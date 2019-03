Gündem / 6 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katılacak, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



(Ankara/11.00/Malatya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve şehitlikleri ziyaret edecek.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve halkla buluşacak, Denizli Özay Gönlüm Meydanı'nda partisinin İYİ Parti ile ortak düzenleyeceği mitinge katılacak.



(Burdur/14.15/Denizli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valilik ve Adliye ziyaretinin ardından AK Parti Batman İl Başkanlığının seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapacak.



(Batman/13.45/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odası inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Karabağlar şantiye alanında incelemede bulunacak.



(İzmir/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bandırma Geniş Katılımlı Toplantı"ya katılacak, öğrencilere hitap edecek, toplu açılış töreni ile seçim irtibat bürosunun açılışına iştirak edecek.



(Balıkesir/10.30/12.00/15.00)



4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerinde seçim irtibat bürolarının açılışını yapacak, milli sporcularla buluşacak, Kaykay Federasyonu etkinliği ile "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katılacak.



(Diyarbakır/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı" ile Pursaklar'da seçim çalışmalarına iştirak edecek, şehit-gazi aileleri ve engellilerle yemekte bir araya gelecek.



(Ankara/11.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB) Türkiye standının açılışını yapacak, resepsiyona katılacak, sektör temsilcileriyle buluşacak.



(Berlin/12.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sincan Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı'na katılacak, esnaf ile şehit Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine ziyaretlerde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Ankara/14.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katılacak.



(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısına iştirak edecek ve AHK'nin Ankara Ofisini açacak.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Kale-i Sultaniye Çanakkale programına iştirak edecek.



(Çanakkale/14.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'de Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katılıyor.



(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen "Bilgi Temelli Rekabetçi Global Ekonomik Sistemde Yükseköğretimde Yeni Eğilimler" konulu konferansa iştirak edecek.



(Bayburt/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.



(Ankara/14.00)



7- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2018" bültenini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



8- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Olağan Genel Kurulu, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.



(Ankara/15.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Arap Birliği, dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.



(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında Paris Saint Germain-Manchester United, Porto-Roma karşı karşıya gelecek.



(Paris/Porto/23.00) (Fotoğraflı)



2- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, milli takım ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın da katılımıyla yapılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Banvit, Almanya temsilcisi Brose Bamberg, Beşiktaş Sompo Japan ise Fransa ekibi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.



(Bamberg/22.00/Nanterre/22.30)



4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Letonya temsilcisi Ventspils ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Ventspils/20.00)



5- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk edecek.



(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası VakıfBank-Çanakkale Belediyespor maçıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



7- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



8- Hentbolda Erkekler Süper Lig 17. hafta son maçında 1955 Batman Belediyespor ile Karşıyaka Belediyespor karşılaşacak.



(Batman/13.00)



9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapılacak.



ÖZEL HABER



1- MEB'in dört beceride Türkçe sınavları ortaokullarda başlıyor



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:



"Türkçede 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin sınav, ortaokul 7. sınıflarda mart ayının üçüncü haftasında pilot olarak başlayacak"



"Türkiye'de ilk kez bir çocuğun dinleme, konuşma, yazma, okuduğunu anlamada hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Bu, şu ana kadar hiç yapılmamış bir şey"



"Nisan ayında 15 ilde yapılacak ama ilk pilot uygulama martın üçüncü haftası Ankara'da olacak"



"Bu bir sınav gibi değil. Bizim çocuklarımız acaba dil gelişiminde neredeler, acaba bizim müfredatın hangi kısmı ne kadar etkili oluyor, bunların analizi. Bu büyük bir araştırma projesi. Bu bir yazılım aynı zamanda."



(Selma Kasap/Ahmet Sertan Usul-Ankara)



2 - Sanayide 4 koldan 2023 atağı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:



"Türk sanayisinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı', 'dijital dönüşüm' ve 'bölgesel kalkınma' olmak üzere 4 temel stratejimizi hayata geçiriyoruz"



"Araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin başta uygun ve hızlı finansman olmak üzere tüm kaynaklara daha hızlı erişebildiği, paydaşlar arasındaki etkileşimin arttığı, yenilikçi her adımın ekonomik değer oluşturduğu yapısal dönüşümü hayata geçirmek üzere 5 yıllık kurumsal yol haritamızı hazırladık"



(Ceren Gökkoyun)



3- SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - Teknolojiyle kapıyı çalan tehlike: Siber saldırı



Siber saldırıların küresel ekonomiye maliyetinin 2017'de 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor, bu da küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor



Genellikle ulus devlet destekli, başka bir devlette casusluk kurma, sabote etme veya soyma amacıyla yapılan siber saldırılarda en çok ABD hedef alınıyor



Türkiye'de elektronik haberleşme işletmecileri tarafından raporlanan siber saldırı sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 73 bini geçti



Siber savunmanın güçlendirilmesiyle devleti ve ulusal ekonomiyi, kritik altyapıları ve toplumu etkileyebilecek riskleri azaltmak ve bu konuda çalışacak insan kaynağı sayısını artırmak hedefleniyor



(Göksel Yıldırım/Ankara)



