Gündem / 8 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK
toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/11.45/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3 - CHP
, HDP
, MHP
ve İYİ Partinin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğini ziyaret edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ve beraberindeki heyetin temasları izleniyor.
(Ankara)2- ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?
(Washington
)? (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi
Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30) Rusya
'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık
2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 kişinin yargılanmasına Ankara 2.Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.
(Ankara/08.30)
Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30) Zonguldak
'taki FETÖ/PDY davasında aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari 84 sanığın yargılaması sürecek.
(Zonguldak/10.00)
SPOR
1- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko
, Rusya temsilcisi Khimki
, Anadolu Efes
de Litvanya
'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Moskova/20.00/Kaunas/21.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş
Sompo Japan, Fransa
temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak.
(Strazburg/22.30)
3- Voleybolda Efeler Ligi'nin 12. haftasına Halkbank- Ziraat Bankası
müsabakasıyla devam edilecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş- Çanakkale Belediyespor
karşılaşacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. Antalya
'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda
temsilcisi Helmond Sport, Trabzonspor
da aynı ülkeden ADO Den Haag
ile hazırlık maçı yapacak.
(Antalya/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı
Çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda başlatılan uygulama kapsamında, 130 mobil ekiple sokakta çalışan ya da çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı
Sokakta çalışan ve ailesi olmayan çocukların kurum bakımı altına alındığı uygulamayla 4 bin 99 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi
3 bin 99 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı
(Merve Yıldızalp/Ankara)
2- Türkiye'de 2018'de kişi başına 7 kitap düştü
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 bandrol ve tescil verilerine göre, geçen yıl bandrol muafiyetine tabi yayınlar da dahil olmak üzere 580 milyon 956 bin 504 kitap basıldı, kişi başına düşen kitap sayısı 7,18 oldu
En çok "eğitim" kategorisindeki kitaplara bandrol satışı yapılırken, bunu "yetişkin" ve "inanç" kategorisi izledi, en az bandrol satışı ise "akademik" alanda gerçekleşti
Geçen yıl 756 sinema filmi, 2 bin 204 müzik yapımı tescil edildi
Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinde yüzde 63 artış yaşandı
(Eda Özdener-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)
3- Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek firarisi" 30 aydır aranıyor
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe
'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar 30 aydır sürüyor
Arama çalışmalarında kurulan özel ekipler, Karatepe'nin 16 Temmuz sabahı minibüsle Marmaris
'ten İzmir
'e, buradan da bir yakını aracılığıyla Eskişehir
'e gittiğini tespit ederek, bir süre çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı Muğla
2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen suikast timi davasında Burkay Karatepe hakkında yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine karar verildi
Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Karatepe için kırmızı bülten çıkarılması kararı ise Adalet Bakanlığı
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi
Karatepe, artık Adalet Bakanlığınca uluslararası arenada kırmızı bültenle aranıyor
(Durmuş Genç/Muğla)
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