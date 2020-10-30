İzmir'deki deprem - Deniz suyu taştı (5) - Son Dakika

İzmir'deki deprem - Deniz suyu taştı (5)
30.10.2020 17:11
Deprem sonrası birbirine çarpmış araçlardan görüntüler Devrilmiş motosikletten görüntü Vatandaşların sulardan eşyalarını çıkarmaları İZMİR - AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem sonrası birbirine çarpmış araçlardan görüntüler
Devrilmiş motosikletten görüntü
Vatandaşların sulardan eşyalarını çıkarmaları İZMİR - AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Bazı işyerlerinin masaları su içinde kaldı.(5)
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