BBC

İsrail'den ABD'nin İran Politikalarına Sessiz Destek

31.01.2026 20:19
İsrail liderleri, ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı hakkında sessizliğini koruyor.

ABD'nin Ortadoğu'ya askeri yığınak yapmasına ilişkin küresel spekülasyonlar sürerken, İsrail liderleri alışılmadık bir şekilde sessiz kaldılar.

Bu ay İran'daki hükümet karşıtı protestoları destekleyen bazı açıklamaları bir kenara bırakırsak, İsrail başbakanı süper güç müttefikinin en büyük düşmanını karşısına alması konusunda kamuoyu önünde çok az şey söyledi. Hükümeti de aynı şekilde sessiz kaldı.

İsrail Savunma İstihbaratı'nda 25 yıl görev yapan ve şu anda İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli İran araştırmacısı olan Danny Citrinowicz'e göre, "Bu Netanyahu'nun bu ana verdiği önemi gösteriyor".

"Netanyahu için, ABD'nin Körfez'de bu kadar çok kuvvete sahip olduğu bu konumda olmak, Trump'ın İran'a saldırmasına bu kadar yakın olmak, onun için vazgeçemeyeceği altın bir an."

İsrail'in sinyal istihbarat biriminin eski müdür yardımcısı Asaf Cohen, İsrail'in sessizliğinde de bir strateji olduğunu söylüyor.

"[İsrail] liderliği bu kez Amerikalıların öncülük etmesine izin vermemiz gerektiğine inanıyor, çünkü onlar daha güçlü, daha fazla kabiliyete ve dünyada çok daha fazla meşruiyete sahipler."

Binyamin Netanyahu uzun zamandır İran'ı İsrail'in karşı karşıya olduğu en önemli tehdit ve Ortadoğu'daki en büyük istikrarsızlık kaynağı olarak görüyor.

Kamuoyu önündeki sessizliği, kilit müttefiki ABD ile özel bir görüşme yapmadığını göstermiyor.

Bu hafta İsrail'in askeri istihbarat şefi Şlomi Binder Washington'da ABD istihbarat kurumlarıyla bir araya geldi. İsrail medyasına göre görüşmede İran'daki olası hedefler üzerinde duruldu.

Citrinowicz, Netanyahu'nun özel olarak ABD'yi İran'da rejim değişikliğini hedefleyen maksimalist saldırılara ittiğine inanıyor.

Netanyahu'nun Ocak ayı başlarında Trump'ı geri adım atmaya çağırmasını, planlanan ABD saldırısını "çok küçük" görmesine dayandırıyor.

Netanyahu geçtiğimiz yıl da Fox News'a verdiği bir mülakatta İranlıları rejimlerine karşı "ayağa kalkmaya" çağırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump şu anda İran'a karşı bir dizi eylem düşünüyor. Bunların hem sınırlı sembolik saldırıları hem de tam kapsamlı rejim değişikliğini içerdiği bildiriliyor. Kamuoyu önünde, askeri tehditleri yeni müzakere teklifiyle dönüşümlü olarak dile getiriyor.

ABD'nin pek çok müttefiki İran'ın liderliğini devirmeye çalışmanın bölge için büyük riskler taşıdığı konusunda uyarıda bulunurken, İsrail'de pek çok kişi güvenlikleri için potansiyel faydalar görüyor.

İsrail, Tahran'daki rejimi değiştirerek İran'ın balistik füzelerinden kaynaklanan tehdidi ve bir gün nükleer silah elde etme olasılığını ortadan kaldırmayı umuyor.

Böyle bir değişiklik ayrıca İsrail'in Alma araştırma enstitüsüne göre Lübnan sınırının ötesinde hala 25.000 kadar füze ve rokete sahip olan Hizbullah da dahil olmak üzere İran'ın bölgedeki vekil milislerini daha da zayıflatır.

