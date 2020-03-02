GÜNDEM / 2 Mart 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul edecek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.00/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği" açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Selçuk Üniversitesinde "Türkiye'nin Dış Politikası ve Orta Doğu" konulu konferansta konuşacak.

(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'deki saldırıya tepki için TOBB İkiz Kuleler'de ortak açıklama yapılacak, 81 ilde de eş zamanlı basın toplantıları düzenlenecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel sporcularla bir araya gelecek, Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışına katılacak.

(Ankara/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 24. hafta Medipol Başakşehir- Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 25. hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü, Giresunspor- Boluspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. haftanın son maçında Atlasglobal Yeşilyurt ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a "şubat" darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu

Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 89 şüpheli gözaltına alındı

(Volkan Kaşik/Malatya)

2- Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de yaşayan yaban hayvanları 2 bin 328 fotokapanla doğal ortamlarında görüntüleniyor

Boz ayı, kurt, vaşak, pars, kızıl geyik, karaca gibi yaşam alanlarında görüntülenmesi zor hayvanlar, elde edilen veriler doğrultusunda kayıt altına alındı

(Enes Kaplan/Ankara)

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