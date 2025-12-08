İzmir\'de belediye işçileri \'çıplak ayakla\' yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'deki aylardır toplu iş sözleşmesi (TİS) ve diğer yan haklar, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarmalar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulama iddiasıyla DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube üyeleri ve 23 bin çalışan eyleme başladı.

DİSK Genel-İş Binası önünde bir araya gelen işçiler Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na, 'Çıplak ücrete, çıplak ayaklı yürüyüş' sloganı eşliğinde yalın ayak yürüdü. Yürüyüşün ardından açıklama yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "Haklarımız gasbediliyor, yaşam koşullarımız ağırlaştırılıyor, hukuki kazanımlarımız yok sayılıyor. Toplu İş sözleşmemizin 37'nci, 43'üncü ve 44'üncü maddelerinde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklar aylardır ödenmemektedir. Belediye yönetimi, aylardır sürdürdüğümüz tüm görüşmelere rağmen ne ödeme yapmış ne de somut bir ödeme takvimi açıklamıştır. Bu durum, TİS'in açık ihlali olduğu kadar, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik ağır bir saldırıdır" dedi.

"İŞÇİYİ BİLİNÇLİ OLARAK SOKAĞA İTMİŞTİR"

Uzun yıllardır düzenli olarak maaşlarının içinde ödenen yemek ve yakacak yardımı gibi hakların birdenbire kesilmek istendiğini söyleyen Gül, "Günlerdir belediye bürokratları 'Maaşlarda herhangi bir sorun yok' demelerine rağmen, maaş ödemesinden sadece 1 gün önce bazı basın organlarında 'emekçilerin maaşları çıplak ücret olarak yatırılacak' haberleri çıkmış, aradığımızda bu haberin doğru olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Maaşımıza yapılan bu saldırı ile kira, kredi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu tutum, sabrımızı taşırmış ve işçiyi bilinçli olarak sokağa itmiştir. Onlarca arkadaşımız haksız-hukuksuz şekilde işten çıkarılmış, yüzlerce arkadaşımız ise şirketlere iade edilip 'havuz'da belirsizlik içinde bekletilmektedir. Bu uygulama, çalışma barışını yok etmiş, iş güvencemizi ortadan kaldırmış ve yaşam hakkıyla tehdit eden bir yıldırma politikasına dönüşmüştür" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZIN ÇİLESİ İÇİN BURDAYIZ"

"Eylemimiz tamamen hukuki ve meşrudur" diyen Gül, şöyle devam etti: "4857 sayılı İş Kanunu Madde 34; ücret zamanında ödenmezse işçi çalışmaktan kaçınabilir. Belediye Başkanımızın, 'Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar' şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin 4-5 aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız. Müzakere masasında olduğumuz bir dönemde maaşımıza el uzatarak bizi sokağa iten, sonra da eylem yapacak arkadaşlarımızı tehdit eden anlayış sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır. Eyleme 1 gün kala işveren temsilcileri bizleri görüşmeye davet etmiş ve yapılan görüşmede ilk etapta İZENERJİ şirketinde çalışan arkadaşlarımıza bir miktar para yatırılacağı ancak hangi kalem olacağı net söylenmemiştir. Diğer şirketlerdeki arkadaşlarımıza ise herhangi bir ödeme yapılmayacağını ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmeden çıktıktan sonra işveren temsilcileri bizleri telefon ile arayarak İZENERJİ şirketindeki arkadaşlarımıza pazartesi, diğer şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza ise çarşamba günü maaştan kalan kısmını ödeyeceklerini sosyal haklarımız ile ilgili net bir tarih veremeyeceklerini belirtmişlerdir. Bizler bugün başlatmış olduğumuz eylemi sadece maaşlarımız için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklarımız için de yaptığımızın bilinmesini isteriz."

Sosyal hakları ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Gül, "Bizler bu mücadeleyi, haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz" dedi.

"ASLA GERİ ADIM ATAMAYACAĞIZ"

İşten çıkarılan ve şirkete iade edilenlerin işbaşı yaptırılması gerekliliğini vurgulayan Gül, "Toplu sözleşmedeki gecikmiş haklarımız ivedi bir şekilde ödensin. Maaşımızın içindeki yemek-yakacak gibi köklü haklarımıza yapılan saldırı derhal durdurulsun. Emeğimize, ekmeğimize uzanan eller çekilsin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı takdirde, fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz. Alanlardan, sokaklardan asla geri adım atmayacağız" dedi.

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da "Önümüzdeki bir hafta boyunca eylemlerimiz devam edecek. Bugün otobüsler durmadı. Can alıcı işlerimizin bazıları durdurulmadı. İşlerimizi aksatmadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarından sosyal haklarımızın ödenmesi, havuzda bekleyen arkadaşlarımızın bir an önce işbaşı yaptırılması, maaşlarımızın, sosyal haklarımızın gününde ödenmesi için masaya davet bekliyoruz. Aksi halde aksi halde bu eylemlerin bu sokaktan çekilmesinin imkanı yok" dedi.