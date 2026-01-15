Havalimanı Sayısı 58'e Yükseldi - Son Dakika
Havalimanı Sayısı 58'e Yükseldi

15.01.2026 19:29
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanı sayısının 2002'den bu yana 58'e çıktığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik." dedi. Uraloğlu, 2025 yılında 247 milyonu aşkın yolcu sayısıyla da rekor kırıldığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada yıllar içinde havalimanı sayısının arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "Avrupa'nın en büyük geniş gövde motor bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram merkezi, SmartIST'in ikinci fazı ve diğer muazzam yatırımlarla Türk Hava Yolları'nın kanatlarını çok daha güçlü hale getirdik. Bu noktada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan ülkemizin bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60'a çıkaracağız" dedi.

'192 ÜLKENİN TAMAMIYLA HAVA ULAŞIM ANLAŞMASI İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ'

2053 stratejik hedeflerden bahseden Bakan Uraloğlu, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza son olarak Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'ni de katarak 133 ülkede 356 noktaya yükselttik. 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. 2053 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, ICAO üyesi olan 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Şu an itibarıyla bu hedefi yüzde 91 oranında gerçekleştirdik ve kalan ülkelerle de sizlerin büyüme planları doğrultusunda anlaşmalarımızı tamamlayacağız. Bugün THY'nin 53'ü iç hatlar olmak üzere 356 noktaya uçuyor olması, Türkiye'nin havacılık alanındaki gücünün büyük bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

247 milyonu aşkın yolcu sayısıyla rekor kırıldığını ifade eden Uraloğlu, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkardık. Sizlerle birlikte Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonu ile Avrupa'da bir ilki de gerçekleştirdik. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtik. Uçak trafiğinde yüzde 6, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 5 artış sağlayarak havalimanımıza ne kadar büyük bir doping etkisi yaptığını da görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya çapında ilk 3 havalimanı arasında yer aldığını belirterek şöyle devam etti;

"İstanbul Havalimanı'mızda 2025 yılında iç ve dış hatlarda toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 17 milyon 730 bin, dış hatlarda 66 milyon 727 bin olmak üzere 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet sunduk. Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde ise 7'nci sırada yer aldı. Yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Ayrıca, 339'u aşkın uçuş noktasıyla dünya çapında ilk 3 havalimanı arasında yer almakta ve dünyada en fazla havayolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği 2'nci havalimanı konumundadır."

2026 HEDEFİ 90 MİLYON YOLCU

İstanbul Havalimanı'nda 2025 yılının günlük ortalama 1491 uçuşla tamamlandığını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Amsterdam, Heathrow, Paris Cdg ile Frankfurt gibi Avrupa'nın köklü dev havalimanlarını geride bırakmıştır. 2026'da 90 milyon, 2030'da 100 milyon, 2033'te ise 110 milyon yolcu barajını aşmayı planlıyoruz. Bu orta vadeli hedefler gerçekleştiğinde İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 5'inci sıraya yükselerek küresel havacılıkta yeni bir çığır açacaktır" dedi.

'YILIN KÜRESEL HAVA KARGO TAŞIYICISI'

Turkish Cargo'nun elde ettiği başarıları da dile getiren Uraloğlu, "İstanbul'un coğrafi stratejik üstünlüğü ve İstanbul Havalimanımızın ileri teknoloji altyapısı, Turkish Cargo'ya uzun menzilli hatlarda yüksek kapasite, hızlı transit süreleri ve özel kargo segmentlerinde eşsiz operasyonel esneklik kazandırmaktadır. Turkish Cargo, 2024'de IATA tarafından yayımlanan uluslararası hava kargo sıralamasına göre dünyanın en büyük 3'üncü hava kargo taşıyıcısı konumuna ulaşmış; 2025 yılında ise 'Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı' ödülü ile sektörel arenada bir kez daha tescil edilmiştir. Bu vizyonla, geçen hafta temelini attığımız 8 projeden biri olan Veri Merkezi projemiz de Türk Hava Yolları'nın operasyonel sürekliliğinin dijital omurgasını oluşturacak. Yüksek güvenlikli altyapısı, ileri seviye veri yönetim kabiliyetiyle şirketimizin teknoloji kapasitesini yeni bir ölçeğe taşıyacak. THY'nin başarıları yalnızca bir şirketin zaferi değil, milletimizin ortak gururudur. 24 yıl önce küresel bir marka olmak bir hayaldi" diyerek sözlerini sonlandırdı.

ERDOĞAN'DAN THY PERSONELİNE TEBRİK

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Uraloğlu, kendisinin Türk Havayolları Yönetim Zirvesi etkinliğinde olduğunu belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm THY'ye çalışanlarına selamlarını ilettiğini ve tüm personelle gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.

Kaynak: DHA

