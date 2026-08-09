Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz - Son Dakika
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Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

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Bursa'da otomobillerdeki sunroof sistemini andıran açılır-kapanır kubbesiyle dikkat çeken Safa Camii, Türkiye'deki sayılı örneklerden biri olarak ilgi görüyor. Kubbe açıldığında cami doğal havayla serinlerken, cemaat yaz aylarında klimasız ve ferah bir ortamda ibadet ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii, otomobillerde kullanılan sunroof sistemini andıran açılır-kapanır kubbesiyle Türkiye'nin en dikkat çekici ibadethaneleri arasında yer alıyor. Uzaktan kumandayla açılıp kapanabilen 120 metrekarelik kubbe sistemi sayesinde yaz aylarında cami doğal havayla serinliyor. Türkiye'de bu sistemin uygulandığı ikinci cami olarak gösterilen Safa Camii, Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM, YETİŞKİNLER İÇİN SOSYALLEŞME ALANLARI

Modern mimari ile geleneksel cami anlayışını buluşturan yapı, yalnızca açılır kubbesiyle değil, alt katındaki sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Mini külliye anlayışıyla inşa edilen camide çocuklar için eğitim alanları ve çok amaçlı bölümler bulunurken, ibadetin yanı sıra günün her saatinde yaşayan bir merkez olma özelliği taşıyor.

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

"KUBBE AÇILDIĞINDA KLİMALARA GEREK KALMIYOR"

Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, caminin ortaya çıkış hikayesini anlatarak, "Bursa'da ilk, Türkiye'de 2. Kubbesi açılır cami. Aslında böyle bir proje değildi ama sonradan buna evrildi. Mimar arkadaşımızın katkılarıyla Bursa'da bir başka örneği yok. Prototip bir mini külliye şeklinde bir cami. Sadece sunrooflu değil, alt katlarında da spor salonu için alanlar var. Şimdilik orada çocuklara Kur'an kursu verilmesi için bir alan oluşturduk. Tüm müştemilatı yaşayan bir cami. Sadece ibadet edilip gidilen bir cami değil, eski atalarımızın yaptığı gibi 24 saat yaşayan bir merkez oluşturmaya çalıştık. Yaz aylarında inanılmaz keyifli. Ramazanlarda da öyle. Şehrimizin hatta ülkemizin başka yerlerinden gelip burada ibadet yapmanın zevkini tadıyorlar. Teravih namazlarında özellikle sunroofu açtığımızda klimalara bile gerek kalmıyor ve çok güzel bir ibadethane haline geliyor" dedi.

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

"CAMİMİZİN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ"

Safa Camii İmam Hatibi Gökhan Bedir ise açılır kubbenin ibadete farklı bir manevi atmosfer kattığını belirterek, "Camimizin en belirgin özelliklerinden biri kubbemizin açılır olması. Ferah, doğal klima ile serin bir şekilde cami cemaatimizle beraber ibadetlerimizi yapıyoruz. Camimizin diğer bir özelliği ise diğer camilerde bulunan avizelerin burada olmaması. İç kısımda duvarlarda bulunan LED ışıklarla aydınlatmayı sağlıyoruz. İlk atandığımda bu şekilde bir özelliğinin olması benim çok hoşuma gitti. Benim görüşüm caminin doğal ve sade olması. Bu camimiz de o şekilde sade ve doğal. Cemaat ise memnun. Daha öncesinde klima da yokmuş, zaten çok fazla da kullanmıyoruz. Üstü açıldığı için o rüzgar, o güneş ile birlikte ibadet yapabilmek insana ayrı bir feyz veriyor" ifadelerini kullandı.

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

"ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Cemaatten Ahmet Oğuz ise, "Benim duyduğum kadarıyla Türkiye'de üstü açılan 2. cami. Çocukların çok ilgisini çekiyor, dışarıdan gelenler de çok oluyor. Allah yapanlardan razı olsun" diye konuştu.

Hareketli kubbe, uzaktan kumandayla birkaç dakika içinde açılıp kapanabilen sistemi ve doğal havalandırmasıyla dikkat çeken Safa Camii, sıcak yaz günlerinde klima kullanılmadan serin bir ibadet ortamı sunarken, mimarisiyle de Türkiye'nin en farklı camileri arasında gösteriliyor.

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Son Dakika Bursa Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can poyraz can:
    halı saha yapacaklarmış futbolculara kızıp son anda fikir değiştirip yanına minare dikmişler 14 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yılmaz yımaz sizin kliselerde de bu sistem varmı pardon ya senin bu soruya Deşifre olmaman için cevap vermemen gerekiyor du dimi unutmuşum 1 0 Yanıtla
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