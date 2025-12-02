Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor - Son Dakika
Sağlık

Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM\'lere otomatik şok cihazı geliyor
02.12.2025 18:00
Haberin Videosunu İzleyin
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM\'lere otomatik şok cihazı geliyor
Haber Videosu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp durmalarında hayati önem taşıyan yerli üretim otomatik şok cihazlarının, 2026–2028 yılları arasında Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu. ASELSAN tarafından geliştirilen bu cihazların, havaalanları, alışveriş merkezleri ve istasyonlar gibi yoğun insan trafiğinin bulunduğu alanlarda zorunlu olarak bulundurulması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN tarafından geliştirilen kalp durması gibi olaylarda hastanın hayata tutunmasını sağlayacak otomatik şok cihazlarının, 2026-2028 döneminde havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulundurulmasını kademeli olarak artıracaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN tarafından üretilen 'Otomatik Eksternal Defibrilatör' (OED) isimli otomatik şok cihazlarının tanıtımını yaptı. Bakanlıkta düzenlenen törene Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Türkiye, afetlerden salgınlara kadar en zorlu durumlarda hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilen ülkelerden biridir. Artık sağlıkta dünyayı takip eden değil; deneyimiyle örnek alınan bir Türkiye var" dedi.

Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor

SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI

Memişoğlu, bu sağlam altyapının üzerine bugün, teknolojik bir atılımı daha eklediklerini belirterek, "Acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığı o kritik anlar için, ASELSAN iş birliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun temsilcileri olarak; teknolojiyi insan hayatının hizmetine sunmayı en büyük görev addediyoruz. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz, veriyi bilgiye, bilgiyi ise hikmete ve hizmete dönüştüren bir anlayışı temsil ediyor. Bugün tanıtımını yaptığımız otomatik şok cihazları, kalp durması gibi müdahalenin saniyelerle ölçüldüğü anlarda, ambulans ekibimiz ulaşana kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam köprüsüdür. ASELSAN imzalı bu yerli cihazlarımız; kullanıcı dostu ara yüzü, Türkçe sesli komut sistemi, sizi yönlendiren akıllı teknolojisi ile vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz, ritmi analiz eder, şok gerekip gerekmediğine karar verir" diye konuştu.

Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor

HEDEF İNSAN YOĞUNLUĞU FAZLA OLAN NOKTALAR

Bakan Memişoğlu, hazırladıkları yönetmeliğe dikkat çekerek, "2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik planımız çerçevesinde; havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız. Nasıl ki ambulanslarımız trafikte milletimizle güçlü bir iş birliği içinde hareket ediyorsa, bu uygulamayla acil sağlık zincirinin ilk halkasını güçlendiriyor, her bir vatandaşımıza 'kalp durduğunda siz durmayın' diyoruz. Bu aynı zamanda bir toplumsal dayanışma çağrısıdır. Amacımız; vatandaşlarımızın ilk yardım bilincini güçlendirerek, her kişiyi potansiyel bir hayat kurtarıcı haline getirmektir. Herkesi hayat kurtarmaya hazır, sağlık ordumuzun gönüllü bir üyesi olmaya davet ediyorum. 'İlk yardım hayat kurtarır' anlayışını, artık sadece bir motto değil, toplumumuzun ortak bir refleksi haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"GÖKBEY, 2026'DA AMBULANS FİLOMUZA KATILACAK"

Türkiye'nin sağlık teşkilatının yalnızca kendi vatandaşına değil, ihtiyaç duyan tüm insanlara ulaşabilen bir kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, "Acil durumlarda hızlıca harekete geçen ve sahayı organize eden yapımız, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetini gösteriyor. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramında, dünya sessiz kalıp adeta bir film izler gibi olan biteni izlerken, Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde tarihe geçen bir duruş sergilemiştir. Yaralı kardeşlerimizin ve kanser hastası çocukların ülkemize tahliyesi, Ortadoğu'nun en büyük medikal insani operasyonlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Yerli ve milli hamlelerimiz de sadece tıbbi cihazlarla sınırlı değil. Gururla ifade etmek isterim ki; göklerdeki istikbalimiz, yerli helikopterimiz GÖKBEY, 2026 yılında ambulans helikopter filomuza katılarak şifa dağıtmaya başlayacak. GÖKBEY havalandığında sadece bir hasta taşımayacak, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve özgüvenini de göklere taşıyacak. Son 20 yılda acil sağlık hizmetlerinde küresel bir başarı hikayesine imza attık. 480 olan istasyon sayımız bugün 3 bin 500'ü aştı. Ambulans filomuzu 40 kat büyüterek 6 bin 300'ün üzerine çıkardık. 2025'in ilk 10 ayında 6 milyon vatandaşımıza ulaştık. Ekiplerimiz, helikopter ve uçak ambulanslarımızla 5 bin 500'den fazla hastaya müdahale etti" diye konuştu.

Programın sonunda acil sağlık ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Memişoğlu, yerli üretim OED cihazlarının tanıtıldığı stantları da gezdi.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Alışveriş, Teknoloji, Politika, Türkiye, Aselsan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor - Son Dakika