Bazı İsrailli milletvekilleri ise sınırlı bir saldırının, hatta İran'la yapılacak yeni bir anlaşmanın, rejimi yerinde bırakarak İsrail'in güvenliği açısından daha büyük riskler taşıyabileceğini düşünüyor.

İsrail parlamentosunun Savunma Komitesi'nde yer alan Yesh Atid muhalefet partisi üyesi Moshe Tur-Paz, "Tam bir kötülükle karşı karşıya olduğunuzda sınırlı hareket etmezsiniz" diyor.

"İsrail'in çok daha güçlü hareket etmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği var, Batı dünyası da öyle. İran gibi en büyük düşmanlarımız söz konusu olduğunda büyük farklılıklar yok. Hepimiz tehdidi anlıyoruz."

Pek çoklarına göre rejimin zarar görmeyeceği bir başka çatışma süreci, İran'ın misillemesiyle ödenecek bedele değmeyecektir.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer ve balistik füze tesislerine saldırdığı geçen yılki 12 günlük savaş sırasında İran da İsrail şehir ve kasabalarına yüzlerce balistik füze fırlattı.

Bazıları İsrail'in övündüğü hava savunma sistemlerini delerek Tel Aviv'deki apartmanlara çarptı ve en az 28 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusu çok daha fazla kayıp için hazırlık yapmıştı ancak Tahran'ın artan kırılganlık hissi daha yoğun bir yanıta neden olabilir.

Uzmanlar, İran'ın bu çatışmadan ders aldığını ve savaş ilerledikçe taktiklerini uyarladığını öne sürüyor. Yarım yıl sonra İran füze stoklarını yeniden inşa ediyor.

Bu hafta İran Dini Lideri'nin üst düzey bir danışmanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin herhangi bir saldırısı durumunda Tel Aviv'in "anında ve benzeri görülmemiş" bir yanıtla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Citrinowicz'e göre "Netanyahu, İran'da rejim değişikliği olmadan İsrail'in bir saldırının acısını [tekrar] yaşayacağından korkuyor".

"Füzelerin yapımını durdurmak için rejim değişikliği gerektiği sonucuna vardı, ancak rejim değişikliği sadece ABD ile gerçekleşebilir."

Cohen, 12 gün süren savaşın ardından askeri savunması zayıflayan, bölgesel vekil güçleri zayıflayan ve ülke içinde yönetimine karşı yaygın protestoların yaşandığı İran rejimi için bu yoğun kırılganlık anının aynı zamanda bir fırsat olduğunu söylüyor.

İran'ın şu anda "en zayıf döneminde" olduğuna inanan Cohen, "Bu bir daha ele geçmeyecek bir fırsat. Ya şimdi ya da hiç diyerek zamanın geldiğine inanan pek çok insan var" diyor.

Tel Aviv'de, İran'ın geçen Haziran ayında gerçekleştirdiği füze saldırılarının enkazıyla yaşamaya devam eden bölge sakinleri yeni bir çatışmaya dair spekülasyonlar yapıyor.

"Umarım [liderlerimiz] bu fırsatı kaçırmazlar" diyor 20'li yaşlarının başındaki genç adam Neria.

"Saldırı yoluyla mı yoksa başka yollarla mı bilmiyorum ama kesinlikle rejim değiştirmek için bu durumdan yararlanmalıyız.

"Bu bombalarla ilk karşılaşmamız olmayacak - hoş bir şey değil ama uzun vadede burada kendimizi daha güvende hissetmemize yardımcı olacaksa bunu yapmamız gerekecek."

Yakınlarda yaşayan genç bir kadın olan Şani karışık duygular içinde olduğunu söylüyor.

"İran halkının -çoğunun- ABD'nin yardım etmesini istediğini biliyorum. Ben sadece herkesin güvende kalmasını umuyorum. Politikacıların halkı düşünmesi gerekiyor. Eylemlerin sonuçları vardır."

