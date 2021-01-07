GÜNDEM / 7 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 7 Ocak 2021

07.01.2021 09:01
GÜNDEM / 7 Ocak 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, eski stadyum alanı millet bahçesi ve kentsel dönüşüm proje alanı ile eski otogar küçük sanayi bölgesi...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, eski stadyum alanı millet bahçesi ve kentsel dönüşüm proje alanı ile eski otogar küçük sanayi bölgesi kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulunarak AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ordu/11.15-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Bakan Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/12.30/14.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabul edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında cuma günü uzaya fırlatılacak Türksat 5A uydusu ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının Aralık 2020 dönemi reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Augusto Santos Silva ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lizbon) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılması ile Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Doha)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da yurt inşaatı inceleyecek ardından Burdur'da Salda Gölü'nü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ve Bucak Belediyesini ziyaret edecek, merkez spor salonunda incelemelerde bulunarak il yatırım protokol imza törenine katılacak.

(Isparta/13.30/Burdur/15.00-19.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'in 17. haftası Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen Ankaraspor-Adanaspor ve 13. haftasından ertelenen İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 17'nci ve sezonun ilk yarısının son haftası, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor maçıyla tamamlanacak.

(Kırıkkale/13.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18'inci ve normal sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-İlbank ve 13. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

8- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçları başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Sanayi şehri Bursa'dan Türkiye'nin 2020 ihracatına 12,8 milyar dolarlık katkı

Otomotiv ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde yoğun üretimin gerçekleştirildiği Bursa'dan geçen yıl 203 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 12 milyar 881 milyon 227 bin dolarlık ihracat yapıldı

İstanbul'un ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci ili olan Bursa'nın dış satımının 6 milyar 763 milyon dolarlık kısmını otomotiv endüstrisinin satışları oluşturdu

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

2- İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yıl yüzde 16 artarak 2 milyon 53 bin 55 adet oldu

Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, Aralık 2020'de yaklaşık 76 bin 300 TL'ye yükseldi

İkinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Avrupa Birliği, Murat Kurum, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 7 Ocak 2021 - Son Dakika


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