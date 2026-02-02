Kırklareli'de Buzlanma Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
Kırklareli'de Buzlanma Kazalara Neden Oldu

Haberin Videosunu İzleyin
02.02.2026 16:59
Haber Videosu

Kırklareli'de kar ve buzlanma nedeniyle hafif kazalar meydana geldi, önlemler alındı.

Trakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

KAR KALINLIĞI YAKLAŞIK 25 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bölgede jandarma, polis ve AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı devriye faaliyetlerini sürdürürken, karayolları ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Tekirdağ'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşurken, sürücülerin olası buzlanma ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri karın etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

KAYAN ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

Öte yandan yollardaki buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar da meydana geldi. Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda bazı araçlar kayarken, bazıları da bariyere çarptı. Kazaların yaşandığı bölgeye giden trafik ekibinin aracı da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptı. Araçtaki polisler kazadan yara almadan kurtuldu.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Güncel, Son Dakika

