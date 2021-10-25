Üye Girişi
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti

25.10.2021 21:52
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 663 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 663 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 25 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 663 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 oldu. Bir günde toplam 351 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 824 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,95 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor 22:36 Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti 22:12 Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi 21:53 Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi
Sigara isteğine olumsuz yanıt alan şahıs, genç kızın telefonunu elinden alarak kayıplara karıştı 20:31 Sigara isteğine olumsuz yanıt alan şahıs, genç kızın telefonunu elinden alarak kayıplara karıştı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var 19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar 19:19 Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında 18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki         
22:51
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz         
22:18
Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını yenilediler         
22:09
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki         
21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler         
19:20
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Prens Selman hakkında çok konuşulacak iddia: Babası kral olsun diye amcasını öldürmek için plan yapmış Prens Selman hakkında çok konuşulacak iddia: Babası kral olsun diye amcasını öldürmek için plan yapmış         
18:36
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Belediye Başkanı Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı         
14:33
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 22:59:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement