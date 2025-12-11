"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu - Son Dakika
11.12.2025 22:45
Muğla'da kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü manav Halil İbrahim Mercan'ı uyuduğu sandalyede bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Beyza Ö., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda Beyza Ö.'nün "taciz ve tehdit edildiği" iddiasını doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Milas'ta oturduğu sandalyede ölü bulunan manav Halil İbrahim Mercan'ı öldürdüğü gerekçesiyle 17 yaşındaki Beyza'nın cezası belli oldu.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANMIŞTI

Olay, Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Eski Demirciler Sokak'ta 2 Şubat 2025 tarihinde meydana gelmişti. Sabaha karşı sandalyede hareketsiz halde bulunan bir kişinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Kriminal inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının ardından cinayet şüphelisi olarak tespit edilen B.Ö., olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ile birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

BIÇAKLAYIP KAÇMIŞ

Milas Ağır Ceza Mahkemesi, çocuk mahkemesi sıfatıyla yürütülen yargılamanın karar davasında iddia makamı, maktulün olay saatinde sokakta uyuduğu ve sanığın elinde bıçakla yanına gelerek omuz, kafa ve göğüs bölgesine 7-8 kez vurduğunu belirtti. Sanığın olayın ardından kaçtığı, kullanılan bıçağın sanığın babası tarafından polise teslim edildiği ve sanığın annesinin evinde yakalandığı aktarıldı.

SUÇ DELİLLERİ GENÇ KIZI İŞARET ETTİ

Davada sanığın savunmasında öne sürdüğü "taciz ve tehdit edildiği" iddiasını doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmadığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporuna göre sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Kriminal incelemede bıçak üzerindeki svapların sanığın DNA'sıyla uyumlu çıktığı, maktulün ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve damar kesisi nedeniyle meydana geldiği, rapor ve delillerle ortaya koyuldu.

Savcılık, bu gerekçelerle sanığın "Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek TCK 82/1-e kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme tarafından karar duruşmasında sanığın, 6136 sayılı yasa kapsamında "yasak bıçak taşıma" suçundan beraatine, maktulü nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, sanığın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle TCK 31/3 kapsamında cezanın 24 yıla, TCK 62/1 gereği takdiri indirim uygulanarak cezanın 20 yıla düşürülmesine, ceza miktarı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İSTİNAF YOLU AÇIK BIRAKILDI

Mahkeme, kararın okunmasının ardından taraflara iki hafta içinde istinaf başvurusu yapabilecekleri yönünde bilgilendirme yaptı. İstinaf başvurusunun hükmün kesinleşmesini durduracağı belirtildi. Olayla ilgili süreç, dosyanın üst mahkemeye taşınıp taşınmayacağına göre şekillenecek.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan cinayeti işleyen B.Ö.'nün şahsı bıçakladıktan sora kaçış anının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın adamı bıçakladıktan sonra kaçma anları yer aldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Cinayet, Milas, Muğla, Suç, Son Dakika

