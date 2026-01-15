Keçiören'de Bıçaklı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
Keçiören'de Bıçaklı Kavga Davası Başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Keçiören'de Bıçaklı Kavga Davası Başladı
15.01.2026 18:18
Keçiören\'de Bıçaklı Kavga Davası Başladı
Haber Videosu

Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında 5 sanık yargılanmaya başladı, duruşma ertelendi.

Ankara Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, 2'si suça sürüklenen çocuk, 5 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, baba Cemal Zeynal, B.S.Z, T.Y.Z ve tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Maktulün ailesi de duruşmayı takip etti.
Duruşma devam ederken taraflar arasında sözlü tartışma çıkması üzerine polis, sanık ailelerini ve arkadaşlarını dışarı çıkardı.
Öte yandan duruşmayı izlemeye gelen Çakır ailesinin yakınları ve bazı mağdur aile platform üyeleri de duruşmanın bitmesini Ankara Adliyesi'nin önünde bekledi.
Alınan bilgiye göre, görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı mahkemeden, tutuksuz sanık Umut Kılınç'ın tutuklanmasını, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamını istedi.
Müşteki avukatları da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olaya ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Mart'a erteledi.
"İfadeleri değişmişti"
Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, sanıkları gördüğünde olayların gözünde canlandığını belirterek, "Hepsinin ifadeleri değişmişti. Derslerine çalışmışlar. Hala 'biz suçsuzuz' diyorlar." açıklamasında bulundu.
Çakır'ın kız kardeşi Melisa Çakır ise tüm sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"3 kardeş yan yana oturuyorlardı. Birbirleriyle muhabbet sohbet edebiliyorlardı. Ama ben bunu artık yapamıyorum. Bunları görmek daha çok acı veriyor. Mahkemeye girdiğimizde hala 'Zeynal ailesi masumdur' sloganları atılıyordu. Elleri, yüzleri gayet düzgün mahkemeye çıktılar, sanki her gün mahkemeye çıkıyormuş gibi çok alışkın görünüyorlardı. Utanmadan oğlu katledilen bir annenin yanında yalan ifadelerle yalan gözyaşı döktüler."
Müşteki avukatı Umur Yıldırım da mahkemede alınan beyanların, soruşturma aşamasında verilen ifadelerden farklı olduğunu, duruşma sırasında da bu çelişkiler üzerinde durulduğunu belirtti.
Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bize göre maddi gerçek bir şekilde ortaya çıktı. Yani Zeynal ailesi ve Umut'un bu suçu iştirak halinde işlediği bize göre ortaya konuldu. Deliller de bunu gösteriyor. Kriminal raporlarında da maktulün üstünde her bir sanığın kan izi olduğu ortaya çıktı."
İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame düzenlemişti.
10 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında evine giden Çakır'ın kardeşi M.N.Ç. ile annesi S.Ö'nün, yolu kapattıkları gerekçesiyle Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal'dan çekilmelerini istedikleri, şahısların yol verdikten sonra laf atmaları üzerine tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, yaşanan arbedede Hakan Çakır'ın aldığı bıçak yarasıyla yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z'nin "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: AA

Keçiören'de Bıçaklı Kavga Davası Başladı

Keçiören'de Bıçaklı Kavga Davası Başladı
