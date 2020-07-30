Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 336 bini aşarken, can kaybı 673 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 827 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 336 bini aşarken, can kaybı 673 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 827 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 570 bin 125'e, can kaybı 153 bin 888'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 246 bini geçti.

ABD ekonomisi, salgının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, salgın nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan üyelerin maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.

ABD'deki 2012 seçimlerinde başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan ve uzun yıllar siyasette yer alan Herman Cain, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 552 bin 265'e, can kaybı 90 bin 134'e çıktı, 1 milyon 787 bin 419 kişi iyileşti.

Brezilya hükümeti, ülke sınırlarını kısmen açarak yabancıların yalnızca hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edildi.

Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 583 bin 792'ye, can kaybı ise 34 bin 968'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 582 olarak kayda geçti.

Rusya'da vaka sayısı 834 bin 499'a, ölü sayısı 13 bin 802'ye, iyileşenlerin sayısı 629 bin 655'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19'a karşı potansiyel bir aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

İtalya'da son 24 saatte can kaybı 3 artarak 35 bin 132'ye, vaka sayısı ise 386 artarak 247 bin 158'e ulaştı. Bugünkü günlük artış, 5 Haziran'dan (518) bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 430'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 7 günde 10 artışla 28 bin 443'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülke genelinde mevcut durumda 412 noktada aktif vakalar olduğunu belirtti.

Belçika'da vaka sayılarının üçte birinin görüldüğü Hollanda sınırındaki Anvers kentinde, "gece sokağa çıkma" yasağı uygulaması başladı.

Almanya'nın Schleswig- Holstein eyaletinin Heide kentinde artan vakalar nedeniyle yeniden sosyal hayatı kısıtlayıcı önlemlerin alınacağı bildirildi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 226 artarak 16 bin 569'a, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 301 bin 530'a çıktı.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 471 bin 123'e, ölü sayısı 7 bin 497'ye yükseldi.

Kosova'da İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Naim Ternava, salgın nedeniyle Kurban Bayramı namazının yanı sıra 10 gün süreyle ülke genelindeki camilerde vakit namazlarının da kılınmayacağını duyurdu.

Romanya'da artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alan hükümet, 1 Ağustos'tan itibaren Köstence'de 18.00-24.00 saatlerinde deniz ve sahil kenarında maskesiz dolaşılmasını yasakladı. Hükümet, vaka sayısının yüksek olduğu 4 şehirde de maske zorunluluğu getirdi.

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında son 24 saatte 1197 ile en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 69 bine yaklaştı. Ülkede ölü sayısı 23 artışla 1673'e ulaştı.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine 2 Ağustos'a kadar ilan edilen sıkı karantina uygulamasının 16 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar alındı. Ülkede, topluma açık yerlerde maske takma zorunluluğu da getirildi.

Özbekistan hükümeti, salgınla ilgili krizden etkilenen ihtiyaç sahibi 118 bin aileye 1,1 milyon dolarlık gıda malzemesi yardımında bulundu.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Berna Abdusamadova, bugüne kadar ülke genelinde 234 hamile kadında Kovid-19'un tespit edildiğini ve 120 hamile kadının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Avustralya'da son 24 saatte 744 kişide virüs tespit edilirken, 13 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakamlar, salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi (Detatis) ülke ekonomisinin salgının etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldüğünü bildirildi.

Çin, Tayvan, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenmesi planlanan 4 badminton turnuvasının salgın nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19 hastalığını yendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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