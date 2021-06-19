GÜNDEM / 19 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına ve partisinin Antalya İl Teşkilatı ile toplantıya katılacak.

(Antalya/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin "2. Uluslararası Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu"na çevrim içi iştirak ederek açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.

(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta'da valilik, belediye başkanlığı, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Dostluk Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulunacak, daha sonra Burdur'a geçecek ve 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katılacak.

(Isparta/09.30-12.15/Burdur/13.45-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikinci günü paralel oturumlarla devam edecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından resepsiyon verilecek.

(Antalya/10.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 2. maçlar F Grubu'ndaki Macaristan-Fransa ve Portekiz-Almanya, E Grubu'ndaki İspanya-Polonya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Bükreş/16.00/Münih/19.00/Sevilla/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda İsviçre ile yapacakları son maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, milliler son antrenmanını yapacak.

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye maçına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Bakü/16.45/17.30/18.15/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/19.00)

5- Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final mücadelesi Belçika'da başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde Estonya ile mücadele edecek.

(Kortrijk/18.00)

6- Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğa bakılmaksızın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Orta Avrupa ülkelerine yönelik temaslarını değerlendirdi:

"(Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) Çekya, Macaristan ve Polonya net şekilde bize desteklerini vereceklerini ifade etti. Bu anlamda bizim Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki haklılığımızı onlar da dile getirdi"

"Her üç ülkeye de güvenli turizm noktasında attığımız adımları ifade ettim. Bu ülkelerden gelecek olanları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı, güvenli şekilde gelebileceklerini, Türkiye'nin aşılamada çok ciddi bir noktayı, eşiği geride bıraktığını ifade ettim"

"Bu ziyaretlerimizin pozitif bir yansıması olacağını düşünüyorum"

(Deniz Çiçek/Varşova)

2- Müsilajla yüzeye çıkan çevre kirliliğinin tek çaresi "sıfır atık ve geri dönüşüm"

Albayrak Grubu şirketlerinden Bayfa Geri Dönüşüm'ün Genel Müdürü Çevre Mühendisi Selim Korkmaz:

"Müsilaj sadece başlı başına bir su kirliliği değil, tüm kaynaklarımızın verimli kullanılmayıp israf edilmesinden ve neticesinde de arıtma hassasiyeti gösterilmemesinden kaynaklandı"

"Biz bilinenin aksine su fakiri bir ülkeyiz. Yeteri kadar tasarrufla birlikte sıfır atık yaklaşımını uygulamalıyız. Burada bir yanlış anlama var sanki evimizde oluşan atıkları ilgili yerlere atınca sorumluluğu üzerimizden kaldırıyormuşuz gibi algılanıyor"

"Geri dönüşümde bireyden genele yaklaşımı oldukça önemli. Önce hanede başlar bütün atık yönetimi ile ilgili hassasiyetler, çevre krizi zaten bunun bir neticesi"

"Bayfa Geri Dönüşüm olarak 2009'dan bu yana 240 bin ton civarında ambalaj atığını ekonomiye kazandırdık. Bu miktar, 9750 megavat elektrikten tasarruf, yıllık 376 bin ağacın kesilmesine engel olmak demek"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- Koruyucu babalıktan bir ailenin doğuşuna uzanan duygusal yolculuk

Yaklaşık 8 ay önce koruyucu baba olmak için yola çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Ankara Çocuk Akademisi Genel Koordinatörü Ateş Ateş, 6 yaşındaki oğlu ile yeni bir hayata başladı

Koruyucu baba olduğu günü "En uzun gece olan 21 Aralık, benim en aydınlık günüm oldu" diye tanımlayan Ateş, 4 Temmuz'da sevdiği kadınla evlenerek oğlunun 12 yaşındaki ablasını da evlat edineceği günü bekliyor

Ateş Ateş:

"Hiçbir çıkar olmadan hayatınızı veriyor, emeğinizi, saatlerinizi o çocuğa merkez yapıyorsanız ve bundan keyif alıyorsanız 'baba' demek bu demektir. Benim hayattaki amacım, yaşama sebebim, bugüne kadar yaptığım her şey oğlum içinmiş"

"Çok mutluyuz ve heyecanlıyız çünkü bir de kızımız olacak. Evlendikten sonra oğlumun ablasının da koruyucu ailesi olacağız"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

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