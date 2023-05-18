Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yaparken gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yaparken gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

18.05.2023 09:17

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmininde 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara ve Batı Karadeniz illeri olan İstanbul, Ankara ve Bursa, Çorum, Bilecik, Kastamonu, Eskişehir'in içinde bulunduğu 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu,( İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK 4-6 DERECE AZALABİLİR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

20 İL İÇİN UYARI

Öte yandan sarı kodlu uyarı verilen 20 il ise şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tokat, Yalova, Karabük, Düzce.

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Batı Karadeniz, Karadeniz, Eskişehir, Marmara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yaparken gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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