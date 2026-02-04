Mandelson Epstein İlişkisi Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Mandelson Epstein İlişkisi Tartışma Yarattı

Mandelson Epstein İlişkisi Tartışma Yarattı
04.02.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peter Mandelson, Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle istifa etti ve soruşturma başlatıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve seks ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen ve cinsel suçlardan hüküm giyen Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile ilgili 30 Ocak'ta yayımladığı son belgeler, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı ve siyasi bir tartışmaya yol açtı.

Eylül 2025'te İngiltere'nin ABD büyükelçisiyken görevinden alınan Peter Mandelson, Epstein ile yakın bağlarına dair yeni ifşaatlar sonrası dün akşam Lordlar Kamarası'ndan istifa etti.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Mandelson hakkında kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlattı.

72 yaşındaki Mandelson yargılanır ve suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılabilir.

Yatırımcı danışmanı Epstein ve Mandelson arasındaki e-posta yazışmaları, ikilinin sıcak ilişkilerini ve mali bağlantılarını, bazı özel fotoğraflar eşliğinde gözler önüne seriyor.

Mandelson, Epstein'in talebi üzerine ABD hükümeti nezdinde bankacılık kuralları konusunda lobi yapmakla ve Amerikan yönetimine gizli bazı belgeleri sızdırmakla suçlanıyor.

Belgeler, Mandelson'ın 2009 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown'a verilen bir ekonomi brifinginin detaylarını Epstein'e ilettiğini gösteriyordu.

2010 tarihli başka bir e-postada ise Epstein, Mandelson'a Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a yönelik kurtarma paketinin ayrıntılarını soruyor.

Mandelson'ın, Epstein'in talebi üzerine 2010 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın baş ekonomi danışmanı Larry Summers ile biraraya geldiği belirlendi.

Epstein, o dönem 2008 yılında Florida'da "reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmek" suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak bunun yaklaşık 13 ayını özel bir program kapsamında cezaevi dışında çalışarak geçirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son belgelerde, Epstein ile Mandelson arasındaki başka bazı e-postalar da ortaya çıktı.

E-postalarda Mandelson'ın Epstein'e "seks eksikliği" hakkında bir şaka yaptığı, iki ismin Mandelson'ın bir kitabı üzerine de yazışmalar yaptığı, ilişkilerinin 2012'den itibaren kötüleştiği görülüyor.

Mandelson BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Mandelson, herhangi bir şekilde suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığını ve mali kazanç motivasyonuyla hareket etmediğini söylüyor.

Mandelson, 2004–2008 yılları arasında Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesiydi.

AB de Mandelson'ın görev yaptığı dönemde herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğini araştırıyor.

İngiltere Başbakanı Starmer baskı altında

İngiltere Başbakanı Keir Starmer 2025'te görevden aldığı Mandelson'ı ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak atama kararı nedeniyle baskı altında.

Starmer, Mandelson'ı "ülkesini yüzüstü bırakmakla" suçladı ve onunla ilgili daha fazla bilginin ifşa edilme ihtimalinden endişe duyduğunu, hükümetinin soruşturma sürecinde polisle tam işbirliği yapacağını söyledi.

Starmer 4 Şubat Çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ortaya çıkan yeni bilgilerin "akıl almaz derecede öfkelendirici" olduğunu belirtti.

Mandelson'ın Epstein ile ilişkisi konusunda "defalarca yalan söylediğini" vurgulayan Starmer, onu ABD Büyükelçisi olarak atadığı için pişman olduğunu itiraf etti.

Starmer ayrıca ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutulması gerekenler dışında, Mandelson'ın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Kemi Badenoch ise bu istisnaların "aklama operasyonu" olabileceğini söyledi, Mandelson'ın atanmasına yönelik süreçle ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Mandelson - Epstein yazışmaları

Dosyalarda yayınlanan banka dekontlarına göre Epstein, partneri Reinaldo Avila da Silva da dahil olmak üzere Mandelson ile bağlantılı hesaplara en az 75.000 dolar ödeme yapmış görünüyor.

2009 yılında, Epstein reşit olmayan birinden fuhuş yapmasını istemekten suçlu bulundu. Bundan bir yıl sonra, Mandelson'ın partneri maddi yardım talebiyle Epstein'e bir e-posta gönderdi.

Epstein cevap verdi: "Kredi tutarınızı hemen havale edeceğim".

Epstein'in Mandelson'a New York'taki dairelerinden birinde kalması için bir yer ayarladığı ve Epstein'in "ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyorum ve orada olmadığım için üzgünüm" yazdığı ayrı bir e-posta yazışması görülüyor.

Mandelson Lordlar Kamarasından istifa etti.

Mandelson 1 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada "Epstein'ı tanımış olmaktan" ve Epstein'ın mahkumiyetinin ardından ilişkisini sürdürmekten duyduğu pişmanlığı yineledi.

BBC'ye verdiği demeçte "(Epstein'in) suçlarında hiçbir zaman suçlu ya da suç ortağı olmadım. Herkes gibi ben de onun hakkındaki asıl gerçeği ölümünden sonra öğrendim" demişti.

