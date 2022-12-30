Dolandırıcıların yeni hedefi EYT'liler! Birçok kişi mağdur, bu oyuna sakın gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2 milyon üzerinde emeklilik bekleyen kişi büyük mutluluk yaşadı. SGK il müdürlükleri önünde ve e-Devlet portalında hem SGK durumunu öğrenmeye çalışanlar hem de bilgi almak isteyenler sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik ise vatandaşların mağduriyetleri üzerinden kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcıların olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

"PARA YATIRILDIKTAN SONRA SORULARINI ALIYORLAR"

Bazı kişilerin, emekli olmayı bekleyen vatandaşların mağduriyetlerinden faydalanmaya çalıştığına dikkat çeken Çelik, "Mağdur kitlenin üzerinden para kazanmaya çalışanlar oluyor. Bunlar sosyal medya kanallarında, farklı kanallarda, kendi televizyonlarında rant sağlamaya çalışıyorlar. Yalan yanlış bilgilerle algılar yapmaya çalışıyorlar. Şöyle ki; '52 yaş olacak, Finlandiya sistemi olacak, Almanya sistemi olacak. Prim şöyle olacak, şart böyle olacak, planlamanızı yapın, çalışmalarınızı planlayın, kendinizi emekli hazırlayın' gibi insanların kafasını karıştıracak diyaloglar yapıyorlar. Sonrasında ise numaralar vererek arayan arkadaşlardan soruları öncesinde para yatırmalarını isteyip para yatırıldıktan sonra sorularını alıyorlar. Konu çok açık, kimse parasını bu tip yerlere vererek dolandırılmasın. Kimse bu şekilde insanlara inanmasın. Sosyal güvenlik kurumlarına giderek çözüm bulabilirsiniz, bu işi gönüllü yapan sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlar var, sosyal medyadan farklı yerlerden konuları zaten anlatıyorlar. Bizlere de ulaşabilirsiniz. Dernek başkanlarımızdan da bilgi alabilirsiniz. Bu tip sahtekarlık yapanlara güvenmeyin" ifadelerini kullandı.

"KİMSE PARA ÖDEYEREK SORULARINA CEVAP BULMAYA ÇALIŞMASIN"

Dolandırıcıların yeni yöntemler denediğine dikkat çeken Mehmet Ali Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımın bir çoğu, sosyal medyada değişik mecralarda konuşan, yetkili olmayan insanların peşine takılarak soru sorup para ödeyerek sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kesinlikle kimse para ödeyerek sorularına cevap bulmaya çalışmasın. Çünkü konu açık ve net. 1999 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemindeki haklarımızın tamamen iadesi. Neydi 1999 yılı öncesinde bizim haklarımız. SGK sosyal güvenlik sistemi 1999 yılı öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklinde üçe bölünüyordu. Bunlardan SSK'da şöyle bir durum vardı. Bir kere öncelikle 20 yıl bayanlarda, 25 yıl erkeklerde fiili hizmet süresi dediğimiz süreç ve ardından prim günüde 5 bin kadınlarda ve erkeklerdeydi. Peki Bağ-Kur'lulara geçtiğimizde aynı şekilde 25 yıl fiili hizmet süresi. O dönemki çalışan arkadaşların Bağ-Kur'ların 7.200 gün bayanlarda 9000 gün erkeklerde olması gerekiyordu. Emekli sandığı da hakeza o şekildeydi. Bu haklarımızı geri kazandık. İnsanlar bunları öğrenmek için SGK'lara gittiklerinde zaten gerekli yardım alabilecekler. Sosyal Güvenlik Sistemi ile alakalı e-devletinize, çalışma hayatından bilgileri çok rahat şekilde ulaşabilirler ve sıkıntılarınızla alakalı aynı zamanda SGK müdürlüklerine giderek orada hem müracaatlarını yapabilir hem de durumlar hakkında bilgi alabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle birilerine ücret karşılığında bilgi almak gibi bir çalışma içerisinde olmasınlar. Soru sorarak para ödemek zorunda kalmasınlar. Bizler elimizden geldiğince gerekli bilgileri vermeye çalışacağız inşallah. Sosyal güvenlik uzmanı değerli arkadaşlarımız, SGK müdürlerimiz, çalışanlarımız da bu konuyla alakalı yardımlarını esirgemiyorlar"

"EYT'DE ZAFERE ULAŞTIK"

Azim ve inanç ile mücadele ederek mutlu sona ulaştıklarını belirten Çelik, "Mücadelemize 2018 yılında derneklerle başladık. 2018 yılı öncesinde ise belli dönemlerde çalışmalar oldu. 2015 yılında ülke genelinde dernekleşmeler başladı. Bizler de Bolu Düzce Sakarya Derneği olarak bu işin içine aktif olarak yer aldık. Özellikle ulusal basında yer alan bir tabut eylemiyle gündeme oturduk. Daha sonrasında derneğimizi büyüttük. İlerleyen süreçte farklı evrelerden geçerek son 2020 yılında EYT platformu temsilcisi adı altında bizler temsilciliğini yaparak, iktidarımıza görüşmelerimizi yaptık. İktidarımıza yapmış olduğumuz görüşmelerin sonunda yıl sonunda bize söylendiği gibi EYT'nin müjdesini hep beraber aldık. Sevinçliyiz, gururluyuz mücadele ettik. Azimle, inançla mücadelemizin sonuna geldik, EYT'de zafere ulaştık" dedi.