İstanbul\'un gökdelen mezarlıkları Esenyurt\'ta havadan görüntülendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yüksek katlı yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede yer alan ve 2009 yılında inşasına başlanan Fi Side Sitesi, yaşanan süreçler nedeniyle 16 yıldır tamamlanamadı.

ŞİRKETE TMSF TARAFINDAN EL KONULDU

2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hâlâ hak sahiplerine verilemeyen 3 bin 296 dairenin sahipleri, yıllar sonra umutlarını yeniden yeşertti. Fi Yapı tarafından başlatılan projede inşaatın yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmışken, müteahhit firmanın FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bu süreçte inşaat tamamen durdu. Davaların düşmesinin ardından proje firma sahiplerine geri verildi. Ancak bu kez inşaat seviyesi yüzde 70'ten yüzde 50'ye kadar geriledi. Dairelerdeki kapı, pencere, elektrik kabloları, mermerler ve dolaplar sökülerek satıldı.

HAK SAHİPLER İNŞAATI KENDİ İMKANLARIYLA TAMAMLAMA KARARI ALDI

Uzun yıllar evlerine kavuşamayan hak sahipleri, 2025 yılında bir araya gelerek dernek kurdu ve inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Havadan çekilen görüntülerde, kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, bazı blokların ise boyandığı görüldü. Eski görüntülerde ise inşaatın büyük bir kısmının pencerelerinin takıldığı adeta anahtar teslim aşamasında olduğu görüldü.

2017 YILINDA TAMAMLANIP KADERİNE TERK EDİLDİ

Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan ve yine 2010 yılında yapımına başlanan başka bir site ise 2017 yılında tamamlanmasına rağmen 2026 yılına kadar kendi haline terk edildi. 25 katlı bloklardan oluşan site, yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadan atıl durumda bekliyor. Yarım kalan projeler, onlarca aileyi mağdur etti.

"İNŞAAT YÜZDE 80'DEN YÜZDE 50 SEVİYESİNE GERİLEDİ"

Fi Side Kat İrtifakı Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Volkan Dökmeci, süreci şu sözlerle anlattı: "Proje 2009 yılında lansmana çıktı ve 2012'de teslim edilmesi gerekiyordu. İmardan fazla kat çıkıldığı gerekçesiyle inşaat durduruldu ve mühürlendi. Şirket sahibi 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında yargılandı. Bu süreçte proje TMSF yönetimindeydi ve hiçbir ilerleme sağlanmadı. 2022'nin ortalarında inşaat firmaya geri verildi. Biz tamamlanmasını beklerken, inşaat yüzde 80 seviyesinden yüzde 50'ye geriledi. Tapulu dairelerimizin kapı ve pencereleri sökülerek satıldı. 3 bin 296 dairenin tamamının tapusu mevcut. Hak sahipleri olarak birleşip bir yönetim oluşturduk. 2026 yılı mart ayında genel kuruldan sonra en uygun teklifi veren yükleniciyle inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Esenyurt'taki yarım kalan projelere örnek olmak istiyoruz."

"BU PROJEYİ GÖKDELEN MEZARLIĞI OLMAKTAN KURTARACAĞIZ"

Yaklaşık 15 yıldır dairesini bekleyen Ülke Emecan ise, "Uzun süre evlerimizin teslim edilmeyeceğini düşündüm, umudumu yitirmiştim. Ancak yönetimin kurulmasıyla birlikte umutlarımız yeniden yeşerdi. Bu projeyi gökdelen mezarlığı statüsünden çıkarıp burada yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

İki dairesiyle mağdur olduğunu belirten Dinçer Benek, "13 yıldır bekliyorum. Bitirmekten başka çözümümüz yok. Umutsuz değiliz" ifadelerini kullandı.

2010 yılında çocukları için daire aldığını söyleyen Memduh Kızıltaş da, "15 yıl geçti. Büyük zarar ettik, tüm planlarımız altüst oldu. İnşaatın tamamlanması için yeniden ödeme yapacağız, başka çaremiz yok" diye konuştu.