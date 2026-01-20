İğneada\'da Sel Felaketi: 5 Kamu Görevlisine Dava Açıldı

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında soruşturma izni verdiği 5 kamu görevlisi hakkında 'Olası kast ile ölüme sebebiyet verme' suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 5 Eylül 2023'te İğneada beldesinde meydana geldi. Kuvvetli sağanak sırasında 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'de faaliyet gösteren turistik bungalovların olduğu bölgede sel felaketi yaşandı. Dere içinde kurulan bungalovlarda tatil yapan Doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sel sularına kapılıp yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalovun ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıktı.

YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Özel İdare tarafından mühürlenen işletme hakkında yıkım kararı verildiği de belirlendi. Ancak yıkım kararına rağmen 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtılan bungalovların, vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'karma çiftlik' olarak gösterildiği tespit edildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen tesislerin, sosyal medya hesaplarından 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle tanıtıldığı da saptandı.

DAVA AÇILDI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tesis sahibi Bülent Bayrak ile firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ve Cenan Aydın tutuklandı. Ulutürk ile Aydın, daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianameyle Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, tutuklu Bayrak ile şirket yöneticilerinden Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Savcı, dava sürecinde verdiği mütalaasında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanan 1'i tutuklu 4 sanığın 6 kez ayrı ayrı 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

3 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın 8'inci duruşmasında tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti. Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi. Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararın ardından selde hayatını kaybedenlerin yakınları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

BAYRAK'IN CEZASI 18 YILA ÇIKARILDI

Bozmanın ardından yeniden yapılan yargılamada geçen yıl 16 Ekim'de görülen duruşmada tutuklu sanık Bülent Bayrak, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu islediğinin sabit olmakla birlikte sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını nazara alınarak 12 yıl hapse çarptırıldı. Ardından sanığın eylemini 'bilinçli taksirle' işlediği gerekçesiyle cezada 1/2 oranında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Sevcan Ulutürk ise beraat etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMASI

Olaya ilişkin Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturmasının yanında İçişleri Bakanlığı da Mülkiye Teftiş Kurulu üzerinden selde tesiste yaşananlarda kamu görevlilerinin ihmalinin bulunup bulunmadığını soruşturdu. Müfettiş soruşturmasında kaçak olarak faaliyet gösteren tesisle ilgili eski 2 valinin de aralarında bulunduğu 12 kamu görevlisi hakkında adli soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla soruşturma izni verildi. Soruşturma izni olayın yaşandığı Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

DANIŞTAY İTİRAZLARI REDDETTİ

Soruşturma izni verilen kamu görevlileri hakkında 'Tesisteki usulsüz yapılaşmaya göz yummak, 'Tesisin kaçak faaliyet göstermesine göz yummak', 'Yapı tadil zaptı düzenlenene kadar tespit ve işlem yapmamak', 'Mühür kırılarak tesisin faaliyetine göz yummak', 'Ruhsatsız tesisin yıkımını gerçekleştirmemek', 'Tesisteki ruhsatsız yapılaşmayı ve ticari faaliyeti tespit edip İl Özel İdaresi'ne bildirmemek' ve 'Kimlik bildirme kanununu uygulamamak' suçlamaları yer aldı. Kamu görevlileri, karara itiraz etti. Danıştay 1'inci Dairesi itirazı reddetti. Danıştay, dosyayı adli soruşturma için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

5 MEMUR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, olay tarihinde görevli Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal K., Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Rahim Z., Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Yüksel A., Kırklareli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk G. ile Kırklareli İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Ö.'nün olaydaki kusurlarına yer verildi.

'OLASI KAST İLE SORUMLULAR'

Şüphelilerin, gerçekleşen olaydan olası kast ile sorumlu oldukları belirtilen iddianamede, "Eylemlerinden dolayı meydana gelen olayda, öngörmekle birlikte gerçekleşmeyeceği düşünülen ve istenmeyen bir neticeden bahsedilemeyeceği, bunun da ötesine geçilerek ve bilinçli taksir unsurları aşılarak, işin oluruna aykırı davranışlar ile kendi kurumlarının denetimi neticesi tespit edilen eksiklerin giderilmemesinin yüksek risk oluşturduğunun bilinmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesi ile hareket ederek ve de bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak neticeyi kabul ettikleri, bu hali ile gerçekleşen olayda olası kastları ile sorumlu oldukları" ifadelerine yer verildi. İddianamede 5 kamu görevlisi hakkında 'Olası kast ile ölüme sebebiyet verme' suçunu işledikleri gerekçesiyle, TCK'nın 81/1 ve 21/2 maddeleri uyarınca 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık iddianamesinde ayrıca, şüphelilerin 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 'Kasten yaralama' suçunu işledikleri gerekçesiyle ceza talep edildi. İddianame Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 16 Mayıs'ta başlanacak.