin tamamı için finansman sağlanabiliyor. Bu da sisteme ilgiyi artırıyor. Özelikle konut alımlarında son yıllarda alternatif bir enstrüman olarak yoğun ilgi gören faizsiz finansman sisteminin Türkiye'deki toplam konut satışlarından aldığı pay yüzde 15'e yaklaştı.

Etimesgut, Esenyurt, Ağustos, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En çok konut Esenyurt'tan alındı, Etimesgut'ta satışlar katlandı - Son Dakika Ekonomi

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