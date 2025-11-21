Eski Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Cinayetler Aydınlatıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Eski Cinayetler Aydınlatıldı
21.11.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eski Cinayetler Aydınlatıldı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yıllar önceki 3 cinayetin faillerinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere kurulan 'Özel Polis Ekipleri'nin çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İZMİR'DE 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL CİNAYET

Bakan Yerlikaya, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" dedi.

Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık

18 YIL ÖNCE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULANAN BEBEK

Kocaeli'de 18 yıl önce işlenen cinayete değinen Yerlikaya, şunları kaydetti: "27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı."

Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık

ÇORUM'DA 11 YILLIK KADIN CİNAYETİ

Yerlikaya, Çorum'da 11 yıl önceki cinayete ilişkin ise "6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi 'Kasten öldürme' suçundan da tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık

"YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel Polis Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Cinayet, Kocaeli, Güncel, İzmir, Çorum, Bebek, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak
Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi
15 yaşındaki sürücü, polisi peşine taktı 15 yaşındaki sürücü, polisi peşine taktı
Niğde’de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Niğde'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu İşte il il dağılım 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il dağılım
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı
Evrim Akın’a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez’den gönderme Evrim Akın'a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme
Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı
Romanya’da kaos Lucescu’ya yapılan suçlama öyle böyle değil Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil
Diyarbakır’da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
ABD’li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak
Yılmaz Morgül’den bir ilginç protesto Yapay zekaya karşı savaş başlattı Yılmaz Morgül'den bir ilginç protesto! Yapay zekaya karşı savaş başlattı
Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

18:29
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay İlk ölümcül vukuatları değilmiş
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş
17:38
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti’den ilk yorum
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum
17:29
İşte İmralı’ya ziyaret oylamasına “Hayır“ oyu veren partiler
İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
17:29
Büyük salgın kapıda Covid-19’dan bu yana en bulaşıcı virüs
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
17:05
Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti
Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti
16:33
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
16:33
Oy çokluğuyla kabul edildi Süreç Komisyonu İmralı’ya gidiyor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
16:29
Milli Takım’a Arjantin’den transfer
Milli Takım'a Arjantin'den transfer
15:51
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı’na mesaj mı gönderdi
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?
15:27
Katledilen İkbal Uzuner’in mezarı başında infial yaratan görüntüler 2 kişi gözaltına alındı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı
15:03
DEM Parti’den İmralı heyetine üye vermeyen CHP’ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
14:57
Dursun Özbek’ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti
14:22
CHP, İmralı’ya gitmeme kararı aldı
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı
14:15
Komisyon’da kapalı oturum kararı alındı, CHP’li üyeler salonu terk etti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2025 19:02:15. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.