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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2021

22.06.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni"ne, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni"ne, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/12.00/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşacak, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni" ile partisinin genel merkezinde "Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30/12.00/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmelere devam edilecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda düzenlenecek Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'na katılacak.

(Ankara/11.00 )

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile GEBKİM Kimya İhtisas OSB'yi, Bilişim Vadisi'ni ve İntercity İstanbul Park'ı ziyaret edecek.

(Kocaeli/13.40/15.15/İstanbul/16.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunacak.

(Tunceli/11.00-14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısına katılacak; Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/10.30)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla toplanacak.

(Berlin)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde G20 üyesi ülkelerin çalışma bakanları bir araya gelecek.?

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nun tanıtımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı The Marmara Esma Sultan'daki organizasyonla gerçekleştirilecek.

Bakan Kasapoğlu, tanıtım öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/19.30/18.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçları E Grubu'nda İsveç- Polonya ve Slovakya- İspanya; F Grubu'nda Almanya- Macaristan ve Portekiz- Fransa mücadeleleriyle tamamlanacak.

(Saint Petersburg/Sevilla/19.00/Münih/Budapeşte/22.00)

3- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yapılacak.

(İspanya/Fransa)

***

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Haziran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2021 - Son Dakika


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