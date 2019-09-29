GÜNDEM / 29 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz Kaymakamlığını ziyaret edecek, Kiraz ve Beydağı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

(İzmir/16.00/17.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kurulu 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da erken genel seçimler yapılacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1 - İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu ile Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışına ve Hafızlık İcazet törenine katılacak.

(Rize/10.30/Trabzon/14.30/Ordu/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 6. haftaya İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.00/Antalya/Ankara/16.30/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-Eskişehirspor, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Balıkesirspor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Antakya/İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

(Paris/18.30)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek.

(Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasına Bursaspor-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 2 maç yapılacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.

(Soçi/14.10)

ÖZEL HABER

1- HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış

Annelerin çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi

PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü

17 yaşındaki "N.K" kod adlı D.Ç:

"Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır'a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak'ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım"

24 yaşındaki "K.K" kod adlı terörist M.A:

"HDP Gençlik Kolları'nda görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçe binasına gönderdi"

"İsmini bilmediğim, HDP'nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı. Bunlarla beraber Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK'nın Suriye'deki Zap barınma alanına gönderildik"

(Muhammed Boztepe/Ankara)

2- Çadır, düdük, el feneri, battaniye satışları katlandı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri arttı

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan:

"İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı"

"Deprem sonrası yapılan Hepsiburada aramalarına göre, düdük aramasında 7 kat, powerbank aramasında 2 kat, deprem çantası aramasında 10 katın üzerinde ve el feneri aramasında 3 kat artış görüldü"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin:

"Eylül ayındaki günlük satış ortalamasına göre deprem sonrasında adet bazında battaniye satışlarının yüzde 70, çadır satışlarının ise yüzde 35 artış gösterdiğini gözlemledik"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- "Kaşıkçı'nın şehit edildiği binayı alıp müze yapmak istiyoruz"

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı:

"Cemal Kaşıkçı Müzesi kurmak istiyoruz. Bunun için de Cemal'in şehit edildiği Başkonsolosluk binasını da satın alma girişimimiz devam ediyor. Almak için uğraşıyoruz"

"Türkiye bu olayı kamuoyuna çok profesyonel bir şekilde aktardı, çok iyi bir diplomasi yürüttü. Kamu diplomasisi açısından çok başarılıydı"

"Suudi Arabistan İslam dünyasının ana omurgasından biri. Mekke ve Medine'nin içinde bulunduğu bir yer. Bu olayların yaşanması çok vahim ve bu kara bir leke olarak kıyamete kadar kalacak"

"Biz şunu biliyoruz hala olayın gerçek anlamda mahkemesi yapılmadı. Bu mahkemeden (Suudi Arabistan'daki yargılama) bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir şeyler yapmış olsalar bile kendilerine yüklenen o sorumluluğu nasıl defedebiliriz? Bununla ilgili oyunlar çevirecekler"

(Murat Paksoy/İstanbul)

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