Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. grupların 12. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 grupta maçların programı şöyle:

1. Grup:

13.00 Belediye Derincespor- Antalya Kemerspor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı)

13.00 Arnavutköy Belediyespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Silivri)

13.00 Manisaspor- Fatsa Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Bucaspor 1928- Çankaya Futbol Kulübü (Yeni Buca)

13.00 1877 Alemdağspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)

13.00 Diyarbekispor- Ofspor (Diyarbakır)

13.00 Payasspor- Nevşehir Belediyespor (Payas İlçe)

2. Grup:

13.00 Tekirdağspor- Ağrı 1970 (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Tokatspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Halide Edip Adıvarspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Belediye Kütahyaspor (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor- İskenderun Futbol Kulübü (Fethiye İlçe)

13.00 Ceyhanspor- Mardin Fosfatspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği- Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)

13.00 Yozgatspor 1959-Çengelköy (Yozgat Bozok)

3. Grup :

13.00 Şile Yıldızspor- Çarşambaspor (Şile)

13.00 Altındağspor-Arhavispor (Çubuk İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)

13.00 Erbaaspor- Cizrespor (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32- Yalovaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor- Elazığ Karakoçan FK (Vefa)

13.00 Batman Petrolspor- Karşıyaka (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)