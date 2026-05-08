İsmail Güneş Basın Ödülleri için başvurular başladı
İsmail Güneş Basın Ödülleri için başvurular başladı

İsmail Güneş Basın Ödülleri için başvurular başladı
08.05.2026 20:03
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş anısına bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek basın ödülleri için başvuru süreci başladı. Gazetecilik mesleğinde başarılı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonda, yazılı basından televizyona, haber fotoğrafından sayfa tasarımına kadar 6 farklı kategoride ödül verilecek. Başvurular 15 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş adına, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın ödülleri töreninin 4’üncüsü düzenlenecek.

Tören, basın yayın mensuplarını üstün nitelikli çalışmalara teşvik etmek, onların mesleki başarılarını desteklemek ve toplumda gazetecilik faaliyetlerine ilgi uyandırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

6 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Törende 6 ana kategoride ödül verilecek. Kategoriler şu şekilde belirlendi:

A) Yazılı Basında Yılın Gazetecileri

-Haber

-Röportaj

-Spor Haberi

B) Televizyon Ödülleri

-Haber

-En İyi Görüntü

-Program

C) Haber Fotoğrafı

-Güncel Haber Fotoğrafı

-Spor Haberi Fotoğrafı

-Kültür-Sanat Fotoğrafı

D) Sayfa Tasarımı

E) SDGC Kurum Özel Ödülü

F) Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Adem Yavuz Özel Ödülü

KATILMA KOŞULLARI AÇIKLANDI

Yarışmaya; Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, basın kartı taşıyan gazeteciler ve ilgili yasa kapsamında bir basın yayın organında çalıştığını belgeleyen gazeteciler katılabilecek.

Ödüle aday eserlerin 1 Mayıs 2025 ile 1 Mayıs 2026 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekiyor. Cemiyet yönetim kurulu ile jüri üyeleri yarışmaya katılamayacak.

Bir aday yalnızca bir ana dalda bir eserle yarışabilecek. Ancak haber fotoğrafı kategorisinde adaylar en fazla 5 eserle başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN’A KADAR

Yarışmaya katılacak eserlerin yayımlanmış olması zorunlu tutulurken, adayların eserlerini 15 Haziran 2026 tarihine kadar Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti İdari Sekreterliği’ne ulaştırmaları gerekiyor.

Başka kurum veya kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiş eserler yarışma dışı bırakılacak.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Her kategoride ilk 3’e giren gazeteciler ödüllendirilecek. Buna göre; birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara programı simgeleyen plaket takdim edilecek.