Belgeleri sızdırdığı iddialarına yanıt vermedi, ancak suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını ve kişisel kazanç için hareket etmediğini savunuyor.

2008 küresel mali krizi sırasında ulusal çıkarlar için Epstein'in finansçı uzmanlığına başvurduğunu savunuyor.

Peter Mandelson kimdir?

Peter Mandelson, İngiltere siyasetinin en etkili ve tartışmalı figürlerinden biri.

Mandelson hem özellikle hükümetteki üst düzey görevleri hem de siyasi strateji becerisi nedeniyle önce İşçi Partisi'nde sonra İngiltere hükümetinde, daha sonra da Avrupa Birliği'nde ve büyükelçi olarak önemli görevler üstlenmiş bir isim.

1953'te Londra'da doğan Mandelson, İşçi Partisi'nin 1990'lardaki dönüşümünde kilit isimlerden biriydi.

Mandelson, Tony Blair ve Gordon Brown ile birlikte New Labour hareketinin önde gelen isimlerinden biri oldu ve partiyi siyasette merkeze taşıdı.

İşçi Partisi, 1997'de genel seçimi çok büyük farkla kazanarak 18 yıl sonra iktidara geldi. Blair başbakan, Brown maliye bakanı oldu; 2007'de siyaseti bırakan Blair'in yerini Brown aldı ve 2010'a kadar başbakanlık görevini sürdürdü.

Peter Mandelson ise İşçi Partisi hükümetlerinde Ticaret ve Sanayi Bakanı; Kuzey İrlanda Bakanı; Konut, Toplum ve Yerel Yönetim Bakanı ve İş Dünyası Bakanı olarak görev yaptı.

Mandelson iki kez bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Bunların ilkinin nedeni 1998'de Ticaret ve Sanayi Bakanı olduğu dönemde, kabineye girmeden kısa süre önce aldığı ve İşçi Partisi'nin bağışçılarından Geoffrey Robinson'ın sağladığı 5 yıllık konut kredisini hükümete bildirmemesiydi.

İkincisinin nedeni ise 2001'de Kuzey İrlanda Bakanı olduğu dönemde, Hint milyarder iş insanı Srichand Hinduja'nın ailesinin İngiltere vatandaşlığı başvurusu sürecini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialar oldu.

Peter Mandelson, 2004 yılında ise Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi oldu. AB'nin ticaret politikalarının şekillendirilmesinde ve birliğin bazı uluslararası ticaret anlaşmalarını imzalamasında önemli rol oynadı.

Bu görevi sonrası 2008'de İngiltere'de Lordlar Kamarası'na atandı ve "Lord Mandelson" unvanını aldı.

İşçi Partisi 2024'teki seçim zaferiyle bu kez 14 yıl sonra yeniden iktidara geldi ve başbakan Keir Starmer, Mandelson'ı, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilip ikinci dönemine başlamasından yaklaşık bir ay sonra, 10 Şubat 2025'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atadı.

Mandelson bu görevini sadece 7 ay sürdürebildi ve 11 Eylül 2025'te Epstein belgeleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle görevden alındı.

Son olarak Lordlar Kamarası'ndan istifa eden Mandelson, İşçi Partisi'nden de ayrıldı.

Epstein cezaevinde ölü bulundu, intihar ettiği açıklandı

Peter Mandelson ile de yazışmaları ortaya çıkan Jeffrey Epstein ise 6 Temmuz 2019'da "reşit olmayan kız çocuklarını seks amaçlı istismar etmek", "seks ticareti yapmak" ve "seks ticareti amacıyla komplo kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu suçlamalar federal düzeydeydi ve öncekilerden çok daha ağırdı.

Savcılar, Epstein'in yıllar boyunca onlarca reşit olmayan kız çocuğunu istismar ettiğini ve bir "ağ" kurduğunu iddia etti.

Kaçma riski ve suçlamaların ağırlığı nedeniyle Epstein'ın kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmedi.

Bu nedenle New York'taki Metropolitan Correctional Center'da tutuklu olan Epstein 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu.

New York Adli Tıp Kurumu, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıkladı.

Kaynak: BBC

Jeffrey Epstein, Ekonomi, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mandelson Epstein İlişkisi Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı
Norveç monarşinin devamını seçti Norveç monarşinin devamını seçti
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri Türkiye ve Suudi Arabistan'dan 31 maddelik ortak bildiri
112 yıllık tarihi kulüpte kötü günler bitmiyor 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar 112 yıllık tarihi kulüpte kötü günler bitmiyor! 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı Hastanelik oldu Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı! Hastanelik oldu
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray’da bitti denilen transfer iptal Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal
Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor Şifa arayan buraya koşuyor Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor
10 dakika yetti Trabzonspor, Fethiyespor engelini ikinci yarıda aştı 10 dakika yetti! Trabzonspor, Fethiyespor engelini ikinci yarıda aştı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Al Ittihad’dan geri adım Kante Fenerbahçe’ye geliyor Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Gianni Infantino: Rusya’nın yasağı kalkmalı Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:46
Askere giderken bile eşine yazdırdı 25 yılda ne olduysa bu defterde
Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:31
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
14:05
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:26:56. #7.11#
SON DAKİKA: Mandelson Epstein İlişkisi Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.