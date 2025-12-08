İzmir'de belediye işçileri 'çıplak ayakla' yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İzmir'de belediye işçileri 'çıplak ayakla' yürüdü

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de belediye işçileri \'çıplak ayakla\' yürüdü
08.12.2025 12:02  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de belediye işçileri \'çıplak ayakla\' yürüdü
Haber Videosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'deki işçiler, aylardır ödenmeyen yan hakları ve 'Çıplak ücret' uygulamasına karşı eylem başlattı. DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube üyeleri ve 23 bin çalışanın katıldığı eylemde, 'Çıplak Ayak Yürüyüşü' gerçekleştirildi. İşçiler, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarmalar ve haksız uygulamaları protesto etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'deki aylardır toplu iş sözleşmesi (TİS) ve diğer yan haklar, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarmalar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulama iddiasıyla DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube üyeleri ve 23 bin çalışan eyleme başladı.

DİSK Genel-İş Binası önünde bir araya gelen işçiler Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na, 'Çıplak ücrete, çıplak ayaklı yürüyüş' sloganı eşliğinde yalın ayak yürüdü. Yürüyüşün ardından açıklama yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "Haklarımız gasbediliyor, yaşam koşullarımız ağırlaştırılıyor, hukuki kazanımlarımız yok sayılıyor. Toplu İş sözleşmemizin 37'nci, 43'üncü ve 44'üncü maddelerinde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklar aylardır ödenmemektedir. Belediye yönetimi, aylardır sürdürdüğümüz tüm görüşmelere rağmen ne ödeme yapmış ne de somut bir ödeme takvimi açıklamıştır. Bu durum, TİS'in açık ihlali olduğu kadar, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik ağır bir saldırıdır" dedi.

Sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü

"İŞÇİYİ BİLİNÇLİ OLARAK SOKAĞA İTMİŞTİR"

Uzun yıllardır düzenli olarak maaşlarının içinde ödenen yemek ve yakacak yardımı gibi hakların birdenbire kesilmek istendiğini söyleyen Gül, "Günlerdir belediye bürokratları 'Maaşlarda herhangi bir sorun yok' demelerine rağmen, maaş ödemesinden sadece 1 gün önce bazı basın organlarında 'emekçilerin maaşları çıplak ücret olarak yatırılacak' haberleri çıkmış, aradığımızda bu haberin doğru olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Maaşımıza yapılan bu saldırı ile kira, kredi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu tutum, sabrımızı taşırmış ve işçiyi bilinçli olarak sokağa itmiştir. Onlarca arkadaşımız haksız-hukuksuz şekilde işten çıkarılmış, yüzlerce arkadaşımız ise şirketlere iade edilip 'havuz'da belirsizlik içinde bekletilmektedir. Bu uygulama, çalışma barışını yok etmiş, iş güvencemizi ortadan kaldırmış ve yaşam hakkıyla tehdit eden bir yıldırma politikasına dönüşmüştür" diye konuştu.

Sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü

"ARKADAŞLARIMIZIN ÇİLESİ İÇİN BURDAYIZ"

"Eylemimiz tamamen hukuki ve meşrudur" diyen Gül, şöyle devam etti: "4857 sayılı İş Kanunu Madde 34; ücret zamanında ödenmezse işçi çalışmaktan kaçınabilir. Belediye Başkanımızın, 'Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar' şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin 4-5 aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız. Müzakere masasında olduğumuz bir dönemde maaşımıza el uzatarak bizi sokağa iten, sonra da eylem yapacak arkadaşlarımızı tehdit eden anlayış sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır. Eyleme 1 gün kala işveren temsilcileri bizleri görüşmeye davet etmiş ve yapılan görüşmede ilk etapta İZENERJİ şirketinde çalışan arkadaşlarımıza bir miktar para yatırılacağı ancak hangi kalem olacağı net söylenmemiştir. Diğer şirketlerdeki arkadaşlarımıza ise herhangi bir ödeme yapılmayacağını ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmeden çıktıktan sonra işveren temsilcileri bizleri telefon ile arayarak İZENERJİ şirketindeki arkadaşlarımıza pazartesi, diğer şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza ise çarşamba günü maaştan kalan kısmını ödeyeceklerini sosyal haklarımız ile ilgili net bir tarih veremeyeceklerini belirtmişlerdir. Bizler bugün başlatmış olduğumuz eylemi sadece maaşlarımız için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklarımız için de yaptığımızın bilinmesini isteriz."

Sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü

Sosyal hakları ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Gül, "Bizler bu mücadeleyi, haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz" dedi.

"ASLA GERİ ADIM ATAMAYACAĞIZ"

İşten çıkarılan ve şirkete iade edilenlerin işbaşı yaptırılması gerekliliğini vurgulayan Gül, "Toplu sözleşmedeki gecikmiş haklarımız ivedi bir şekilde ödensin. Maaşımızın içindeki yemek-yakacak gibi köklü haklarımıza yapılan saldırı derhal durdurulsun. Emeğimize, ekmeğimize uzanan eller çekilsin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı takdirde, fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz. Alanlardan, sokaklardan asla geri adım atmayacağız" dedi.

Sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da "Önümüzdeki bir hafta boyunca eylemlerimiz devam edecek. Bugün otobüsler durmadı. Can alıcı işlerimizin bazıları durdurulmadı. İşlerimizi aksatmadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarından sosyal haklarımızın ödenmesi, havuzda bekleyen arkadaşlarımızın bir an önce işbaşı yaptırılması, maaşlarımızın, sosyal haklarımızın gününde ödenmesi için masaya davet bekliyoruz. Aksi halde aksi halde bu eylemlerin bu sokaktan çekilmesinin imkanı yok" dedi.

Kaynak: DHA
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
İstanbul sağanak faciası Yol çöktü, araçlar dereye uçtu İstanbul sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz’in efsane lezzetlerini tattı Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı
“Bu bölgede demokrasi işlemiyor“: ABD’li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi "Bu bölgede demokrasi işlemiyor": ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi
Rusya’nın ilerleyişi sürüyor Ukrayna’da 2 köyü ele geçirdiler Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı
Direkt yüzüne söyledi Almanya Başbakanı Merz’den basın toplantısında Netenyahu’ya şok Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Bir ilk gerçekleşti Formula 1’de sezonun şampiyonu belli oldu Bir ilk gerçekleşti! Formula 1'de sezonun şampiyonu belli oldu
Aile içi dehşet Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu 2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti 2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
Göztepe-Beşiktaş kadın voleybol maçında olay çıktı Birçok yaralı var Göztepe-Beşiktaş kadın voleybol maçında olay çıktı! Birçok yaralı var
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?
ABD’de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu
Trabzonspor’a Rayyan Baniya’dan kötü haber Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber
Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi

14:14
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
13:49
Profesörün “6.4’e hazır olun“ dediği Antalya’da art arda 2 korkutan deprem
Profesörün "6.4'e hazır olun" dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem
13:31
Antalya beşik gibi Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha
13:21
Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadro dışı bıraktı
13:10
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu
12:09
Mert Hakan ve Metehan’ın adliyeye sevk edildiği anlar
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar
12:01
Diploma davasında 3. duruşma İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi
12:00
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha Parayı kumarda yemiş
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş
11:39
Süper Lig ekibinin yıldızı ölümden döndü Aracı alev yandı
Süper Lig ekibinin yıldızı ölümden döndü! Aracı alev yandı
11:22
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti
11:03
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar’dan haber var
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var
10:35
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
10:32
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:00
Savaş artık an meselesi Orduya binlerce yeni asker katıldı
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardından gelen iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 14:30:44. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de belediye işçileri 'çıplak ayakla' yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.