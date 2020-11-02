Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi

02.11.2020 13:35
Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi, System.String[]

TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İzmir'e giderek depremzedelerle bir araya geldi.

TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İzmir'e giderek depremzedelerle bir araya geldi.

Bir yandan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Milletvekili Tutdere, diğer yandan ise evleri hasar gören vatandaşların başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrasında enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Tutdere, "Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olmak üzere, İstanbul, Ankara Eskişehir, Adana, İzmit gibi pek çok belediye ekipleri bir canı daha kurtarabilmenin ümidiyle aralıksız çalışıyor. Bunun yanı sıra UMKE, AKUT, AFAD ile bunlara yardım etmek için gönüllü olarak bekleyen yurttaşlarımız, devletimizin tüm kurumları ve belediyelerimiz dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada çalışan bütün ekiplerimize, vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyor, dayanışmaları için teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katıldık. Buralarda bölgedeki durum ve yapılacaklar hakkında bilgiler aldık. Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır kentte kalan depremzedelerimizi ziyaret ederek burada Genel Başkan Yardımcılarımız ve Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel ile birlikte planlama ve koordinasyonla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasının ardından çadırda kalan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdik, sahada çalışan ekiplerimize katkı sunduk. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların toplandığı merkezi ziyaret ederek bilgi aldık. İzmir Milletvekilimiz Tuncay Özkan ve Ankara Milletvekilimiz Ali Haydar Hakverdi ile birlikte depremde hayatını kaybeden Fatih Ağar'ı ailesi ve yakınlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurladık. Akşam saatlerinde ise arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde ekiplerimize nezaret ederek katkı sunmaya çalıştık. Bir kez daha yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bir canı daha kurtarabilmenin ümidiyle çalışan çaba gösteren bütün ekiplerimize ve gönüllü yurttaşlarımıza kolaylıklar diliyor, depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin yaralarını hep birlikte, dayanışma içerisinde sarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika


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