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamaları, geçen yılki 12 günlük savaş da dahil olmak üzere, Yahudilerin büyük çoğunluğunun İran'a karşı askeri harekatı desteklediğini gösteriyor.

Ancak rejim değişikliği riskleri devam ediyor. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in etrafındaki askeri ve dini ittifakta belirgin bir çatlak olmadığı ve ülkedeki muhalefet hareketi parçalanmış olduğu için, hükümetin düşmesi halinde İran'da kontrolü kimin devralacağı net değil.

Aynı yönetici elitten gelen daha genç bir halefin İsrail'e karşı daha esnek davranması gerekmeyecektir ve bir iç savaşın yaratacağı kaos sadece İranlılar için değil tüm bölge için derin bir istikrarsızlık yaratacaktır.

Bazı savunma yetkilileri de rejimlerin genellikle sadece hava saldırılarıyla devrilmediğine dikkat çekiyor.

Bu yıl seçimlere gidecek olan İsrail başbakanı, Hamas saldırılarından bu yana İsrail'in "Bay Güvenliği" olarak bozulan imajını düzeltmek için çok çalıştı. İran'da rejim değişikliği -ya da Hamaney'in öldürülmesi- siyasi bir ödül olabilir ama aynı zamanda bir risk.

Citrinowicz'e göre "Bu bir kumar, ama hesaplanmış bir kumar".

"Netanyahu, Hamaney'den sonraki gün ne olacağını umursamıyor. Trump'la birlikte İran rejimini yok ettiğini göstermek istiyor. Amerikalıların sonuna kadar gideceğini biliyorsa bu riski almaya hazır. Sorun Trump'ta."

Hem ABD hem de İran müzakerelere açık olduklarını söyledi ancak Trump görüşmeleri bazı şartlara bağladı ki bunların hepsi rejim için kırmızı çizgiler olarak görülüyor:

İsrail liderliği bir anlaşmaya kesinlikle karşı ve İsrailli yorumcular da bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Cohen, hem Washington'un hem de Tahran'ın bir anlaşma istediğini düşündüğünü, ancak kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde ABD'nin saldıracağını düşünüyor.

"İran'ın Dini Lideri ile Trump'ın ortak bir noktası var. Gerçekten kırmızı çizgileri yok. 2013'teki müzakereler sırasında bunlara 'pembe çizgiler' diyorduk, çünkü değiştiler."

"İran'dan hep kötü olarak bahsediyoruz ama onlar çok rasyonel. Bence durumu değiştirmek için şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapmaları gerektiğini anlıyorlar."

Citrinowicz ise İran'ın Kuzey Kore'den farklı olarak uzlaşma gösterme kabiliyeti olduğuna inanıyor. "Ama bu rejimin kırmızı çizgileri var" diyerek bir savaşın kontrol altına alınmasının zor olacağı uyarısında bulunuyor.

"Çünkü İranlılar bunun hayatta kalmak için bir savaş olduğunu düşünecekler."

Trump'ın müzakere koşullarını sınırlandırabileceğine ve İran'ın nükleer programına odaklanabileceğine dair işaretler var.

Tahran'ın müzakerelere başlaması için çıta yeterince düşürülürse, bölgenin büyük bir kısmı rahat bir nefes alacak ve İsrail'deki pek çok kişi nefesini tutacaktır.

Cohen, uranyum zenginleştirme gibi konularda, İran'ın açık bir yasaktan kaçınmasına izin verirken uygulamada herhangi bir yeni faaliyeti geçici olarak engelleyebilecek uzlaşma yolları olduğunu söylüyor.

"İranlılarla aramızdaki temel fark, bizim hızlı sonuç almaktan hoşlanmamız, İranlıların ise büyük sabır göstermesi" diyor.

"Diyorlar ki: '2000 yıldır buradayız, nükleer silah elde etmek için 30 yıla daha ihtiyacımız varsa, sorun değil'."

---

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

BBC
24 saat son dakika haber yayını
