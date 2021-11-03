"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" 8 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini ve 1000'den fazla sanatçıyı bir araya getiren festival, uluslararası bir sinema etkinliğini de bünyesinde barındıracak.

Bu yıl ilk kez İstanbul'da yapılacak festival, 13 ülkeden 42 film ile 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Atlas 1948 Sinemasındaki basın toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivali ilk önce film haftası olarak düzenlemek istediklerini fakat yurt içinden ve dışından sektör buluşması talebi gelince programı festival olarak hazırladıklarını söyledi.

Demircan, kültürün en önemli taşıyıcı aracının sinema olduğunun altını çizerek, "Sinemayla kitlelere ulaşabiliyoruz. Sinemayla insanları bilgilendirebiliyoruz ve sinemayla başka kültürleri de öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla Türk sineması da çok güçlü bir yerde. Dizileriyle, bütün dünyada 150'yi aşkın ülkede gösterimde. Bu anlamda ülkemizin gurur verici örneklerini hep birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede Türk sinemasının Türk dünyasında da çok etkili olduğunu biliyoruz. Oradan gelen taleplerle uzun yıllar içerisinde bir Türk Dünyası Film Festivali talebi oluşmuştu." dedi.

Festival sonunda bir gala gecesi düzenleyeceklerini aktaran Demircan, festivalin bünyesinde yapılacak yarışmada uzun metraj filmlerde 8, belgesel dalında ise 9 filmin yarışacağını ayrıca festivalde yarışma dışı 25 filmin gösteriminin olacağını belirtti.

Demircan, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türk dünyasında farklı etkinliklere kapı açmak istediklerine işaret ederek, "Gelecek sene Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Orada da aynı isimle bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olan Türk Keneşi (Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raevi ise "Türk devletleri olarak sinema alanındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. Bu festival de halklarımızı birbirine yaklaştıran kıymetli bir girişim. Gelecek yıllarda da Korkut Ata Festivali'nin yanı sıra bu gibi uluslararası etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Festival direktörü ve sinema yazarı İhsan Kabil de toplantıda festivalde gösterilecek filmler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol bir konuşma yaptı.

Festival hakkında

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TRT, İstanbul Üniversitesinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Festival katılımcı ülkeleri arasında Türkiye ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor.

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" ile Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel alt yapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarının artırılması ve yumuşak güç olan sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Festivalde kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra "Tarihi Panorama", "Güncel İnsan Manzaraları", "Turkuaz Belgesel Kuşağı", "Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları" ve "Animasyon Filmler" başlıkları altında gösterim bölümleri bulunuyor.

Festivalin film gösterileri 8- 12 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde, "Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi" yapılacak. Zirvede Türk dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu masaya yatırılacak.

Ayrıca İstanbul Sinema Müzesinde Kırgızistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde Kırgız sinemasının 80. yılı etkinliği ve Özbekistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde Özbek Sinema Günü festival içerisinde öne çıkan diğer etkinlikler olacak.

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Sinemada Cengiz Aytmatov ve Uyarlamaları Paneli'nde de akademisyenler ile sinema sektörü profesyonelleri bir araya gelecek.

Festival kapsamında, 12 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezinde de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Festival ile ilgili yarışma ve gösterim filmlerine ilişkin bilgilere "www.korkutatafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.