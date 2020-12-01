Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. grupların 12. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 grupta maçların programı şöyle:
1. Grup:
13.00 Belediye Derincespor- Antalya Kemerspor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı)
13.00 Arnavutköy Belediyespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Silivri)
13.00 Manisaspor- Fatsa Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Bucaspor 1928- Çankaya Futbol Kulübü (Yeni Buca)
13.00 1877 Alemdağspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)
13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)
13.00 Diyarbekispor- Ofspor (Diyarbakır)
13.00 Payasspor- Nevşehir Belediyespor (Payas İlçe)
2. Grup:
13.00 Tekirdağspor- Ağrı 1970 (Namık Kemal)
13.00 Karaman Belediyespor-Tokatspor (Kemal Kaynaş)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Halide Edip Adıvarspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Yomraspor-Belediye Kütahyaspor (Yomra İlçe)
13.00 Fethiyespor- İskenderun Futbol Kulübü (Fethiye İlçe)
13.00 Ceyhanspor- Mardin Fosfatspor (Ceyhan İlçe)
13.00 Darıca Gençlerbirliği- Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)
13.00 Yozgatspor 1959-Çengelköy (Yozgat Bozok)
3. Grup :
13.00 Şile Yıldızspor- Çarşambaspor (Şile)
13.00 Altındağspor-Arhavispor (Çubuk İlçe)
13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)
13.00 Erbaaspor- Cizrespor (Erbaa İlçe)
13.00 Isparta 32- Yalovaspor (Isparta Atatürk)
13.00 Esenler Erokspor- Elazığ Karakoçan FK (Vefa)
13.00 Batman Petrolspor- Karşıyaka (Batman Yeni Şehir)
- Kaynak: AA
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