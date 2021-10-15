Cumhuriyetin 98. yılında Sarıyer Belediyesi'nden 29 etkinlik - Son Dakika

Festivale yurtiçi ve dışından 300'ün üzerinde dansçı katılacak. 29 Ekim, fener alayı ve Mehmet Erdem konseriyle taçlanacak.

CUMHURİYET BİR ERDEM VE EŞİTLİK MÜCADELESİDİR

Cumhuriyet kutlamalarının ilki Prof. Dr. Mithat Baydur'un"Cumhuriyet Bir Erdem ve Eşitlik Mücadelesidir" başlıklı konferans ile başlayacak. Program, 16 Ekim'de Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde saat 15.00'da gerçekleşecek.

CUMHURİYET HİKÂYELERİ

Kutlamaların ikinci gününde Ertuğrul Sertbaş'ın sunumu ile "Kıvılcımdan Aleve" adlı Cumhuriyet konulu etkinlik 17 Ekim'de saat 19.00'da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde sizlerle buluşacak. 18 Ekim saat 16.00'da ise Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencilerinin Sarıyer Merkez Atatürk Anıtı önünde gerçekleştireceği sergi ve atölye çalışmaları olacak.

UÇURTMA ŞENLİĞİ

Dünya Çocuk Akademisi işbirliği ile Uçurtma Şenliği'nde çocuklarınızla beraber dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Animatörlerin, ikramların ve atölye çalışmalarının olacağı etkinlik saat 15.00'de Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleşecek. Ayrıca bu etkinlikte herkese ücretsiz olarak uçurtma da dağıtılacak.

CUMHURİYET OZANLARI ÂŞIK VEYSEL'İ ANIYOR

Cumhuriyet Ozanları, Âşık Veysel anma programında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda bir araya geliyor. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'in de onur konuğu olarak katılacağı etkinlikte; Tolga Sağ, Nilüfer Sarıtaş, Belkıs Akkale, Zer Şenay Özçelik, Muharrem Temiz, Cem Malkoç, Cengiz Özkan, Tuncay Balcı, Erdal Erzincan, Sinem Eroğlu, Özgür Akdemir gibi sanatçıların yanı sıra Zafer Gündoğdu ve Türk Halk Müziği Korosu'nu dinleyebilirsiniz. Cumhuriyet coşkusunu siz de sevdiklerinizle bir arada geçirmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey saat 16.00'da Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda olmak.

VATANDAŞLAR HALK KOŞUSUNDA

Yurt içi ve yurt dışından gelecek olan 350 kişilik Halk Dansları ekiplerinin alana girişinin gerçekleşeceği gün SAGEM'li öğrenciler de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün saat 11.00'de ise Atatürk Kent Ormanı'nda halk koşusu gerçekleşecek. Sarıyer ve İstanbul'un farklı yerlerinden gelen vatandaşların katılacağı koşuya Fenerbahçe, Ülkerspor, Beşiktaş gibi büyük basketbol takımlarının antrenörlüğünü yapan usta isim Murat Didin'de katılacak. Yarış sonunda katılan herkese madalya ve ilk üçe giren finalistlere kupa verilecek. Bunun yanı sıra birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü de verilecek.

RADYO GÜNLERİ VE ATATÜRK TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ

Adım adım 29 Ekim gününe yaklaşılırken 24 Ekim'de de gününüz dopdolu geçecek. Atatürk fotoğrafları sergisinin yer alacağı Sarıyer Merkez'de aynı zamanda gün boyunca radyo günleri de yapılacak. Festivalin açılış korteji Sarıyer Merkez Mahallesi'nde bulunan pazar alanından başlayarak cadde boyunca devam edip, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile sonlanacak. Ardından ise Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu performanslarını sergileyecek. Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat Ve Halk Dansları Festivali'nin açılış gününde Kıbrıs, Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan, Makedonya gibi ülkelerin yanı sıra Aydın, Diyarbakır, Gaziantep, Artvin ve Edirne gibi illerden de katılımcılar Sarıyer'de bir araya gelecek.

MAHALLELERDE HALK DANSLARI

Sarıyer'in çeşitli mahallelerinde 11.00-17.00 saatleri arasında halk dansları gösterileri gerçekleşecek. 27 Ekim'de ise Huzur Mahallesi Sekiz Okul Caddesinde bulunan duvarda saat 14.00'te Ressam Ali Koç ile "Türkiye Haritası Bayrak Resmi" duvar boyama çalışması, 17.30'da katılımcı ülkelerin yöresel kıyafet defilesi, 18.00'de ise yarışma ve ödül töreni yapılacak.

CUMHURİYET BALOSU

Günler öncesinden başlayan Cumhuriyet kutlamaları balo, valsve zeybekle devam edecek. Aynı gün yapılacak olan Cumhuriyet Kadınları Kıyafet Defilesi'nde ise Zübeyde Hanım, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Erzurumlu Kara Fatma ve Halide Edip Adıvar gibi önemli isimlerin kıyafetleri Yaşar Kemal Kültür Merkezi bahçesinde sergilenecek. Geceye Boğaziçi Sanat Akademisi tarafından getirilen müzik grubu da eşlik edecek.

MEHMET ERDEM KONSERİ SARIYER MEYDANDA

İki hafta boyunca her gününüzü Cumhuriyet'e yakışır şekilde geçirmeniz için büyük bir titizlikle çalışan Sarıyer Belediyesi 29 Ekim günü için de muhteşem bir final hazırladı. Fener alayı, gala ve konser programının bir arada olacağı son günde ilk olarak canlı mankenlerle fotoğraf çekimi yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16.00'da Kefeliköy'de başlayıp Sarıyer Merkez'de sona erecek fener alayı ve kortej yürüyüşü ile sokaklar kırmızı beyaza boyanacak. Atilla Volga konseri ile başlayacak Sarıyer Merkez'deki kutlamalar ise katılımcı ülkelerin halk dansları gösterileriyle devam edecek. Mehmet Erdem konseri ile son bulacak.