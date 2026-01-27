Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı - Son Dakika
Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı
27.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:11
Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı
Haber Videosu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde belediye ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı atölyedeki kursiyer kadınlar, kentin simgelerinden olan, güzelliği, vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu edilen 'Ezo Gelin'in oyuncaklarını üretiyor. Kadınlar bu sayede hem kültürlerini yaşatıyorlar hem de ev ekonomilerine destek sağlıyorlar.

Gaziantep'te Oğuzeli Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede kadın istihdamının sağlanması için atölye açıldı. Atölyedeki 12 kadın kursiyer, Ezo Gelin bebekleri üretiyor. Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri kapsayan Barak Ovası'ndaki köylerde hayatlarını sürdüren Anadolu Türkmen boylarından gelen kadınlara ait kıyafetler, kursta Ezo Gelin adı verilen bebeklerde hayat buluyor. Üretilen bebekler, belediye aracılığıyla satışa sunuluyor. 12 kadın, hem bölgenin kültürünü yaşatıp hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

"EZO GELİN VATAN HASRETİYLE VEFAT ETTİ"

Kursun usta öğreticisi Birgül Ballıoğlu, çalışmaya ilişkin, "10 yıldır Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. 5 yıldır da Ezo Gelin bebek yapım kursu veriyorum. Oğuzeli Belediyemiz ile Halk Eğitim Müdürlüğü arasında ortak bir proje. Tescilli bir ürün. Ezo Gelin, 1900'lü yıllarda Oğuzeli'nin Uruş köyünde doğmuştur. Güzelliğiyle ve cesaretiyle nam salmıştır. Berdel usulü Şitto Hanifi ile evlenmiş fakat evliliğini yürütememiş ve birkaç yıl sonra Suriye'ye gelin olarak gitmiştir. Sonra vatan hasreti ile Suriye'de bir hastalığa yakalanıp orada vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine valilik izni ile mezarı yeniden buraya getirilmiştir. Şu anda mezarı Uruş köyünde ve orada da yine bizim yaptığımız bir müzemiz bulunuyor" diye konuştu.

Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

"SADECE BİR BEBEK DEĞİL, GÜÇLÜ KADINI SİMGELEYEN KÜLTÜR MİRASI"

Ballıoğlu, üretilen Ezo Gelin oyuncakları ile kadınların aile ekonomilerine katkı sunduklarını söyleyerek, "Burada kadınlarla birlikte Oğuzeli Belediyesi'nin de destekleriyle kültürümüzü yürütmeye çalışıyoruz. Ezo Gelin bebek, aslında yalnızca bir bebek değil, Anadolu'nun fedakarlığını zarafetini ve güçlü kadını simgeleyen bir kültür mirasıdır. Bu kursumuzda biz de kültürümüzü ilmek ilmek dokuyup, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

"KADINLARIMIZ EV EKONOMİSİNE KATKI SUNUYOR"

"Hanımlarımıza aynı zamanda bir iş istihdamı sağlamış oluyoruz" diyen Ballıoğlu, "Kadınlarımızın eline ek gelir oluyor, ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Belediyemizin patentli ve tescilli ürünüdür. Biz bunları burada atölyede yapıp belediyemize sunuyoruz. Onların satışı gerçekleştirilip kadınlarımıza ek gelir sağlıyoruz. Küçük bir yerde yaşadığımız için kadınlarımızın iş imkanları kısıtlı. Burada hem iş öğreniyorlar. İsterlerse bunu sonrasında ilerletip kendi iş yerlerini de açabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

"İLMEK İLMEK DOKUYORUZ"

Ezo Gelin bebeğin tamamen el emeğiyle üretildiğini dile getiren Birgül Ballıoğlu, "Kursumuzda 12 kadın yer alıyor ve kurs süremiz 1 yıl sürüyor. Bir kadın günde sadece bir bebek üretebiliyor. Bebekler bize çıplak halde geliyor. Başörtüsünden tutun yemenisine kadar hepsi tamamen el emeği. Biraz zahmetli. İlmek ilmek dokuyoruz" dedi.

Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

"SATIŞ İŞLEMLERİ BELEDİYENİN"

Ezo Gelin bebeklerin tanıtım ve satış işlemlerinin Oğuzeli Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ballıoğlu, "Biz burada üretip belediyeye teslim ediyoruz. Belediyemiz bunları gerek hediye olarak gerekse satışını kendisi gerçekleştiriyor. Yine belediye tesislerimizde ve internet sitesi üzerinden de satışlarımız yapılmaktadır. Kadınlarımıza iş istihdamı sağlayan Oğuzeli Belediye Başkanımız Bekir Öztekin'e de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu olmuştu! Şimdi ise kadınlara kazanç kapısı

