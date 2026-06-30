İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ İSVEA SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ, 1,4 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜKLE HALKA ARZ OLUYOR - Son Dakika
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İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ İSVEA SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ, 1,4 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜKLE HALKA ARZ OLUYOR

İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ İSVEA SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ, 1,4 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜKLE HALKA ARZ OLUYOR
30.06.2026 11:47
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Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren ISVEA, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayarak Borsa İstanbul’a güçlü bir adım atıyor.

İSTANBUL — Vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektörünün dünyadaki en köklü ve saygın markalarından biri olan, 2013 yılından bu yana Türk sanayisinin öncü gruplarından Ece Holding çatısı altında küresel operasyonlarını sürdüren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (“ISVEA”), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) onay alarak halka arz sürecini resmen başlattı. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin payları 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuluyor.

ISVEA, bu halka arzla birlikte Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”) için de tarihi bir ilke imza atacak. Şirket, BIST’te, ana işi tamamen vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan ilk şirket unvanıyla ve “ISVEA” kodu ile işlem görmeye başlayarak yatırımcılara doğrudan bu niş sektöre ortak olma fırsatı sunuyor.

Halka arz süreci kapsamında, Şirket’in mevcut 220.000.000 TL olan sermayesi 60.000.000 TL artırılarak 280.000.000 TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortaklara ait 7.000.000 TL nominal değerli paylar da ortak satışı kapsamında halka arz sürecine dahil edilecek. Halka arz kapsamında toplam 67.000.000 adet payın satışının gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, işlemin bu şekilde tamamlanması halinde şirketin halka açıklık oranının %23,93, toplam halka arz büyüklüğünün ise 1.400.300.000 TL olması öngörülmektedir. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yürütülecek halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak olup, tahsisat oranları %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, %40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı olarak belirlenmiştir.

İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ İSVEA SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ, 1,4 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜKLE HALKA ARZ OLUYOR

Yarım Asırlık İtalyan Estetiği, Türk Üretim Gücüyle Borsada

1962 yılında İtalya’da vitrifiye seramik üreticisi olarak kurulan ve özgün İtalyan tasarım çizgisini yüksek teknolojiyle birleştiren ISVEA, banyo felsefesini yeniden tanımlayan ödüllü tasarımlarıyla dünya genelinde güçlü bir pazar payına sahiptir. 2013 yılında Ece Holding bünyesine katılmasıyla birlikte Türkiye'deki modern üretim gücünü arkasına alan marka, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda lüks ve premium segment banyo çözümlerinde lider oyuncular arasında yer almaktadır.

Anadolu’da Üretim Avantajı ve 5 Fabrikayla Gelen Küresel Güç

Ece Holding’in sanayi tecrübesini arkasına alan ISVEA, operasyonel gücünü toplam 5 modern fabrikasıyla en üst seviyeye taşıyor. Üretim üssünün Anadolu’da yer almasının getirdiği lojistik, operasyonel maliyet ve nitelikli iş gücü avantajlarını stratejik bir kaldıraç olarak kullanan şirket; sürdürülebilir üretim maliyetleri sayesinde küresel rekabette öne çıkıyor. Bu güçlü üretim altyapısı, şirketin ihracattaki başarısını da perçinliyor. Sektörün lider oyuncularından biri olan marka, 2026 Yılı Ocak - Mayıs dönemi ihracatçı birliği verilerine göre, vitrifiye seramik alanında Türkiye’nin en büyük 2. ihracatçısı konumunda yer alırken, dünya çapında ise 21. büyük üretici olarak ülkeyi uluslararası pazarda temsil ediyor.

Çoklu Marka Stratejisi: ISVEA ve Ece Banyo Sinerjisi

ISVEA, küresel ve yerel pazarlardaki payını büyüterek riskleri optimize etmek amacıyla çoklu marka stratejisini (Multi-Brand Strategy) başarıyla uyguluyor. Bu strateji kapsamında bünyesinde bulundurduğu ISVEA markasıyla premium, lüks ve tasarım odaklı banyo çözümlerine odaklanırken; Ece Banyo markasıyla geniş kitlelere hitap eden, fonksiyonel ve erişilebilir segmentte güçlü bir konum elde ediyor. Farklı tüketici beklentilerine aynı anda en doğru çözümü sunan bu çift kanallı yapı, şirketin pazar payını kararlı bir şekilde artırmasını sağlıyor.

İnovasyon Gücü ve Patentler

ISVEA, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımların sonucu olarak geliştirdiği yenilikçi teknolojileriylede sektörde fark yaratmayı ve pazar payını artırmayı hedefliyor. Üretim patenti ile koruma altına alınan EasyFix teknolojisi, kolay montaj ile düşük su tüketimini bir araya getirerek montaj süresini ve işçilik maliyetlerini azaltırken, kullanım sırasında sağladığı su tasarrufu sayesinde hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

ISVEA'nın faydalı model patenti ile koruma altına aldığı WaterFall Yıkama Sistemi ise düşük su tüketimi, üstün hijyen performansı ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkıyor. Bu yenilikçi teknoloji, kullanıcı deneyimini iyileştirirken çevre dostu yaklaşımıyla da ISVEA'nın inovasyon odaklı büyüme vizyonunu destekliyor.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları

Onaylanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, ISVEA halka arzdan elde edeceği net nakit girişini şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefleri, teknoloji modernizasyonu ve finansal rasyolarının güçlendirilmesi amacıyla stratejik bir dağılımla kullanmayı planlıyor. Gelirin kullanım haritası şu şekildedir:

? %20 - %30 Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Makine ve Ekipman Yatırımları: Üretimde teknolojik modernizasyon, otomasyon süreçlerinin artırılması, enerji verimliliği ekipman yatırımları finanse edilecektir.

? %15 - %25 Finansal Borçluluğun Azaltılması: Mevcut finansal yükümlülüklerin azaltılarak bilançonun daha güçlü ve optimal bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır

? %15 - %25 İşletme Sermayesi: Küresel pazarlardaki ticari hacmi desteklemek, operasyonel çevikliği artırmak ve hammadde tedarik süreçlerini optimize etmek amacıyla işletme sermayesi tahkim edilecektir

? %10 - %15 Öztüketime Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları: Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, üretim tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayacak yeşil enerji (GES vb.) yatırımlarına kaynak aktarılacaktır

? %10 - %15 Kiralama Yoluyla Edinilen Makine ve Teçhizatların Satın Alma Yatırımları: Operasyonel verimliliği artırmak ve orta vadede maliyet avantajı sağlamak adına mevcut kiralanmış teçhizatlar şirketin özkaynak envanterine dahil edilecektir.

Yatırımcı Odaklı Güçlü Taahhütler ve Fiyat İstikrarı

Yatırımcı haklarını ve pay performansını korumaya yönelik güçlü taahhütlerin de yer aldığı izahnameye göre, şirket ve mevcut ortaklar halka arz sonrasındaki 1 yıl boyunca yeni pay satışı yapmayacaklarını ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca, brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar olan bir fonla fiyat istikrarı işlemlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. 

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Son Dakika Şirket Haberleri İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ İSVEA SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ, 1,4 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜKLE HALKA ARZ OLUYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ İSVEA SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ, 1,4 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜKLE HALKA ARZ OLUYOR - Son Dakika
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