Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2022

11.02.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şemsettin Sivasi'nin hayatını konu alan 'Lal' isimli tiyatro oyunun galasına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şemsettin Sivasi'nin hayatını konu alan 'Lal' isimli tiyatro oyunun galasına katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile liderler buluşmasında bir araya gelecek.

(Ankara/19.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek ve iki gün sürecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa metro şantiyesinde brifinge katılacak, Mudanya Bulvarı hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak, ziyaretler gerçekleştirerek milletvekilleri ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve bazı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yapmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek.

Milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe birinci turda yarışacak.

(Pekin/14.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Medipol Başakşehir- Gaziantep FK, GZT Giresunspor- Fenerbahçe, Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Giresun/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Altaş Denizlispor, MKE Ankaragücü- İstanbulspor ve Balıkesirspor-Kocaelispor karşılaşmaları yapılacak.

(Bolu/Adana/13.30/Ankara/16.00/Balıkesir/19.00)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta mücadelesi toplam 4 maçla; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 22. hafta toplam 3 maçla başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası başlayacak; Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom, Semt77 Yalovaspor- Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Yalova/18.00/Bursa/20.15)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasına VakıfBank-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Spor Toto-Yeni Kızıltepespor, Ziraat Bankkart- Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma- Halkbank, Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Bingöl Solhanspor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bingöl/16.00)

8- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası'na Alanya'da devam edilecek.

Gaziantep Polisgücü, Polonya'nın AWF Poznan ve Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımlarıyla karşılaşacak.

(Antalya/12.30/18.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. hafta maçları yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Mustafa Şentop, İstanbul, Tiyatro, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2022 - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 00:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement